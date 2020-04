Pilar Llácer, la experta que sabe que te van a despedir: cinco trucos para salir vivos de la crisis que viene

Noticias relacionadas Las mujeres, dobles víctimas de la crisis económica que viene por el coronavirus

Cuando Pilar Llácer Centeno (47 años) presentó su libro 'Te van a despedir y lo sabes' (Editorial Almuzara) hace unos meses, nunca pensó que fuera a estar tan de actualidad con la caída de la economía que vendrá tras la pandemia.

"La verdad es que no me imaginaba que fuera a ser así. Yo lo escribí por mi experiencia, porque me han despedido tres veces en diferentes crisis y creo que tenemos que estar entrenados para buscar trabajo", explica en conversación con MagasIN.

Esta filósofa, especialista en transformación digital y profesora en el EAE Business School tiene claro que la mayoría de los que superemos la crisis sanitaria del coronavirus vamos a tener que hacer frente a la crisis económica. Vamos que nos van a despedir.

"En esta crisis, todos los trabajadores vamos a salir debilitados. Esta situación afecta a sectores que en España tiraban mucho, como la hostelería o la construcción, y el resto se van a ver envueltos igual porque la normalidad a la que vamos a volver no va a ser la misma de hasta ahora", advierte.

Esta experta en el mercado laboral sabe que cuando se destruyen unos empleos otros pueden surgir al amparo del 'nuevo mundo' pero ante "un entorno completamente diferente, tenemos que estar muy bien formados en nuevas habilidades y competencias que van a ir apareciendo".

Todos los economistas coinciden en que las mujeres serán uno de los grupos más señalados para quedarse descolgados en la crisis y Pilar Llácer insiste en su libro que hay "características que nos hacen más vulnerables al despido".

"Tenemos que estar muy atentas porque nosotras solemos tener mucha aversión al riesgo. Somos muy trabajadoras y muy productivas pero la nueva situación exige que tengamos que arriesgar mucho y no nos puede dar miedo cambiar la manera de hacer las cosas. Es importante que empecemos a trabajar en ese punto ya mismo", reconoce.

Por eso, ella recomienda ensayar ya el despido que viene y verlo más como una oportunidad de cambio, de mejora, que como una desgracia. Eso sí, hay que tener claro qué camino vamos a coger y el encierro puede permitirnos, precisamente, tener tiempo para pensar las cosas con más calma.

Si no sabemos por dónde empezar, estos son sus consejos para intentar salir lo más impunes de la fuerte crisis económica que ya anuncian:

1. Tener muy bien preparado nuestro curriculum.

Parece una obviedad pero Pilar Llácer recuerda que en los países latinoamericanos llaman al CV "nuestra hoja de vida" y con razón porque tendría que reflejar "todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria profesional".

En su libro recuerda que lo de que toda tu trayectoria tenga que entrar en "una cuartilla" es un concepto antiguo, de cuando se almacenaban en papel, pero ahora no tiene que ser exactamente así.

Además la estructura clásica de puntos fuertes y débiles, en los que siempre aparecían los mismos ('trabajar bien bajo presión'), o de aficiones donde a todos nos gustaba 'leer, viajar y comer'... tienen que dar pasos a aspectos más actuales que incluyan nuestros perfiles digitales y la marca personal que nos hemos ido creado.

2. Entrenar la entrevista personal.

Muchas de las personas que tengan que volver a buscar trabajo después del encierro no habrán hecho últimamente una entrevista personal y estarán bastante desentrenados. Por eso, Pilar Llácer recomienda como vacuna contra esta crisis saber muy bien cuáles son nuestros puntos fuertes y cómo podemos reorientarlos para que se conviertan en los pilares de nuestra presentación.

3. Tu marca personal.

Esta experta asegura que nuestra pisada digital ya forma parte de nuestro curriculum queramos o no porque lo digital y el entorno VUCA (acrónimo que se refiere a una situación caracterizada por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad) han roto la diferencia entre lo personal o lo profesional.

"Es importante la pisada digital, tener una buena marca personal y saber qué estamos trasmitiendo a través de las redes sociales", advierte.

