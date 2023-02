MagasIN crece para responder a las necesidades de la mujer de hoy y presenta su campaña

MagasIN, la sección más femenina y feminista de El Español crece y se convierte en revista. Un espacio informativo que nació con el objeto de poner el foco en la mujer y visibilizar todos los ámbitos y aspectos que nos atañen: Liderazgo, empoderamiento, profesionalidad, pero también moda, belleza, fitness, salud, trabajo…

'Nuestro espacio, tu espacio' es el título de la campaña de publicidad y marketing que presenta la publicación en esta nueva aventura. Verónica Milo, directora de marketing de El Español y magasIN, así como coordinadora de la campaña asegura que “esta campaña quiere llegar a todas esas mujeres que, además de estar interesadas en artículos de moda, belleza y estilo de vida, buscan en su revista de referencia algo más.

Y continúa: “Para entender qué es ese ‘algo más’ nos sentamos con la redacción de magasIN al completo y comenzamos a definir un arquetipo, una persona con cara y ojos, inquietudes y expectativas que nos diera pistas para definir nuestra campaña y también en la que pudiéramos pensar a la hora de publicar nuestras historias y de encontrar a nuestras protagonistas. Fruto de ese trabajo, surgió Daniela, una joven de 33 años, emprendedora e independiente, que busca una publicación que le ofrezca todo aquello que compartiría con su mejor amiga: desde trucos y planes para el día a día, pasando por referentes femeninos que no ocuparían la portada de otros espacios, pero que sí tienen su espacio en magasIN. A Daniela nos hemos dirigido con esta campaña”, asegura.

Con el público objetivo definido, magasIN se puso en manos de la agencia Fisher Madrid, que enseguida entendieron cómo nuestra revista diaria se diferencia de su competencia, y qué puede encontrar Daniela en su nueva revista de referencia.

“El mensaje que queremos transmitir con la campaña va en la línea del posicionamiento de magasIN como una revista diaria femenina que representa ese espacio donde la mujer es protagonista. En el siglo XXI el liderazgo femenino en diversos ámbitos es uno de los grandes asuntos. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Las mujeres hemos liderado siempre, pero desde los espacios que nos han cedido”, asegura Verónica.

“MagasIN es el espacio donde la mujer es protagonista y todos los temas que le preocupan tienen la consideración que merecen. Por eso hemos utilizado mensajes como 'ocupamos las portadas', 'pasamos página a los estereotipos' y encabezamos las noticias', jugando con términos propios del mundo del periodismo para posicionarnos como el espacio en el que preguntamos a las mujeres, las escuchamos y les damos visibilidad”, confirma la directora de marketing.

Logros, talento y liderazgo

“A pesar de los avances en cuestión de género, en muchas ocasiones, a las mujeres no se les reconoce el espacio que merecen. Sus logros, talento y liderazgo… no se traducen en una atención mediática a su altura”, afirma Javier Ojeda, CEO y fundador de la Agencia Fisher Madrid, artífices de la campaña de publicidad y marketing.

David Marina y Javier Ojeda, socios fundadores de Fisher Madrid.

“Teníamos muy claro que el foco estaba en destacar el papel de una mujer contemporánea, fuerte, empoderada. Reflejar el protagonismo que la mujer tiene hoy y que es creciente cada día. Y eso lo refleja perfectamente magasIN. Para ello, plasmamos ese espíritu de la revista en un concepto creativo ‘Nuestro espacio, tu espacio’ donde la mujer actual viera en la revista su medio de comunicación de referencia y que supiera, que aquí, tiene su espacio para expresarse”, asegura Ojeda.

En la pieza, le habéis dado importancia a la visualización de la mujer real, la mujer empoderada, que lidera, que ocupa espacios ahora que estaban reservados sólo a hombres…

Eso es, la mujer es la absoluta protagonista de la campaña. Mujeres de diferentes sectores profesionales, con diferentes talentos y ambiciones, dan vida a un manifiesto que muestra esa conquista de espacios. Un manifiesto positivo, potente y motivador.

Sois especialistas en cubrir todo el espectro de las campañas de publicidad, ¿contempláis todo el proceso desde la estrategia hasta la compra de medios?

Desde que el cliente nos transmite qué es lo que quiere empezamos a trabajar con él para definir bien el brief. Una vez obtenido empezamos en la agencia un trabajo de investigación y a partir de ahí establecemos la estrategia y desarrollamos la creatividad de la campaña. Podemos decir que sí, que nos ocupamos de todo el proceso.

¿Cuánto lleva abierta la agencia Fisher Madrid y qué equipo la forma?

Fisher nació en 2018 y somos una agencia netamente creativa: copys, dirección arte, diseño sin descuidar la parte de cuentas o estrategia, así como producción ya sea digital, gráfica o audiovisual. De todas formas, según el proyecto y las necesidades tenemos una red de colaboradores para determinados trabajos puntuales.

Javier junto a David Marina sois los Fundadores de Fisher, ¿dónde trabajasteis anteriormente y por qué decidisteis abrir vuestra propia agencia?

Somos dos socios fundadores, David Marina y Javier Ojeda, que venimos de departamentos creativos en agencias multinacionales de publicidad. Nos apetecía dar el salto a una aventura propia donde ofrecer a nuestros clientes y sus marcas toda nuestra experiencia de tantos años y nuestra visión de cómo hacer las cosas.

¿Ahora casi toda la publicidad se dirige a redes sociales y en algún caso a medios digitales? Ya queda muy poco espacio para plataformas que no sean on…

Es cierto que tanto las redes como los medios digitales han absorbido mucho de lo que antes iba a prensa o revistas… Nosotros creemos que lo que sigue estando vigente son las buenas ideas. Y éstas se pueden plasmar en el medio y el formato que sea. Nos gusta pensar en conceptos sólidos que puedan evolucionar en papel, en banners, en un post o en un spot.

Además de la campaña de El Español, ¿qué otras campañas destacarías de las que hayáis realizado?

Es difícil elegir porque en todas nos implicamos mucho. Trabajamos para Cruz Roja con campañas de voluntariado; campañas de concienciación sobre el reciclaje de residuos; también para joyas Pandora, para Banco Santander con contenidos sobre sostenibilidad, y ahora estamos acabando un proyecto muy bonito para la Orden de San Juan de Dios y su labor humana.

¿Cómo ha cambiado la publicidad y las campañas en los últimos diez años?

Además de la evidencia de una mayor digitalización comunicativa con las redes sociales y la inmediatez de los mensajes, también hay un interés de las marcas en posicionarse en temas sociales y medioambientales. Ya no solo se trata de vender un producto o de un servicio, sino de comunicar algo más. Posicionarse ante determinados temas.

¿Cómo es vuestro proceso desde que surge la idea que marcará la campaña?

Nos reunimos con nuestro cliente, recibimos y debatimos sobre el brief y empezamos un trabajo interno para dar respuesta a ese brief. Lo que más disfrutamos es el proceso creativo pero siempre basado en una estrategia y unas necesidades de la marca. Solemos trabajar en varias propuestas que finalmente depuramos para presentar a cliente un par de alternativas o tres que creemos que son la solución al problema planteado en el brief.

