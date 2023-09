Arranca la Semana de la Moda de Madrid: esto es lo que debes retener de la primera jornada

Las colecciones primavera/verano 2024 de los diseñadores más relevantes de nuestro país se presentarán, del 12 al 17 de septiembre, en el marco de la 78 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Esta nueva edición, celebrada en diferentes puntos de la capital con el recinto de IFEMA como principal escenario, completa el calendario de moda internacional que arrancó el pasado mes de agosto, en Copenhague. Repasamos las claves de su primera jornada.

SKFK debutó el 12 de septiembre dentro del calendario de MBFWMadrid, en su programa 'Desfile en la ciudad', con su colección primavera/verano 2024.



Por su parte, Eduardo Navarrete presentó NVRRT 10.1, una colección a su imagen, en colaboración con Swarovski y en los que brillaron detalles tan potentes como las plumas, firmadas Plumas Fercant. Según anunció el diseñador, se trata de su última colección "por ahora". "Es el resumen de nuestra trayectoria a lo largo de los pocos pero intensos, años que llevamos en el mundo de la moda.

Esta jornada marcó también el debut de la UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología, anteriormente conocida como Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE).

Los alumnos del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda presentaron la colección Lo Fugaz, para la próxima temporada primavera/verano 2024. Es el resultado de una colaboración única que llevó a cabo junto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Se presentó como una suerte de homenaje a la naturaleza y al tiempo, con diseños en tonos azules, pardos, verdes, rosados y beige que pretendían mimetizarse con las formas volubles de las hojas al viento, el agua y las nubes.

La firma de sastrería masculina Félix Ramiro presentó su colección Arena, como otro homenaje claro a la naturaleza. "La arena es el resultado de la erosión de las rocas y otros restos marinos como conchas, corales, algas e incluso la propia arena que viaja por los ríos hasta que desemboca en el mar.

Nuestra 'Colección ARENA' es también el resultado de una explosión de tejidos de distintas procedencias, colores, lisos, estampados, mezcla de texturas, cortes asimétricos, superposiciones, diseños arriesgados y patrones radicalmente opuestos entre sí, pero manteniendo siempre el equilibrio y la arquitectura perfecta en cada diseño", explica la marca.

Finalmente, Maison Mesa desveló The Things That Dreams Are Made Of, una colección cuyo nombre rinde homenaje a la canción de The Human League. Defiende el tomar el control, perseguir sueños, "sabiendo que muchas veces lo más importante lo tenemos ahí mismo, delante de nuestras narices y que podemos tenerlo, porque nos lo merecemos, porque tod@s somos luces imprescindibles en este mundo y brillamos a toda potencia independientemente de nuestro sexo, talla, raza y condición", explica la firma.

La línea, que responde a las diferentes aspiraciones de sus seguidores, incluye siluetas fluidas, tejidos como el popelín y el voile bordado o el pata de gallo, cómodos y versátiles y patrones geométricos. La colección también se presenta como una oda a España y a la moda de autor, al incorporar, por ejemplo, bolsos realizados a mano con piel vacuno nacional de Muckio.