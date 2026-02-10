Tu próxima compañera de viajes puede ser una cámara digital: consíguela en la Comunidad de Magas

La cámara digital de prixton DV900 que sorteamos en la Comunidad de Magas en exclusiva. Cedida

Hacía muchos años que no veíamos por las calles cámaras digitales. Y tenía todo el sentido del mundo: ¿quién querría cargar con un aparato extra si con el móvil podíamos hacer todas la fotos que queríamos con una calidad razonablemente buena y en cualquier momento?

Pero como bien se sabe: la moda es cíclica e incluso aquello que parecía estar completamente obsoleto acaba encontrando su hueco con el paso del tiempo. Y ahora le ha tocado el turno a los 2000. Se han vuelto tendencia los pantalones de tiro bajo, los abrigos de pelo y, cómo no, las cámaras digitales.

En la Comunidad de Magas siempre estamos a la última, sorteando entre nuestras lectoras la cámara digital de Prixton Xplorer DV900 ¿Quieres participar en el sorteo? ¡Apúntate en el botón de abajo!

Prixton

Desde accesorios de audio hasta dispositivos para capturar los mejores recuerdos, Prixton se ha consolidado como una marca tecnológica que ofrece soluciones prácticas y versátiles a precios accesibles para creadores, viajeros y aficionados.

Entre sus propuestas más interesantes se destaca la cámara digital que sorteamos, un modelo compacto y completo que combina rendimiento, conectividad y calidad de imagen profesional, ideal tanto para proyectos creativos como para inmortalizar instantes únicos.

¿Qué podrás hacer con esta cámara? ya te adelantamos que de todo, pero vamos a empezar con que esta permite grabar vídeo en resolución 4K para conseguir una gran versatilidad para distintos estilos y situaciones.

Además presenta una pantalla LCD IPS Giratoria, lo que hace que puedas verte mientras haces la foto y así faciltar el encuandre en selfies y vídeos desde cualquier ángulo sin perder calidad de imagen.

En cuanto al rendimiento, integra un zoom óptico 4X y un flash integrado para asegurar resultados consistentes en condiciones diversas. La conectividad Wi-Fi y control remoto a través de la app ZERO CAM aportan comodidad y flexibilidad para trasladar archivos, lo que muchas veces se agradece al evitar tener que meter la tarjeta de memoria en un dispositivo y luego tener que mandarlos a otros.

Sin duda, esta es una opción ideal para los amantes de la fotografía de alta calidad que buscan ese inconfundible toque retro tan tendencia, sin renunciar a las comodidades y prestaciones de una cámara moderna y, lo mejor de todo: a un precio realmente competitivo.

Sin embargo, en la Comunidad de Magas tenemos una última sorpresa para vosotras. Durante este mes se mantendrá activo un sorteo de esta cámara digital. No lo dudes más y participa aquí.