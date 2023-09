La brecha de género en la alfabetización: 2 de cada 3 personas que no saben leer ni escribir son mujeres

En un mundo donde la inteligencia artificial va ganando terreno y se han producido importantes avances en materia de educación, así como en igualdad de derechos, todavía hoy el analfabetismo sigue siendo un desafío persistente. Y es que, según la Unesco, alrededor de 763 millones de jóvenes y adultos carecen de competencias básicas para leer y escribir correctamente.

Tal y como apuntan desde la organización internacional, la pandemia por la Covid-19 agravó una situación ya delicada, y puso sobre la mesa la importancia de avanzar hacia una ciudadanía digital. Así pues, surgió la necesidad imperante de adaptar la educación al entorno de las nuevas tecnologías, para aprovechar así todo el potencial que brindan sus herramientas.

Para visibilizar la importancia de este derecho humano básico, cada 8 de septiembre desde 1967 se celebra el Día Internacional de la Alfabetización en todo el mundo promovido por la Unesco. Para este 2023, el lema propuesto es: promover la alfabetización para un mundo en transición: sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles.

Una realidad con rostro de mujer

En este sentido, el gran reto de la alfabetización sigue estando marcado por el género. De total de esta cifra, un 7% son mujeres; es decir, 2 de cada 3 personas que no cuentan con la habilidad de lectoescritura tienen nombre y rostro femenino. Esto las deja en una posición vulnerable, pues cronifica su representación en los índices de pobreza y desigualdad.

La brecha de género en materia de alfabetización se debe, entre otras cuestiones, a la perpetuación de roles donde las mujeres y las niñas cargan con el peso del cuidado del hogar y la familia, donde se prioriza la educación de los hijos varones, así como por las tradiciones y costumbres de ciertas comunidades entre las que se encuentra la práctica del matrimonio infantil.

La posibilidad de educación de las mujeres y las niñas para su aprendizaje y desarrollo las ayuda a empoderarse y a potenciar su participación socioeconómica en el entorno, así como a la erradicación de la pobreza, la mortalidad infantil, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia de los países. Se trata de un beneficio que no solo impacta sobre sí mismas, sino también en sus comunidades.

Escribiendo el futuro

En España la tasa de alfabetización es muy alta, alrededor del 98% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir. El 2% restante se traduce en más de 750.000 personas en todo el territorio que son analfabetas. Al igual que ocurre con las estadísticas mundiales, de esta cifra, el 70% son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

A lo que respecta al analfabetismo funcional; es decir, la dificultad para utilizar la lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en escenarios de la vida cotidiana, las cifras pueden ser aún mayores. Se trata de una problemática invisible en la sociedad española que impide a muchas personas, especialmente a las mujeres jóvenes, a desarrollarse plenamente en su vida adulta.

Con el objetivo de asegurar un nivel óptimo de alfabetización funcional en las mujeres jóvenes en España, Lancôme, perteneciente al Grupo L’Oréal, y la ONG Plan International se aliaron en 2018 bajo el programa Write Your Future. El proyecto se enmarca dentro del compromiso de sostenibilidad de la compañía de belleza Sharing Beauty With All.

"Durante estos cinco años, el proyecto se ha implementado íntegramente en Madrid a través de las Unidades de Formación e Inserción Laboral. Hemos trabajado con jóvenes de entre 16 y 21 años, que vienen de contextos muy vulnerables, como familias desestructuradas o de acasos ingresos económicos", explica Begoña Solórzano, directora de Programas Nacionales de Plan Internacional España.

En este sentido, hasta la fecha, más de 1.500 jóvenes se han visto beneficiadas: 358 de forma directa y 1.184 personas de forma indirecta, por ser miembros de la familia. "La cifra se ha triplicado de las 42 que comenzaron en 2018 hasta las 102 durante el curso 2022/23. Ha sido un proyecto con mucha receptividad y por eso decidimos ampliarlo", continúa.

El contenido del programa se transformó a causa de la Covid-19: "Ante el confinamiento, tuvimos que centrarnos en la alfabetización digital, para que las chicas aprendiesen a utilizar sus herramientas digitales, como los móviles, para estudiar", añade. A partir de este momento, Write Your Future apuesta por la inclusión del desarrollo de competencias digitales dentro de sus talleres.

Denise, beneficiaria del programa Write Your Future durante el curso 2022/2023. Lancôme

"El programa me ha ayudado mucho a tener claro que quiero seguir formándome y me parece muy bonito poder hacer lo que te gusta y dedicarte siempre a ello", cuenta Denisa (17 años) y estudiante de un grado de estética en el centro UFIL de San Ramón. "La educación puede ayudar a cualquier mujer solo con el hecho de confiar más en ti misma y creer en ti", afirma.

El pasado curso escolar se realizaron un total de 12 formaciones a través de 95 sesiones enfocadas en temáticas como la orientación sociolaboral, coaching grupal, comunicación o el desarrollo de competencias personales y comunicación asertiva, además de asistir a actividades complementarias como la visita a la Maison Lancôme, para facilitar la inserción en el mercado laboral y la sociedad de estas jóvenes.

