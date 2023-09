Éste es el vestido de Zara de menos de 40 euros que Letizia agotará seguro: explora todas sus posibilidades

Hacía un tiempo que la Reina no estrenaba una prenda del buque insignia de Inditex, pero el lunes 25 de septiembre se obró el milagro y protagonizó uno de esos momentos de moda impagables en la entrega de premios Retina Eco. Todo en la prenda elegida era un acierto: el color verde, símbolo de la protección del planeta que era lo que se trataba en la gala; el favorecedor largo midi, ideal para una ocasión formal pero no demasiado protocolaria; y dos detalles sensuales que aportaban glamour al look.

El vestido de Zara que estrenó Letizia tiene visos de convertirse en uno de los bestsellers de la marca. Ya se sabe que la esposa de Felipe VI tiene la virtud de genera una asombrosa acción de compra cada vez que luce una prenda low cost y son muchas las ocasiones en las que consigue agotarla. Por el momento, todas las tallas están disponibles, pero las fans del estilo royal deberán darse prisa si no quieren quedarse sin él.

Las características de la pieza diseñada por la empresa de Marta Ortega hacen de él todo un básico y muy versátil: será la estrella de cualquier armario este otoño. De largo midi, confeccionado en mezcla de lino y viscosa, con manga sisa con detalle de frunce y pliegues y abertura lateral, realza cualquier silueta alargando figura y dándole un aire de sutil sensualidad. ¿El precio? 39,95 euros.

El vestido de la Reina, de Zara. Gtres

El color verde aguamarina es un plus de luminosidad para esos días grises en los que una necesita levantar el ánimo a través de la ropa. ¡Explora la cromoterapia! El vestido resulta perfecto para el día y también para la noche, los detalles fruncidos de la parte superior lo hacen glamouroso. Letizia fue muy clásica y lo combinó con accesorios negros: un cinturón ancho de piel para marcar la cintura en negro y tacones en el mismo tono. Recordar que el largo midi pide centímetros de altura, especialmente para las que no sean muy altas. Además, se recomienda no elegir modelos de pulsera para no acortar pierna.

Las más atrevidas pueden explorar otras opciones cromáticas, como jugar al color block y sumarle detalles en morado o fucsia. Para un evento nocturno, los metalizados son siempre una buena opción. Su versión más urbana funciona con botas altas, abrigo masculino y bandolera básica.

La nueva apuesta de Letizia firmada por Zara es una de esas adquisiciones que viajan entre estaciones con total comodidad. Cuando llegue el invierno, invita a transformarlo con un jersey encima e incluso con un top de manga marga debajo: el capa sobre capa siempre es una opción perfecta para alargar la vida de una prenda. Para las que el verde sea too much, la marca también ofrece el mismo vestido en gris. ¿Es posible vestir como una auténtica Reina por menos de 40 euros? Sí, es posible.

