Descubriendo el futuro: ellas son las ocho mujeres emprendedoras finalistas del Premio 'Unlock Her Future'

Las finalistas de los premios 'Unlock her Future' Cortesía de The Bicester Collection

Este certamen anual, parte del programa filantrópico DO GOOD de The Bicester Collection, tiene como objetivo identificar y apoyar a mujeres emprendedoras sociales de cualquier edad con ideas de negocio en fase inicial. Estos emprendimientos deben tener un impacto positivo social, cultural o medioambiental y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Premio Unlock Her Future no solo ofrece visibilidad y reconocimiento a estas mujeres emprendedoras, sino que también les proporciona una plataforma para expandir sus proyectos y aumentar su impacto. The Bicester Collection, a través de su programa, demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y la equidad de género, apoyando iniciativas que generan cambios significativos en sus comunidades.

Las tres ganadoras fueron anunciadas durante una gala en la Galería de Cristal de Madrid. Este evento no solo reconoce el esfuerzo y la dedicación de estas mujeres, sino también inspira a otras a seguir sus pasos.

Las finalistas

Andrea Nunes (Venezuela) - Easy Clean Water: Su proyecto se centra en proporcionar agua potable a comunidades latinoamericanas mediante sistemas de purificación solar. Andrea busca abordar la crisis del agua potable en regiones desfavorecidas con una solución sostenible y accesible. Annie Rosas (México) - Bluekali: Annie utiliza tecnología robótica e inteligencia artificial para limpiar océanos y ríos. Su proyecto aborda los desafíos de la recogida de material de plantas de reciclaje y mejora las condiciones laborales de los recolectores y recicladores de desechos. Florencia Sosa (Argentina) - Andina: Este proyecto empodera a las mujeres que trabajan la lana de vicuña en la Puna de Catamarca. Florencia ha creado una empresa con un impacto social triple que beneficia a la comunidad a través de la formación y el desarrollo económico. Gabriela de Sá (Brasil) - Colorar: Una aplicación móvil que apoya a las mujeres de Brasil y América Latina enfrentadas a la violencia doméstica. Gabriela proporciona una herramienta integral para denunciar, educar y apoyar la independencia financiera de estas mujeres. Leydi Cruz (Bolivia) - Agrimet: Leydi ayuda a la resiliencia climática de pequeños agricultores mediante el uso de datos y consultoría especializada. Su objetivo es mejorar las prácticas agrícolas en la gestión del riego y aumentar los rendimientos agrícolas. Shirley Matos (Panamá) - Infonimados: Shirley transforma la educación en una experiencia entretenida creando contenidos animados para personas de todas las edades, conectando el aprendizaje con el entretenimiento. Thamires Pontes (Brasil) - Phycolabs: Desarrolla productos y tecnologías que aprovechan el potencial de las algas como alternativa a los materiales petroquímicos, proponiendo soluciones sostenibles para el medio ambiente. Valentina Agudelo (Colombia) - Salva Health: Su proyecto se dedica a desarrollar dispositivos portátiles con IA para analizar tejido mamario, ayudando a detectar cáncer de mama de manera temprana y accesible para mujeres en zonas remotas.

Las finalistas en la gala Cortesía The Bicester Collection

El podio

El punto álgido de la noche se presentó cuando Paula Rojas, maestra de ceremonias y jurado, anunció a las galardonadas:

Thamires Pontes (Brasil) con Phycolabs

Valentina Agudelo (Colombia) con Salva Health

Pero no fue el único momento de expectación de la velada, ya que el tercer premio se disputaba entre dos finalistas que, se lo merecían tanto la una como la otra. Tanta es la valía de las emprendedoras que, al final, el premio se dividió entre ambas:

Annie Rosas (México) con Bluekali

Leydi Cruz (Bolivia) con Agrimet

Después de entregar los reconocimientos a las cuatro afortunadas, hubo una mención especial a Kristal del Valle, una joven de 17 años que fue condecorada como la Joven Cambiadora de Juego del Premio Unlock Her Future por MINDVERSE. Su misión es empoderar a los estudiantes para que descubran y desarrollen todo su potencial a través de una educación personalizada.