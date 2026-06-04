Cruz Sánchez de Lara clausura la temporada del Club de Lectura de Magas con 'Las Gobernadoras', su último libro

Cruz Sánchez de Lara, autora de 'Las gobernadoras' y protagonista del último Club de Lectura de la temporada. Magdalena Siedlecki

Esta temporada del Club de Lectura, sin duda, va a quedar en la memoria de todas las lectoras que forman parte de la Comunidad de Magas y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, será la que ponga el broche de oro a una etapa inolvidable presentando su libro Las gobernadoras.

Y es que por este evento ya han pasado rostros como Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte, Rafa Tarradas, Meghan Maxwell, Nazareth Castellanos, Ángela Banzas, Mª José Rubio, Daniel Ramírez, Elvira Roca Barea y, ahora, es turno de Sánchez de Lara.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y estamos invitando a todas nuestras lectoras a disfrutar de una tarde maravillosa de la mano de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

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En su última novela, la que presentará en el próximo Club de Lectura, Cruz Sánchez de Lara rescata la fascinante historia de dos mujeres extraordinarias que, en pleno siglo XVIII, no fueron educadas para obedecer, sino para gobernar. Desde la discreción que les imponía su tiempo, Isabel y Felícitas de Saint-Maxent fueron capaces de influir en el destino de naciones y mover los hilos de imperios enteros.

Sus nombres, aparte de ocupar un lugar destacado en la historia de la independencia de los Estados Unidos, mantienen un vínculo muy especial con la autora, ya que es descendiente directa, en séptima generación, de Isabel de Saint-Maxent.

Con una prosa envolvente y un poderoso pulso narrativo, construye una apasionante saga familiar repleta de secretos, lealtades, traiciones y ambición. Una novela histórica emotiva, elegante y profunda que rinde homenaje a aquellas mujeres que, contra todo pronóstico, sostuvieron dos mundos desde la sombra y dejaron una huella imborrable en la historia.

Ahora puedes descubrir esta apasionante historia en nuestra Comunidad y, además, participar en el sorteo de una exclusiva edición VIP que incluye: un pañuelo, un broche, una carta de la autora, una elegante bolsa y un ejemplar firmado.

Cruz Sánchez de Lara también firma otros títulos como Cazar leones en Escocia, su primer lanzamiento y una oda a la felicidad y al cariño sin condiciones; Maldito hamor, una novela negra que se mete en los entresijos de una relación difícil; y En la corte de la zarina, una historia que narra las hazañas del noble y militar español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande.

Con una carrera más que impecable, terminar la temporada con ella es, sin duda, muy especial.

Además, como en anteriores ocasiones, a todas las asistentes se les servirá durante la jornada el cóctel de Magas por Fundador.

Una de las lectoras de la Comunidad de Magas degustando el cóctel de Magas por Fundador en el Club de Lectura de enero. Nieves Díaz

Y es que una deliciosa combinación de brandy de Fundador doble madera mezclado con el sabor cítrico de la lima, el amargor del pomelo y la escarcha de la sal azul hace de esta bebida la mejor elección para disfrutar con todos los sentidos del Club de Lectura.

No lo pienses más y descubre todos los secretos detrás de Las gobernadoras de la mano de su autora, Cruz Sánchez de Lara, en esta cita exclusiva para la Comunidad de Magas que tendrá lugar el próximo lunes, 6 de junio, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Apúntate aquí.