El Club de Lectura de Magas y Coosy se unen para descubrir, con Julia Navarro, qué significa tener 'Una familia moderna'

Hay libros que se leen a solas, a ratos, entre trayectos, antes de dormir o en esas horas robadas al ruido cotidiano. También los hay de esos que, cuando se cierran, piden conversación. Preguntas. Miradas distintas. Un espacio en el que la historia deja de ser solamente de quien la escribió para convertirse también en la de quienes la interpretan, la discuten y se reconocen en ella.

Ese será el espíritu del próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas, que el lunes 5 de octubre recibirá a Julia Navarro en Madrid. La autora y periodista presentará Una familia moderna (Plaza & Janes, 2026), su nueva novela, en una cita conducida por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, y que contará con Coosy como firma patrocinadora.

El encuentro se celebrará a las 19:00 horas en el Espacio Dobble, en el número 14 de la calle Serrano Anguita. Allí, Navarro conversará con las lectoras sobre una historia atravesada por una pregunta tan íntima como universal: qué ocurre cuando el mundo que conocíamos se transforma y nos obliga a revisar nuestras certezas.

La autora construye Una familia moderna alrededor de Martha y Thomas, una pareja de ancianos que contemplan cómo la realidad a la que creían pertenecer ha cambiado. La madurez, la identidad, la familia y las contradicciones de la vida recorren una novela que invita a reflexionar sobre la forma en que cada generación intenta comprender su tiempo.

No será la primera vez que Navarro se siente frente a las lectoras del Club. Ya protagonizó una de sus sesiones en octubre, cuando presentó El niño que perdió la guerra. Ahora vuelve con una nueva historia y con la posibilidad de compartir aquello que rara vez queda recogido en la contraportada de un libro: las preguntas que acompañan la escritura.

Julia Navarro, en su anterior aparición en el Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Rodrigo Mínguez

Navarro llega a esta cita organizada por la Comunidad de Magas como una de las voces españolas más leídas de las últimas décadas. Periodista de formación, irrumpió en la narrativa con La hermandad de la Sábana Santa, publicada en 2004 y reeditada el pasado febrero en una edición conmemorativa por su vigésimo aniversario.

Después llegaron títulos como La Biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muerto, Historia de un canalla, Tú no matarás, De ninguna parte y El niño que perdió la guerra. Sus novelas se han publicado en más de treinta países e, incluso, de una de ellas se ha producido una serie de televisión a cargo de Movistar+.

A su trabajo literario se suman dos ensayos: por un lado, Una historia compartida, Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos; por otro, Cuando ellos se van, un libro de naturaleza íntima escrito tras la muerte de Argos, su perro, que explora el vínculo que se establece con los animales que forman parte de la vida familiar.

Por su parte, para Coosy, participar en este encuentro significa trasladar su conversación con las mujeres más allá del vestidor. Fundada y dirigida por Virginia Pozo, la firma evolucionó desde la venta online a una marca de diseño propio especialmente reconocida por su propuesta de invitada.

Hoy cuenta con 25 tiendas en España y alrededor de 160 empleados, según explicó su fundadora en una entrevista con Magas a finales de 2025. Detrás de esa evolución hay una idea de moda que la marca vincula con la emoción y con la forma en que las mujeres habitan los momentos importantes de sus vidas.

Esa mirada está presente también en el motivo por el que la firma se une al Club de Lectura de la Comunidad de Magas: no tanto como una presencia ajena a la literatura, sino precisamente como una compañía que encuentra en las narrativas, las charlas y las experiencias que nos unen una forma de nutrirse.

“En Coosy creemos que la inspiración va mucho más allá de la moda. Está en las historias que nos emocionan, en las conversaciones que compartimos y en todo aquello que nos aporta alma, vida y corazón”, señalan. Palabras que, a su vez, dialogan con el propósito de un foro de ideas que siempre ha entendido los libros como punto de partida, como excusa para estar juntas.

"Unirnos al Club de Lectura de la Comunidad de Magas nace de una forma muy natural: de las ganas de conectar moda y cultura, crear nuevos espacios de inspiración y compartir experiencias que nos inviten a descubrir, conversar y disfrutar", añaden desde la marca.

Virginia Pozo, fundadora de Coosy. Esteban Palazuelos

Unidas por las letras

El Club de Lectura de la Comunidad de Magas nació en septiembre de 2024, con Cruz Sánchez de Lara y En la corte de la Zarina. Lo que comenzó como una propuesta de la Comunidad de Magas para acercar a sus lectoras a los autores se ha convertido en un lugar de encuentro para quienes buscan prolongar la experiencia de la lectura más allá de la última página.

Desde entonces, 19 autores han participado en sus sesiones. Carmen Posadas, Megan Maxwell, Rafael Tarradas, Paloma Sánchez-Garnica, Espido Freire, Nativel Preciado, Marta Robles, Daniel Ramírez, Gervasio Posadas, Nazareth Castellanos, María José Rubio, Elvira Roca Barea, Ángela Banzas, Emilia Landaluce y Rosa Belmonte son algunos de los nombres que han compartido sus obras y procesos creativos.

Cada encuentro, conducido por Ana Núñez-Milara, abre una conversación que se aleja de la presentación convencional. Los autores hablan de los temas que les persiguen, de las historias que los llevaron a escribir y de las preguntas que esperan dejar abiertas. Las lectoras, por su parte, completan el recorrido con sus interpretaciones, dudas y lecturas personales.

La tercera temporada arrancó con Rafael Tarradas y El falsificador. Julia Navarro será la próxima invitada de una programación que mantiene intacta su vocación de reunir a quienes escriben con quienes buscan en los libros una forma de comprender —o, al menos, de mirar de otra manera— nuestro presente.

La pasada edición se cerró con Cruz Sánchez de Lara y Las gobernadoras en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Más de 400 personas acudieron entonces a una cita que confirmó la dimensión alcanzada por el club y la fidelidad de un público que ha convertido estos encuentros en parte de su calendario cultural.

El 5 de octubre, esa conversación continuará alrededor de Una familia moderna.

Coosy, Magas, su Comunidad y Julia Navarro compartirán escenario en una tarde para hablar de literatura, de los cambios que atraviesan las familias y de esas historias que, al terminar una novela, permanecen vivas porque encuentran a alguien con quien seguir siendo contadas.