Y esta marca empieza desde ahora, incluso en el confinamiento y con post que pueden ser más personales que profesionales: "Muchas veces demuestra al mercado que somos personas informadas de las nuevas tendencias, que estamos muy activas... Si apareces practicando deporte, podemos dar imagen de constancia, creatividad, con entrenamientos diferentes... o incluso nuestros hábitos de lectura o de cines pueden resultar atractivos para el futuro empleador".

4. Ambición y emprendimiento.

Pilar Llácer recuerda que ante la nueva situación, y sobre todo las mujeres, se tiene que demostrar valentía y ambición. "Muchísimas mujeres se van a convertir en emprendedoras y se necesita esa ambición y ese empuje".

De hecho, esta experta cree que el universo laboral que viene va a estar más atomizado y protagonizado por emprendedores porque será más fácil de esta forma desarrollar nuestro trabajo que esperar a un empleo.

"El sistema ya ha cambiado. El ideal que teníamos era un trabajo para toda la vida, de lo que yo he estudiado y en una empresa y el mercado con sectores claves muy afectados se va a presentar de otra forma", insiste.

5. Formación.

Estamos a tiempo. Ese es el mensaje que quiere dejar claro Pilar Llácer cuando habla de formación. Pero tenemos que tener muy claro en qué habilidades nos estamos formando, pensando en lo que va a tener más demanda en el futuro.

Nuestra empleabilidad, un concepto que se refiere a las posibilidades que tenemos de desarrollar un puesto de trabajo, pasa por los cuatro elementos anteriores pero sobre todo por las destrezas que vamos a seguir adquiriendo: "Por favor, que nadie se tome un año sabático tras un despido. Tu nivel de empleabilidad a los 15 días de salir de una empresa baja casi a cero", asegura esta experta.

La autora nos recuerda que deberíamos estar preparándonos para la fase de pérdida de trabajo y de encontrar uno nuevo incluso mientras estamos trabajando: "Linkedin, twitter, las plataformas perfectas, ver cuáles son nuestras propuestas de valor. Reinventarse, ver qué otras funciones sabemos hacer, qué otras posiciones podemos ocupar...", enumera.

Y hasta se atreve a apuntar a algunas de las profesiones que, sí o sí, tendrán que reinventarse o que pueden hacerlo ahora mismo: "Todo lo que son eventos van a estar confinados al mundo virtual por lo que adquirirá muchísima relevancia el gestor de eventos virtuales. Todo lo relativo con ciberseguridad, en RRHH con programas de formación online... y hasta una plataforma de peluquerías online en un momento en el que no se puede acudir a los salones... Es una gran oportunidad para cualquier emprendedora".

Eso sí, ya no queda nadie que no tenga asumido que la competencia digital es un básico en cualquier profesión.

El momento del despido

¿Cómo hay que actuar cuando te dicen que te vas a la calle? Llácer cree que deberíamos verlo como algo más normal en nuestra vida. "En España, la gente parece aspirar a trabajar siempre en la misma ciudad, en la misma empresa, en el mismo sector y eso ya no va a poder ser tras la crisis, por eso hay que prepararse para ese momento que llega siempre".

Lo primero es asumir lo ocurrido: "Nos da mucho pudor decir que nos han despedido y hablamos de salidas pactadas, ERE... No hay que tener miedo a admitir lo ocurrido por la crisis, por mi mala gestión del trabajo... Hay que prepararse por que si no, puede ser devastador".

Según su experiencia, que relata en el libro, muy pocas veces el despido es una sorpresa total. "Ahora los empleados que están en una tienda o de hostelería saben que van a ser despedidos. No hay que esperar a ese momento para hacer algo, es mejor prepararse que lamentarse", añade.

Para limitar el impacto personal hay que asumirlo con normalidad y pelear para que lo que hemos llamado empleabilidad sea sostenible: "Tener un plan para ver qué voy a hacer el mes siguiente. El currículo, las empresas de selección, mi marca personal... y asumir que siempre es buen momento para cambiar".