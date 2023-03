Día Mundial del Ascensor: Así son las ingenieras que manejan un sector hasta ahora muy masculino

El Día Mundial del Ascensor se celebra cada 23 de marzo para conmemorar la llegada del preciado invento. Un sistema de transporte vertical que revolucionaría el mundo, haciendo posible el traslado de personas o cosas entre distintos niveles de un edificio, de manera segura, y en poco tiempo.

El arquitecto romano Vitruvio describe la aparición del primer ascensor de la historia, y lo sitúa en Egipto. Sus documentos hacen referencia a un dispositivo manejado por cuerdas con la fuerza de las personas o animales. Más adelante, se utilizó la tracción de un mecanismo o grúa.

El primer modelo de elevador de la era moderna se atribuye a Ivan Kulibin que lo instaló en 1793 en Rusia, en el Palacio de Invierno. Y en 1823 se inauguró la primera cabina de ascensor en Londres. Estos primeros elevadores se utilizaban sobre todo, para mover cargas.

Pero fue Elisha Otis quien inventó el ascensor inspirado en el montacargas para mover personas. Otis Elevator se fundó en 1853 y desde entonces es una de las compañías referentes a nivel mundial. En aquella época, el ascensor movido a vapor era capaz de subir hasta cinco pisos en menos de un minuto. Hoy, son capaces de subir más de 400 metros en un minuto.

El ascensor del siglo XXI poco tiene que ver con aquellos primeros elevadores, ni la industria de este sector tampoco, donde las mujeres apenas tenían cabida. Hoy son ellas las que están al frente.

En magasIN hablamos con tres profesionales de la industria.

“El sector del ascensor y el área industrial son en general muy masculinos, aunque hoy está cambiando mucho. Durante los primeros 20 años del ejercicio de mi profesión siempre he sido la única mujer en todas las reuniones. Aunque siempre me he sentido parte del equipo, es cierto que cuando estás rompiendo estereotipos toca demostrar más. Si a eso le unes la conciliación familiar, yo tengo tres hijas, hace que sea bastante complicado y por eso muchas mujeres de gran valía no llegan a conseguirlo”, asegura Rosa Querejeta, directora ejecutiva de Fabricación de Otis EMEA.

Rosa lleva más de 30 años en Otis. “Comencé mi carrera como ingeniera industrial en la fábrica de Otis en San Sebastián y he ido pasando por varios puestos relacionados con la fabricación y la cadena de suministros, tanto en España como en el Reino Unido, hasta que en 2009 me nombraron directora de la fábrica de Otis en Madrid, y en 2014 directora de fabricación de Otis en España. Desde el pasado mes de diciembre soy la directora ejecutiva de Fabricación de Europa, África y Oriente Medio”, confirma.

Rosa Querejeta, directora ejecutiva de Fabricación de Otis EMEA.

¿Cómo llegaste a este sector del ascensor?

Fue por casualidad, a través del tablón de anuncios de la Universidad, en el que ofrecían un puesto de trabajo en Otis. Una vez que entré, no lo he dejado nunca. Es un sector apasionante, tanto el modelo de negocio como el producto en sí. Es un producto muy interesante desde el punto de vista de diseño, con partes mecánicas de alta precisión como los elementos de seguridad, mucha electrónica y creciendo. Por ejemplo, el Gen360 de Otis es un ascensor nativo digital donde el análisis de datos y la inteligencia artificial revoluciona el concepto que teníamos del ascensor.

¿Siempre quisiste ser ingeniera?

Si, desde que yo recuerdo. En mi familia había bastantes ingenieros, por supuesto todos hombres. Además, me gustaban más las asignaturas de ciencias, como las matemáticas o la física. Mis padres siempre me apoyaron en esta decisión.

El hecho de que en aquella época solo alrededor de un 5% de los que estudiaban ingeniería fueran mujeres, no pesó en mi decisión, y nunca me he arrepentido. Muy al contrario, he disfrutado en el trabajo todos estos años y tengo intención de seguir haciéndolo.

¿Cuántas mujeres sois en la compañía?

