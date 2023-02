4 looks de maquillaje vistos en los Premios Goya que puedes recrear

La 37 edición de los Premios Goya, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se ha celebrado este 11 de febrero. Un año más, los mejores talentos del sector se han visto recompensados por su trabajo.

Pero al igual que en ediciones anteriores, este esperado evento también se ha convertido en un formidable escenario de moda y belleza. La alfombra roja se ha vestido de diseños exclusivos así como de looks de maquillaje inspiradores. Descubre cómo recrear algunos de los más exitosos de la noche, en palabras de expertos.

Los labios rojos de Valeria Sorolla

Valeria Sorolla. Marina Testino / Cortesía de Dior

La actriz nominada en la categoría de "Mejor actriz revelación" por La consagración de la primavera lució un total look de Dior, con falda y blusa rojas de la colección Crucero 2023, y fue maquillada por Mara FerVi.

¿Cómo conseguir su look de maquillaje?

"Para hidratar intensamente la piel y proporcionar un efecto radiante inmediato, se ha aplicado el primer Forever Glow Veil. Después se ha aplicado la base de maquillaje de la gama Capture Totale 2N. Por último, se ha utilizado el corrector Forever Skin Correct para cubrir la zona de las ojeras.

Se ha aplicado el colorete Dior Backstage Rosy Glow en la zona de las manzanas y nariz para suavizar el rostro y dar un aspecto sano y joven a la piel. También se ha aplicado el iluminador Dior Forever Couture Luminizer 01 Nude Glow para aumentar la luminosidad de su tez.

Los polvos transparentes Dior Forever Cushion Powder (tono Light) son perfectos para sellar la base muy ligeramente y no perder el efecto glow.

Para los ojos, primero se ha aplicado el tono rosa más clarito (arriba a la derecha) en el párpado móvil del ojo para dar luminosidad a la mirada. Para dar más profundidad y resaltar su ojo azul, se ha utilizado el tono rosa palo mate (abajo a la derecha) y se ha aplicado en la cuenca del ojo y en la línea de las pestañas. Se han marcado mucho las pestañas superiores e inferiores con la máscara Diorshow.

Se ha utilizado el Diorshow All Day Brow Ink (tono 21) para rellenar los huecos de las cejas y Diorshow On Set Brow (00) para fijarlas. Finalmente, se ha aplicado el Rouge Dior Forever 866 para resaltar su rostro sobre el total look rojo de Dior" nos explica la experta en maquillaje.

El producto estelar

Dior innova con Rouge Dior Forever, la primera barra de labios Dior que no transfiere en formato stick. Ultrapigmentada para un color intenso y concentrada en tratamiento floral, garantiza 16 horas de duración sin comprometer la comodidad (45 euros).

El look Y2K de Belén Cuesta

Belén Cuesta. Gtres

La actriz lució para la ocasión un look de maquillaje firmado por Iván Gómez, maquillador oficial de Chanel, y su asistente, María Verano.

¿Cómo conseguir su look de maquillaje?

"Pensando en el look de Belén, me parecía interesante combinar dos universos como son el effortless look y la estética Y2K. La piel casi desnuda potenciando las texturas naturales con foco de color en los labios, siguiendo la tendencia statement lips resultando un look sofisticado con un aire de modernidad.

Buscando la máxima naturalidad en la piel, nos ayudamos del fondo de maquillaje Les Beiges en el tono B50 que perfecciona el tono sin alterar la textura de la piel. Seguidamente, con los Polvos Les Beiges nº70 (dos tonos más oscuros que la base), devolvemos los volúmenes del rostro a través de movimientos amplios de la brocha en pómulos, sienes y un toquecito en la frente, nariz y mentón.

En los ojos seguimos tratando de embellecer desde la naturalidad. Con un golpe de rizador de Chanel a ras de pestañas, conseguimos un resultado instantáneo y súper efectista de una mirada mucho más despierta.

Nos ayudamos de la máscara de pestañas Inimitable en un negro profundo para que, de manera sencilla y sin necesidad de sobrecargar con demasiado producto, la mirada quede definida y refuerce su intensidad natural.

La aplicación de varios grupitos de pestañas postizas desde la mitad del ojo son clave para generar un (invisible) efecto de delineado. Los labios son, sin duda, el guiño de modernidad que aportamos al look. La inspiración nace de la estética dosmilera, que vuelve con fuerza.

