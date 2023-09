El posado de Victoria de Suecia con su hija y el rey Carlos Gustavo que zanja la polémica sucesoria

Carlos Gustavo de Suecia celebra este 2023 su 50 aniversario en el trono siendo el monarca más longevo en la historia de su país. Con tal motivo se han hecho públicos nuevos retratos oficiales de la Familia Real, con gestos que hablan de continuidad y de enterrar diferencias. En uno de ellos, el Rey y su esposa, Silvia, aparecen sentados junto a sus tres hijos, sus respectivas parejas y todos sus nietos. Los Bernardotte al completo.

Sin embargo, el más importante por el mensaje oculto que encierra es el segundo, en el que las verdaderas protagonistas son la princesa Victoria y su primogénita, Estelle, de once años. Ambas acompañan al soberano en el salón de baile Vita Havet del palacio, de pie, sonrientes y con un estilismo bastante sencillo, aunque ellas son el futuro de la monarquía.

La imagen zanja la polémica surgida hace unos meses a raíz de unas declaraciones de Carlos Gustavo en una entrevista para la cadena pública SV donde criticaba abiertamente la abolición de la ley sálica en Suecia, en 1979, lo que provocó que Victoria, su primogénita, y no Carlos Felipe, su único hijo varón aunque menor que ella, pasara a encabezar la lista de sucesión al trono. El príncipe fue aspirante a Rey solo unos meses, pero el cambio le dejó compuesto y sin corona.

Tres generaciones de la Casa Real sueca. Kugahuset

"Tener leyes que funcionan de forma retroactiva no es muy inteligente, lo sigo pensando. Arrebatar el título de sucesor a Carlos Felipe fue un error. Mi hijo nació como príncipe heredero y, de repente, todo cambió y él perdió todo", confesó añadiendo que eso no había interferido en la buena relación de los hermanos. Estas palabras fueron muy criticadas y pusieron a la princesa Victoria en el centro de todas las miradas: su padre prefería a un hombre en el trono. El Rey reaccionó enseguida pidiendo disculpas y matizando sus declaraciones. "Me ha dolido mucho cuando posteriormente he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono", dijo. Seguidamente, ensalzó la figura de su primogénita: "Una heredera al trono es para mí una obviedad. La princesa heredera es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y su incansable trabajo para Suecia".

Ahora, con este nuevo retrato oficial la polémica queda zanjada y enterrada para siempre. No parece casual que Carlos Gustavo, de 77 años, se fotografíe no sólo con su heredera, también con su nieta Estelle que, nuevamente gracias a la abolición de la ley sálica, sucederá a Victoria al frente de la Monarquía cuando llegue el momento. Así pues, ellas son dos futuras reinas de Suecia.

Por otra parte, el Jubileo de Oro del monarca se celebrará el 14 y 15 de septiembre cuando habrá un fastuoso banquete en el palacio real de Estocolmo, al que asistirán muchas Casas Reales y que se convertirá en un gran desfile de tiaras. Entre los confirmados, Ana María de Grecia, que reaparecerá tras la muerte del exrey Constantino, la reina Margarita II de Dinamarca, su hijo, el príncipe Federico y la princesa Mary, los Reyes de Noruega y los herederos, Haakon y Mette-Marit, entre otros.

Los Reyes y su familia, en el palacio real. Kungahuset