En Otis queremos ser un reflejo de la sociedad donde operamos y a la que servimos, por eso trabajamos intensamente en integrar cada vez más perfiles femeninos en todos los campos, desde las áreas de dirección a los equipos que trabajan en el mantenimiento de nuestros ascensores. Estamos llevando a cabo múltiples iniciativas para atraer el mejor talento a nuestra compañía. Como ejemplo, en el área de Ingeniería y Fabricación en Otis España, el 33% de los ingenieros son mujeres.

¿Cómo podemos convencer a las niñas de hoy para que estudien carreras STEM?

La ausencia de referentes femeninos en los ámbitos STEM, es uno de los motivos que desanima a las niñas a imaginarse en ese tipo de profesiones. Es muy importante que desde todos los ámbitos, el familiar, el educativo y el empresarial, trabajemos para dar visibilidad a las mujeres que han roto con los estereotipos, y que de esta manera las niñas de hoy se sientan más cercanas a estas materias y contemplen estudiar una carrera científica o tecnológica. Además, la educación juega un papel fundamental para romper barreras y eliminar los sesgos inconscientes de género que todos tenemos.

¿Cómo ha evolucionado el mundo de los ascensores desde sus inicios hasta hoy?

Desde que Elisha Otis inventara el primer ascensor seguro, los ascensores han ido evolucionando. Primero eran de vapor, después se introdujo la tracción eléctrica y los ascensores hidráulicos. En estos primeros tiempos los ascensores eran manejados por los “ascensoristas”, pero con la aparición de los cuadros de control, dejaron de ser necesarios.

Ahora los ascensores albergan mucha más tecnología de lo que la gente imagina. Son ascensores digitales, con sensores que controlan los parámetros de funcionamiento, lo que permite, a través de algoritmos hacer un mantenimiento predictivo, es decir, adelantarse a las averías antes de que se produzcan. Por ejemplo, con nuestra plataforma digital Otis ONETM hacemos posible el mantenimiento predictivo de todos los ascensores y nos ayuda a transformar los datos en acciones concretas para minimizar las interrupciones en la vida diaria de los usuarios.

Los ascensores de hoy son capaces de hacer un mantenimiento predictivo. Otis

¿Cuáles son las novedades y los retos que tiene por delante el sector?

Diría que la sostenibilidad y la tecnología son los dos grandes paradigmas que están transformando, no sólo el sector de la elevación, sino la industria y la economía en general. Diseñar, fabricar y montar soluciones más sostenibles y más conectadas es uno de nuestros principales objetivos. En este sentido, nosotros tenemos un enfoque holístico para la gestión de nuestra huella medioambiental en todo el mundo, que se aplica no solo en nuestros productos sino también en todos nuestros procesos de fabricación y diseño.

Nuestras tres fábricas en España están diseñadas y construidas para ser respetuosas con el medio ambiente, desde los materiales de construcción, el aprovechamiento de la luz natural, la instalación de huertos de paneles solares en los tejados para la generación de energía, así como los sistemas de gestión medioambiental y de energía, o los programas de cero residuos al vertedero.

Mercedes Merchan, responsable de Seguridad y Salud en Europa y África en Tk Elevator.

"Llevo en la compañía casi 19 años, a lo largo de los cuales he ido asumiendo diferentes posiciones y cargos de responsabilidad, tanto por número y diversidad de equipos con los que he trabajado, como por extensiones geográficas bajo mi área de influencia. En el puesto actual con responsabilidad sobre Europa y África llevo un año", asegura Mercedes Merchan, responsable de Seguridad y Salud en Europa y África en Tk Elevator.

¿Te ha costado llegar como mujer por los techos de cristal?

A veces parece que en la vida hay momentos donde tienes que elegir entre enfocarte en tu vida personal y familiar o en tu vida profesional, pero no hay por qué renunciar a nada. Se puede conseguir si la empresa te da flexibilidad.

Pero, antes de nada, debemos dejar de pensar que la conciliación es un asunto de mujeres. Es un asunto de todos. Las mujeres debemos intentar no caer en las trampas que nos ponemos. Debemos romper los clichés y ser conscientes de que no tenemos por qué ni podemos hacerlo todo solas. Hay que elegir prioridades.

