Probamos el infalible sérum que rehidrata y preserva la juventud de la piel del rostro

Son numerosas las agresiones que la piel sufre a diario, por ello resulta fundamental adoptar una rutina que nos ayude a cuidarla y protegerla.

Entre los pasos básicos encontramos la aplicación del sérum. Como ya contamos en magasIN, según los expertos de Maminat: "El sérum es un tratamiento que contiene una mayor concentración de principios activos que una crema".

De textura ligera, el sérum llega a las capas más profundas de la piel, siendo uno de los productos más eficientes en el mundo de la cosmética debido a la alta concentración de principios activos que incluye su composición.

En magasIN hemos probado el Hyaluronic & Vitamin B3 Ceramide Capsules (64,50 €). Este es el nuevo producto de moda de Selvert Thermal. Se trata de 60 cápsulas de sérum ultra concetrado de noche, de textura sedosa, que ayuda a que la piel se muestre más firme e hidratada, gracias al ácido hialurónico, las ceramidas y la niacinamida.

Estas cápsulas, ideales para pieles maduras, forman parte de los cosméticos de la línea Splendour de la firma. Esta está formulada para el cuidado diario de las pieles con signos de envejecimiento, gracias a su composición.

En esta encontramos cuatro activos con importantes propiedades. El ácido hiaurónico garantiza una piel más firme e hidratada en profundidad. La vitamina B3 (niacinamida, 0,1%) tiene propiedades antiedad, antioxidantes y despigmentantes. Además, mejora las funciones de la barrera de la piel.

Las ceramidas (2%) se encargan de las arrugas de piel y evitan la sequedad. Por su parte, el aceite de Jojoba (6%) aporta propiedades antioxidantes y suavidad. Entre los ingredientes también encontramos phymalhyal gold (4%) y aceite de oliva (6%).

En suma, los beneficios y propiedades que aporta el producto son: una textura sedosa, ilumina el rostro, rejuvenece, difumina arrugas y líneas de expresión, mejora las funciones de la barrera de la piel, aporta firmeza e hidratación y sus resultados son visibles tras cuatro semanas de aplicación.

¿Cómo utilizar el sérum?

Este sérum es de uso diario, pero de noche. La marca explica que primero se debe limpiar el rostro y posteriormente aplicar el contenido de una cápsula, mediante un suave masaje ascendente hasta que se absorba por completo.

Para un completo tratamiento, Selvert Thermal recomienda aplicar también (con anterioridad) Hyaluronic & Vitamin B3 Plump Cream SPF 15. Se trata de una crema hidratante y redensificadora que forma parte también de la línea Splendour.

Según la marca, es perfecta para hidratar la piel aportando luminosidad. Esta actúa sobre las arrugas y líneas de expresión, suavizándolas y rejuveneciendo el rostro.

Elige según tu edad

Debes tener en cuenta, antes de hacerte con este o cualquier sérum, que no todas las pieles son iguales y que, según el momento de la vida, necesitará una ayuda extra u otra.

El tipo de piel, pero también la edad son algunos de los más importantes, ya que con el paso del tiempo, es probable que cuente con nuevos problemas como la deshidratación, las arrugas o las conocidas como "líneas de marioneta".

Como ya contamos en magasIN, según los expertos de You Are The Princess, a los 20 años, si bien puede parecer que no es necesario enfocarse en el cuidado de la piel, conviene darle un extra de hidratación para verla bonita y luminosa.

A los 30 años, según Mar Sánchez Orduña, fundadora de WILD RAIN, se añade un problema al rostro: la pérdida de luminosidad. Por ello, la vitamina C aparece como el ingrediente estrella que debe tener un sérum efectivo, ya que ayudará a combatir la piel apagada y sin luminosidad.

A partir de los 40, muchas mujeres quieren acabar con las arrugas y las líneas de expresión. Aquí aparece el retinol como solución porque estimula la renovación celular.