El movimiento Y2K que resurge con figuras como Rosalía, Kim Kardashian o Kylie Jenner me han servido de inspiración para completar el look. El truco profesional para conseguirlos es perfilar el contorno de los labios con Le Crayon Lèvres en el tono 162 Nude Brun y difuminar el trazo con la ayuda de un pincel hasta que se funda con el color natural del labio.

Para un mayor impacto visual, aconsejo no seguir la línea natural de los labios, sino crear el llamado overlip, que no es más que empezar el perfilado del labio justo saliéndonos por encima de la comisura, obteniendo así un efecto de mayor grosor en los labios.

Importantísimo el último toque de gloss que contextualiza todo lo explicado anteriormente, con Rouge Coco Gloss en el tono nº716 Caramel para un acabado ultra brillante" explica el experto.

El producto estelar

Los polvos Les Beiges son una combinación de nácares que reflejan perfectamente la luz y polvos cerámicos para un efecto buena cara a lo largo del día. Cuentan con una fórmula rica en ingredientes de larga duración para una tez perfecta durante todo el día y una textura confortable gracias a la combinación de cera de abeja y emolientes (52 euros).

El look natural de Ariadna Gil

Ariadna Gil. Carlos Villarejo / Cortesía de Dior

La actriz lució un maquillaje impecable, obra de María García para Dior Beauty. Según explica la experta, "Ariadna Gil ha preferido mantener un aspecto ultra natural, acorde con su estilo de vida y su personalidad".

¿Cómo conseguir su look de maquillaje?

La maquilladora María García se ha centrado en la piel para corregir imperfecciones y unificar la tez, utilizando la gama de corrector, prebase, base y polvos de la gama Dior Forever de larga duración.

La mirada se ha intensificado ligeramente con las sombras neutras de la paleta 5 Couleurs Couture 519 Nude Dentelle y varias capas de máscara Diorshow en tono 090 Black. Los pómulos de la actriz se han realzado con el colorete Diorblush 999. En los labios, la actriz lleva la barra de labios Dior Addict 100 Nude, de acabado brillante.

El producto estelar

En 1993, Dior presentó la primera edición aterciopelada de la icónica paleta de sombras de ojos 5 Couleurs. Para celebrar la historia de amor con esta textura, 5 Couleurs Couture vuelve a lucir su abrigo de terciopelo y una nueva fórmula. ¿Su clave? La textura en polvo fina y cremosa de las sombras de ojos está enriquecida por primera vez con extracto de flor de aciano (68 euros).

Los ojos glow de María Pedraza

María Pedraza. Gtres

La actriz lució un maquillaje, firmado por Iván Gómez, maquillador oficial para Chanel, y su asistente María Verano, muy enfocado en la mirada.

¿Cómo conseguir su look de maquillaje?

"Para que un look de maquillaje sea favorecedor en la alfombra roja, es importante tener muy en cuenta los puntos de luz. Si a estos le sumas texturas y destellos en lugares estratégicos, la dimensión y la luz que adquiere (y desprende) el maquillaje puede hacer que el resultado sea muy especial.

En esta ocasión he querido fusionar la técnica foxyeye gracias a la cual generamos un efecto flash de ojo rasgado con la tendencia de texturas metalizadas ricas en textura para generar el efecto 3D al parpadear.

Las texturas de la paleta de sombras Les 4 Ombres, efectos múltiples TISSÉ CAMBON me ayuda a conseguir el resultado que busco. Con la técnica foxy trabajo siempre desde la zona central del ojo, a raíz de pestañas hacia el exterior.

El truco profesional es la dirección que se da a las sombras, en este caso debe ser horizontal con el fin de crear efectos ópticos de ojos mucho más rasgados. El efecto glossy lo creamos con una pequeña cantidad de lip gloss, en este caso Rouge Coco Gloss ICING.

Aplicando una ligera capa será suficiente para potenciar los destellos, además es importante, ser precisos con la cantidad para evitar que la sombra en polvo se desplace. Los labios se perfilan con Le crayon Lèvres PIVOINE, el nude rosado de tendencia que simula el color natural del labio.

Definimos los contornos a ras de la comisura para generar un efecto de mayor grosor. Seguidamente aplicamos Rouge Allure Velvet Abstrait, un nude rosado mate ligeramente más claro que el perfilador para potenciar la dimensión" explica el experto.

El producto estelar

Les 4 Ombres, en tono TISSÉ CAMBON, corresponden a una gama de cuatro sombras de ojos que integra lo último en innovación, al servicio de la creatividad. Su fórmula optimizada combina la suavidad con una aplicación sencilla, para elevar al máximo la expresión del color y ofrecer un resultado de maquillaje fiel, luminoso y homogéneo (55 euros).