El talento de TK Elevator es la clave de nuestro éxito como empresa. Somos una plantilla diversa, multicultural y altamente cualificada. En los últimos años, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas que garanticen que nuestros principios de igualdad, diversidad e inclusión están presentes en todo momento.

Una de las iniciativas puestas en marcha es el Programa TK Talents, el cual tiene como objetivo potenciar el talento interno de la compañía para contribuir con la diversidad. En concreto, el programa se ha impulsado especialmente para darle visibilidad al talento femenino. De hecho, el objetivo inicial de contar con un 20% de mujeres en nuestro pool de talentos fue superado rápidamente.

¿Siempre quisiste ser ingeniera?

Creo que me he hecho esa misma pregunta muchas veces y no siempre obtengo la misma respuesta. La verdad es que siempre fui una amante de la química, las matemáticas y la física y todo lo que estuviera lejos de memorizar y mucho más cerca de desarrollar, analizar y cuestionar. Supongo que eso me llevó a estudiar por la rama de ciencias puras y de ahí seleccionar una carrera donde pudiera seguir teniendo un poco de todas esas materias.

¿Cómo llegaste a este sector del ascensor?

Me formé como Ingeniero Técnico Industrial, en la especialidad de Química Industrial, estando mis primeros trabajos muy enfocados al mundo de la investigación e industria química, dentro de los cuales me surgió la oportunidad de formarme en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante esa formación, mis prioridades profesionales cambiaron y me dediqué al increíble mundo de cuidar de las personas. Comencé en una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, donde fui ampliando mi formación y experiencia en esta materia, trabajando con diferentes empresas, principalmente del sector industrial.

Tras esa experiencia, pasé unos años en la Administración de la Comunidad de Madrid, en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, durante esa etapa, surgió la oportunidad de volver al sector privado y aterricé en el mundo de la elevación.

¿Cuáles son las novedades y los retos que tiene por delante el sector?

El principal reto al que se enfrenta el sector es la urbanización y la sobrepoblación. Hoy en día el 50% de la población mundial ya vive en ciudades y este número no hará más que aumentar, con previsiones del 70% para 2050. Esto exigirá que cada vez las ciudades sean más capaces de transportar a sus habitantes de forma eficiente, lo que supone unos sistemas de movilidad más avanzados, que soporten la presión a la que la sobrepoblación somete a las infraestructuras.

Además, el crecimiento de las ciudades lleva implícita la necesidad de edificios más altos, lo que precisará de ascensores de vanguardia que sean capaces de cubrir mayores distancias en menos tiempo. Nuestras soluciones MULTI y TWIN están llamadas a tomar parte en este cambio. MULTI, por su parte, es un sistema sin cables que permite movimientos independientes en un edificio dirigido por motores lineales, no sólo arriba ya abajo. Gracias a TWIN, se pueden instalar dos cabinas en un mismo hueco para aumentar la eficiencia y la velocidad del transporte.

¿Y la sostenibilidad?

En el contexto de emergencia climática que estamos viviendo, la sostenibilidad y la eficiencia energética son conceptos que adquieren cada vez una mayor relevancia. Esto, unido a la calidad, la seguridad y un diseño de vanguardia que definen todo nuestro catálogo de productos hace que podamos garantizar una oferta adaptada a las necesidades que nos transmiten nuestros clientes y respetando siempre la estética del edificio en cuestión, todo ello en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU.

La digitalización es otro aspecto que ha cobrado relevancia en el sector de los sistemas de elevación. En nuestro caso, contamos con MAX, la primera solución de mantenimiento predictivo para ascensores y escaleras mecánicas, que combina big data, cloud computing y machine learning, para consolidar todos los datos sobre los ascensores y escaleras y reducir el tiempo de inactividad del ascensor a la mitad, lo que conlleva un aumento significativo en la disponibilidad y eficiencia de las ciudades.

Alicia Pérez-Nieto, responsable de Experiencia de Cliente en TK Elevator.

"Compatibilicé mis estudios de ingeniería superior siendo profesora de un grado de F.P., y aunque era un trabajo que me gustaba sentía la necesidad de evolucionar y crecer profesionalmente, pensé que enseñar siempre podría ser una opción en el futuro. Cuando dejé el mundo de la educación estuve trabajando poco tiempo de jefa de obra en una pequeña empresa local de reformas, entonces se publicó la oferta de trabajo para Jefe de Montaje en TK Elevadores (antes Thyssenkrupp)", asegura Alicia Pérez-Nieto, responsable de Experiencia de Cliente en TK Elevator.

