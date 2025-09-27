Mar Flores (56 años), tiene el ejercicio más fácil para eliminar las alas de murciélago de los brazos: "En solo 21 días"

A partir de los 50 años, la aparición de flacidez en muchas mujeres es algo común que entra dentro del proceso de envejecimiento. Este fenómeno, conocido como alas de murciélago, se vuelve más fina —y más visible— con el paso de los años, mientras que también se pierde masa muscular.

La forma más sencilla de mitigar este efecto es el ejercicio físico. Al fortalecer el tríceps y la zona del brazo, se reduce la flacidez, se tonifica el brazo y se mejora la apariencia general, mejorando su estética y directamente, nuestra autoestima.

Sin embargo, no todos los ejercicios son igual de eficaces. Es importante tener constancia y elegir movimientos eficaces, como el escogido por Mar Flores: la extensión de tríceps tumbada con banda elástica.

El ejercicio de Mar Flores para los brazos

La extensión de tríceps tumbada con banda elástica es un movimiento altamente efectivo para trabajar los músculos del brazo, especialmente los tríceps, que son responsables de la extensión del codo y de la definición de la parte posterior del brazo.

Tal y como podemos observar en el vídeo que publicó la modelo en sus redes sociales, se realiza tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. La banda elástica se coloca detrás del torso y se sujeta con ambas manos, asegurando que haya tensión desde el inicio.

El gesto principal consiste en flexionar los codos formando una línea con los hombros y, a continuación, realizar la extensión, manteniendo siempre la alineación de codo y hombro.

De acuerdo con el entrenador de Mar Flores, Juanjo Rodríguez, lo ideal es realizar entre 10-12 repeticiones y no perder la constancia, un detalle muy importante.

Además de que la posición añade una resistencia progresiva y favorece el control constante durante todo el ejercicio, la flexión de los codos exige una activación del tríceps de manera concentrada, evitando movimientos bruscos.

La resistencia de la banda elástica también juega a nuestro favor, y permite que el músculo trabaje tanto en la fase concéntrica, al estirar los brazos, como en la excéntrica, al volver a la posición inicial. Esto promueve un fortalecimiento equilibrado.

El beneficio principal del ejercicio compartido por Mar Flores es el fortalecimiento y tonificación del tríceps. Realizado de forma constante, podemos mejorar la estética de los brazos e incrementar la fuerza para movimientos funcionales del día a día.

Al mantener la alineación correcta de codo y hombro, se promueve la estabilidad de la articulación y se reduce el riesgo de lesiones, fortaleciendo también, de manera indirecta, músculos estabilizadores.

El hecho de que se realice en el suelo también juega a nuestro favor, y es que se minimiza la carga sobre la columna y se promueve un movimiento seguro.

Precisamente estos motivos lo convierten en un ejercicio accesible para todos los niveles. La adaptabilidad de la resistencia de la banda permite ajustar la dificultad según el nivel de fuerza de cada persona, haciéndolo adecuado tanto para principiantes como para profesionales.