Regalo directo: te invitamos a 'SIX el Musical' en el Teatro Gran Vía de Madrid (dos días antes de su estreno)

Cartel de la función exclusiva para Magas de SIX, el Musical. Cedida

Septiembre ya está aquí y, con él, la vuelta a la rutina, al día a día y también a esas actividades que tanto nos gusta compartir con nuestra gente de siempre.

Y si hay un plan estrella para dar la bienvenida al nuevo curso, ese es disfrutar de un musical en plena Gran Vía. Esta vez, gracias a Magas, podrás vivir una experiencia única: asistir a la función exclusiva para las lectoras de la revista de SIX el Musical, dos días antes de su estreno oficial.

Por sólo 12 euros, podrás conseguir un año de suscripción a EL ESPAÑOL e Invertia y el regalo de una entrada doble —para que vengas con quien tú quieras— junto a una suscripción de un año a EL ESPAÑOL e Invertia, sin permanencia.

Ir a un espectáculo de Broadway por el precio de una entrada de cine nunca había sido tan fácil. Consigue tus dos entradas en el botón de abajo y prepárate para disfrutar de una jornada inolvidable.

SIX el Musical aterriza por primera vez en España en una histórica adaptación al castellano. A partir del 17 de septiembre —con una actuación en exclusiva para esta revista desde el 15—, el histórico Teatro Gran Vía (calle Gran Vía, 66) se transformará en una vibrante fiesta pop de 80 minutos sin descanso.

Una de las actuaciones principales de 'SIX el Musical'. Cedida

El espectáculo reescribe la historia de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr.

Convertidas en un grupo pop contemporáneo al más puro estilo de las girlbands modernas, ellas compiten sobre el escenario para decidir quién sufrió más al lado del monarca.

Creado por Toby Marlow y Lucy Moss, este fenómeno global galardonado con dos Premios Tony acumula miles de millones de reproducciones.

Su debut en Madrid supone una réplica oficial con la potente interpretación de un reparto local encabezado por Clara Lanzani, Udara Zubillaga y Beatriz Santana, listas para revolucionar la cartelera madrileña.

¿Cómo puedo ir a la función de Magas?

El estreno en Madrid de SIX el Musical será el próximo 17 de septiembre y, a partir de entonces, podrás disfrutar del espectáculo cuando quieras. Pero la oportunidad de verlo antes, en una función exclusiva y con dos entradas por sólo 12 euros, ocurre una vez.

Una ocasión única para disfrutar de un espectáculo llegado directamente de Broadway a un precio insólito: dos entradas por menos de lo que cuesta una entrada de cine.

Disfruta de una noche diferente en Madrid junto a tu persona favorita y vive SIX el Musical en una función exclusiva para Magas. Te esperamos el próximo 15 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Gran Vía.

La suscripción

Suscribirse a EL ESPAÑOL e Invertia es tener acceso diariamente a la mejor información, pasar a formar parte del club más exclusivo del periódico dirigido y presidido por Pedro J. Ramírez y empezar a disfrutar de las siguientes ventajas:

- Leer sin límite EL ESPAÑOL e Invertia.

- Acceder a la carta completa semanal en Magas de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

- Navegar sin publicidad intrusiva.

- La Edición.

- Recibir todas las mañanas EL DESPERTADOR con las noticias que marcarán el día y las dos Newsletters semanales de la Comunidad de Magas.

- Participar en Club ZONA Ñ y en la Comunidad de Magas: con regalos directos, descuentos exclusivos y muchos concursos para todos los gustos.

- Acceder a eventos exclusivos profesionales y literarios tanto online como presenciales.

- Escribir en el Blog del Suscriptor y en el de Magas.

- Ver noticias cerradas para el resto de lectores.