Y continúa: "Tras un proceso largo de varias entrevistas me seleccionaron. Fue toda una sorpresa, era un trabajo básicamente de hombres, ver a una mujer en una obra en aquella época era raro. Aunque de los más 120 jefes de montaje solo llegamos a ser 7 mujeres, ésta fue una muestra de la apuesta de TK Elevator por la búsqueda de la igualdad de género, sobre todo, en puestos técnicos, por aquella época no era fácil encontrar mujeres ingenieras".

"A lo largo de estos años TK Elevator me ha dado aquello que con 24 años soñaba, la posibilidad de evolucionar y de crecer tanto personal como profesionalmente. He tenido grandes retos frente a mí, y la oportunidad trabajar en lugares como Dubái o Turquía donde ver a mujeres con formación técnica y entornos de obras era aún más extraño.

He continuado formándome y he ocupado distintas posiciones, hasta ser a día de hoy la responsable de Experiencia de Cliente para España, Portugal, Italia y África. Un puesto con nuevos retos por delante como la integración del nuevo ascensor nativo digital en nuestros Contacts Centers y el uso de tecnología como la I.A. o la nube, enfocadas a la mejora constante de la experiencia con el objetivo siempre, de mejorar la vida de nuestros clientes", confirma.

¿Cuántas mujeres sois en la compañía? ¿Y hombres?

En TK Elevator en España somos actualmente aproximadamente 3000 empleados de los cuales 16% son mujeres. Aunque el sector de la elevación es mayoritariamente masculino, nuestro objetivo es incrementar la presencia de mujeres en todas las áreas, a través del desarrollo y la promoción interna, lo que sirve de aliciente para otras personas en la organización al tiempo que creamos referentes para futuras generaciones.

¿Quién influyó en tu decisión para decantarte por una ingeniería?

Recuerdo que desde que empecé a tomar decisiones sobre mi futuro siempre tuve claro que haría una ingeniería. En mi caso, tres hombres que cursaron diferentes estudios de ingeniería influenciaron sobre mi decisión: mi padre, mi tío Ginés e Íñigo. Se dedicaban a cosas muy diferentes, había mucho de gestión pero también de ingenio en aquello que hacían, eso me llamaba la atención.

No recuerdo la cifra exacta, pero de los 200 alumnos matriculados el primer curso de Ingeniería Técnica Industrial en mi promoción, el número de mujeres no era más de 10.

Historia de la evolución del ascensor de TK Elevator.

¿En qué consisten las soluciones ecoeficientes y digitales que estáis incorporando ahora a los ascensores?

El ascensor es el medio de transporte más utilizado en el mundo, reducir la huella de carbono desde su fabricación hasta su uso tiene un gran impacto en el medio ambiente. Este nuevo ascensor, del que nos gusta decir que tiene 'conciencia ecológica', se ha concebido para minimizar su consumo y por tanto, también las emisiones de CO2. Se produce con energía 100% verde en fábricas europeas y al optimizar su peso hemos conseguido reducir la huella de carbono en la fabricación, transporte, montaje y por supuesto también en el funcionamiento. Necesita hasta un 28% menos de energía. Además, tiene un motor regenerativo, parecido al de los coches, así cuando frena, devuelve al edificio parte de su consumo.

A esta funcionalidad sumamos el nuevo 'eco-mode', a través de machine learning el ascensor aprende y ajusta la velocidad en función del tráfico en el edificio.

La experiencia de nuestros socios tecnológicos, Microsoft y NDIVIA, nos ha permitido dotar a EOX de esta tecnología, es un ascensor nativo digital porque está preparado desde fábrica para poder evolucionar y lograr su mejora continua, sus componentes esenciales están conectados a la nube y entre otras cosas ayudará a minimizar las visitas del técnico y maximizará el tiempo de disponibilidad del ascensor.

Todo esto, junto con los contenidos dinámicos de la pantalla multimedia, mejorarán la experiencia del usuario.

