Jennifer Aniston (56 años), no se corta sobre cómo mantiene su figura: "Estoy mejor que cuando tenía 20 años"

Jennifer Aniston cumple 56 años con un aspecto envidiable. La actriz, que conquistó al mundo como Rachel Green en la mítica serie Friends, ha demostrado que no hacen falta entrenamientos maratonianos ni dietas imposibles para mantenerse en forma.

La propia Aniston ha confesado en varias entrevistas que todo parte de la constancia, equilibrio y, sobre todo, un método de ejercicio que se adapta a sus necesidades reales.

"Estoy mejor que cuando tenía 20 años", afirma. ¿El secreto? Un entrenamiento suave, de solo 20 minutos, que no necesita gimnasio y que ha transformado su cuerpo sin machacarlo.

Durante años, Jennifer Aniston fue una de esas celebrities obsesionadas con el gimnasio. Se levantaba a las cuatro de la mañana y pasaba hasta 90 minutos entrenando: cardio, pesas, running y sesiones de yoga intensivo.

El resultado era evidente en pantalla, pero también llegaron las consecuencias. Dolores articulares, molestias en rodillas y espalda, y la sensación de que ese nivel de exigencia no era sostenible a largo plazo.

Método PVOLVE

Cansada de esa dinámica tan estricta, la actriz decidió dar un giro radical. Ahora solo entrena cuatro días a la semana y ha cambiado la intensidad por la sostenibilidad. El método que sigue le permite estar en forma, tonificada y flexible, sin castigar sus articulaciones ni agotar su energía.

El secreto de Jennifer Aniston se llama PVOLVE, un sistema creado en 2017 por Rachel Katzman que combina fuerza, movilidad y conciencia corporal en rutinas de bajo impacto.

Incluso ella misma se ha convertido en embajadora oficial de este método, convencida de que ha sido la pieza definitiva para transformar su cuerpo y su bienestar.

"Después de años de entrenamientos agotadores, PVOLVE es el único método que me brinda los resultados que necesito", confesaba a la revista People.

La gran ventaja de esta disciplina es que se adapta a todo tipo de mujeres, sin importar la edad o la condición física. Se centra en trabajar músculos grandes y pequeños, mejorar la postura, ganar estabilidad y tonificar sin recurrir a saltos, impactos o cargas excesivas.

Entrenamiento de 20 minutos

Uno de los puntos más atractivos del método es que puede hacerse desde casa, con sesiones de apenas 20 minutos que encajan perfectamente en una agenda ocupada como la de Jennifer Aniston.

No se trata de entrenamientos de alta intensidad que terminan agotando, sino de movimientos suaves y controlados que activan el cuerpo de forma integral.

La actriz Jennifer Aniston entrenando. Instagram

La propia actriz ha compartido en su Instagram algunos de sus ejercicios favoritos, donde se la ve utilizando accesorios como bandas de resistencia, mancuernas pequeñas o discos deslizantes.

Entre los ejercicios básicos del método se encuentran:

Sentadillas con bandas elásticas, que activan glúteos y muslos.

Elevaciones laterales de pierna, perfectas para trabajar abductores.

Press de pecho con mancuernas ligeras, que fortalece brazos y mejora la postura.

Ejercicios con discos deslizantes, ideales para el core y la estabilidad.

Movimientos de movilidad articular, que reducen la rigidez y previenen lesiones.

Lo que diferencia al método PVOLVE de otros sistemas es su enfoque en la salud femenina. Además de tonificar y mejorar la postura, incluye rutinas específicas para fortalecer el suelo pélvico, adaptarse a las distintas fases del ciclo menstrual e incluso acompañar la transición a la menopausia.

Un enfoque integral que no solo busca un cuerpo estilizado, sino también mejorar el bienestar general, algo que Jennifer Aniston prioriza en esta etapa de su vida.

Adiós al cardio extremo

La actriz reconoce que uno de sus grandes aciertos fue dejar atrás el cardio interminable y el CrossFit agresivo. Aunque estas rutinas le daban resultados visibles, también le generaban mucho desgaste físico.

"Eso, para mí, no funcionó. Creo que para la longevidad hay que encontrar algo sostenible y que no te queme", explicó.

El método PVOLVE encajó perfectamente en ese nuevo enfoque: sesiones más cortas, con menos impacto, pero que ofrecen resultados duraderos. Lo mejor de todo es que cualquiera puede replicarla en casa, incluso sin material profesional.

Aquí te dejamos algunos ejercicios que tú también puedes copiar en una sesión sencilla de 20 minutos:

Sentadillas con banda elástica: 3 series de 12 repeticiones.

Elevaciones laterales de hombro con mancuernas de 2 kilos: 3 series de 10.

Plancha lateral: mantener 20 segundos por lado.

Deslizamientos de pierna con bayeta: 3 series de 8.

Estiramientos de caderas y movilidad de brazos: 5 minutos finales.

Con esta rutina, no solo se tonifica el cuerpo, sino que también se trabaja la flexibilidad y la conciencia corporal, evitando sobrecargas.

Pero, más allá de los resultados físicos, Jennifer Aniston transmite un mensaje claro: cuidar el cuerpo no tiene que ser sinónimo de sufrimiento ni agotamiento.

El verdadero secreto está en encontrar un método que se adapte a la persona, que sea placentero y que pueda mantenerse en el tiempo. Con 56 años, la actriz asegura sentirse mejor que nunca, con más energía, menos dolores y un físico que sigue siendo referencia en Hollywood.