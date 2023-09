'Una pieza más', la historia de un crimen sin resolver con enclaves de Madrid como telón de fondo

Con ocho años ya sabía que quería contar historias. Era tal la cantidad de ideas que me llegaban a la mente, que no podía meter todas en las redacciones que nos mandaba Carmen, la profe de Lengua, cada fin de semana. Fue la necesidad de tener un oficio más factible (y, añadiría, de un sueldo fijo al mes) lo que me hizo prepararme para otro oficio, el de Técnico especialista en Radiodiagnóstico, que me metería de lleno en el mercado laboral, pero mi necesidad de “crear” siempre estuvo ahí.

Tras varios años autoeditando mis libros, me llegó la oportunidad de mano de la editorial Grijalbo y quise poner toda la carne en el asador, porque, lo que para los demás era dar un pasito más, para mí era como escalar el Everest. Esta novela surgió de una necesidad de canalizar mi rabia ante una situación laboral adversa, decidí que “matar en el papel” era mucho más terapéutico, más seguro y más limpio que hacerlo en la vida real, así que... decidí dar rienda suelta a mi imaginación, siempre con un bolígrafo en la mano.

Llevo más de quince años en Asturias y mi ciudad natal es Madrid, escenario donde se desarrollan muchas de mis novelas y donde todos pasamos más desapercibidos.

Tras mucho hablar con colegas de formas de escribir, de rituales en torno a la escritura y de manías de escritores, he llegado a la conclusión de que yo también tengo una: soy incapaz de escribir una sola palabra en el papel si no he elegido un título, algo para mi muy estudiado y de gran importancia.

Una pieza de más (Grijalbo, 2023) comienza con la aparición de un cadáver en una zona abandonada de Madrid y la gran peculiaridad que presenta, es una enorme cicatriz que atraviesa pecho y abdomen, de haberle realizado una autopsia. Al no faltar ningún cadáver en el Anatómico Forense, el equipo encargado de la investigación, reabre el cadáver para comprobar que hay algo que no debería estar ahí.

Esta historia se iba a titular Una pieza menos y, por supuesto, al cadáver le iba a faltar algo cuando los investigadores comenzaran su labor. Pero entonces, me surgió la idea: ¿qué ocurriría si en lugar de faltar algo le sobrara? Me pareció un giro interesante, a la vez que un reto para mí como escritora, porque había que dar la vuelta a toda la historia que tenía planteada en mi cabeza.

El resultado está a la vista. Un equipo forense y una unidad de homicidios cada vez más desconcertada por una pieza que les sobra a cada paso que dan.

Escogí para “esconder mis cadáveres” zonas abandonas de Madrid porque me fascina contemplar y admirar lugares que una vez tuvieron tanta vida y que han sido dejados de la mano del hombre como si no ocuparan ningún espacio. Me llaman mucho la atención. Además, me permitía dejar los cuerpos “a la vista” y, al mismo tiempo, lejos de miradas curiosas.

Elegí a unos inspectores al cargo de la investigación, tan normales como peculiares, para que todos los lectores pudieran sentirse identificados con alguno de ellos durante la trama. Así podemos encontrar a Mario Carrasco, que representaría la efectividad y la razón; Macarena Valverde, intuitiva e impetuosa; Quintana, experimentado y temperamental; Leal, forense minucioso, perspicaz... Entre todos se enfrentarán a un caso en el que siempre sobra algo, siempre tienen una pieza que no encaja en ningún lugar.

Esta historia vio la luz el 4 de mayo de 2023 y he podido recorrer con ella varias provincias, pudiendo ir a la Feria del Libro de Madrid por primera vez (pese a ser mi novela número dieciséis) y quedando como la segunda novela más vendida de la Feria del libro de Gijón, solo por detrás de El viento conoce mi nombre de la mundialmente conocida Isabel Allende, lo que me hizo flotar por un tiempo indeterminado antes de volver a poner los pies en la tierra.

Lo que más me gusta de este mundillo es poder hablar con los lectores, que me regañen por algo que no les cuadra, o que me feliciten por algo que no esperaban y que les ha mantenido en vilo hasta el final. Incluso he tenido opiniones de gente que ha ido a comprobar si los lugares que yo describo son tal como se los han podido imaginar.

Ya son muchos los que me preguntan si veo Una pieza de más en la gran o en la pequeña pantalla. Y yo, optimista de nacimiento y entusiasta de adopción, me imagino en numerosas ocasiones el magnífico reparto de actores, actrices y extras, que podrían dar vida a cada uno de los personajes que he creado con tanto mimo. Sería como hacer realidad la segunda parte de este sueño que se ha convertido en realidad en forma de libro.

Dicen que todos los libros tienen algo de autobiográfico, yo siempre he luchado contra esa idea porque sería como decir que no estoy cuerda del todo. Tras analizar a cada personaje del libro, he de claudicar ante esa idea. Todos y cada uno de mis personajes tienen algo mío. Mario observa, Macarena actúa, Quintana protesta y Leal ironiza. Y así soy yo: observadora, impulsiva, inconformista e irónica, incluso diría que en partes iguales. Odio el daño gratuito, siempre encuentro una razón para que mis personajes se comporten como lo hacen. Y quizá esa sea la mejor pista que le pueda dar al lector.

Hace muy poco me preguntaron cuándo creo que sería la edad en la que hay que dejar de escribir. Y yo respondí que solo cuando el cerebro no tenga fuerzas para crear. ¿Quién sabe si a los sesenta o a los cien? Si te llega una idea y creas una historia, tu deber es contarla.

