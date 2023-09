Pedro Sánchez abucheado a su llegada al 'front row' del desfile de Hannibal Laguna, junto a Begoña Gómez

Pedro Sánchez hizo historia el pasado mes de febrero con su inesperada presencia en el desfile de la diseñadora Teresa Helbig, en el marco de la 77 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

El presidente del gobierno en funciones y su esposa, la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, Begoña Gómez, compartieron front row con la cantante Luz Casal, y la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro, entre otras personalidades. Pedro Sánchez se convertía entonces en el primer presidente de la historia que visitaba la pasarela madrileña.

Este 15 de septiembre, la pareja demostró que esta iniciativa no había sido un hecho aislado al presenciar el desfile de colección primavera/verano 2024 de Hannibal Laguna, en el pabellón de IFEMA, en el marco de la 78 edición de la MBFWM.

Ambos descubrieron, junto a personalidades como Norma Duval (la presentadora confesó a Europa Press: "Yo te puedo contar de Hannibal maravillas. Primero que lo conozco desde que era un adolescente y todavía no era Hannibal Laguna, después porque cuando me enteré que el Hannibal Laguna que me gustaba a mí, era el que yo conocía de adolescente, no me lo podía creer que era el mismo. Luego me he vestido mucho de él, me encanta su ropa, me encanta") o Paloma Segrelles, la colección GEOMETRICALIA del diseñador que, según explica, "utiliza la esencia de la geometría para esbozar estampados desmesurados de rombos arlequinados, polígonos estrellados y formas circulares que representan lo eterno".

Incluye "siluetas estilizadas para vestidos bellos, laminados con decoración matemática de trazados verticales, horizontales y diagonales, en los que los bordados de paillettes y cristal se presentan como una sucesión rítmica de líneas infinitas que se alargan y acortan, con facetas espejadas, puntos expandidos, rombos que se entrelazan y cuadrados superpuestos con recorridos de curso sinuoso".

Begoña Gómez, que ya presenció el desfile de Pedro del Hierro celebrado este 14 de septiembre, apareció con un vestido verde oliva, de corte midi, fiel a su estilo minimalista y elegante. La catedrática es una fiel defensora de la moda española y de la sostenibilidad.

Según recoge la agencia EFE, el presidente recorrió a su llegada el Cibelespacio, la zona previa a la pasarela, donde se encuentran estands de distintas firmas y el showroom de jóvenes creadores y después se dirigió al espacio donde modelos y diseñadores ultiman los detalles antes del desfile.

Posteriormente, acompañado por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y el ministro de Industria, Comercio y Turismo Héctor Gómez, mantuvo una conversación con el director de Ifema, Juan Arrizabalaga y la directora de negocio, Arancha Priede.

Durante el desfile, el presidente compartió una animada charla con su esposa y la madre del diseñador, Carmen, que le iban comentando los diseños que desfilaban en cada momento, propuestas que aplaudió una vez finalizado.

