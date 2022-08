Las 'WAGs', novias y esposas de futbolistas: ¿es despectivo decir que una mujer lo es?

WAGs (wifes and girlfriends) es un acrónimo que se emplea para hacer referencia a las esposas y novias de deportistas de élite. El término fue creado por la prensa sensacionalista británica para referirse a las parejas (femeninas) de los futbolistas de la selección inglesa.

Su uso se comenzó a extender durante la Copa Mundial de 2006, en el que se empleó para aludir principalmente a Victoria Beckham (pareja de David Beckham) y Cheryl Cole (expareja de Ashley Cole).

Desde entonces, el acrónimo ha sido empleado por varios periodistas de distintos medios de comunicación internacionales para nombrar a las parejas femeninas de los deportistas, mayoritariamente futbolistas.

¿Es discriminatorio?

Gareth Southgate, seleccionador inglés, dijo en junio que el término WAGs es "irrespetuoso". En esta línea se han posicionado parejas de futbolistas españoles con destacadas carreras profesionales, como Edurne o Pilar Rubio.

En una entrevista para Jaleos (El Español), la cantante Edurne respondió a la pregunta sobre si le gusta que se le incluya en el concepto o si lo ve machista: "No me gusta que me etiqueten, en general. Tampoco en ese en particular. Es un concepto muy machista. Me parece demasiado machista tener que hablar de las 'mujeres de los futbolistas' o de 'las novias de los futbolistas', como si nosotras hubiéramos elegido a nuestras parejas porque son futbolistas".

"WAG es un término que me encantaría destruir, odio las etiquetas y no me gusta que nos etiqueten como WAG. En el mundo del fútbol hay tantas cosas que cambiar, es tan machista... Queda mucho por hacer, pero lo conseguiremos", concluyó.

Por su parte, Pilar Rubio en una entrevista para La Razón apuntó que se le conoce por sus logros profesionales "y no por ser mujer de".

Además, en el Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, la Unió de Periodistas Valencianas subraya lo discriminatorio que es el término.

Duramente criticadas

Y es que no solo la prensa ha olvidado en reiteradas ocasiones la trayectoria profesional de estas mujeres. Estas han sido duramente criticadas por su físico.

La última ha sido la modelo Georgina, quien a meses de haber dado a luz fue fotografiada en la playa y se le criticaron el vientre y la celulitis. A lo que otras influencers respondieron defiendo los cuerpos naturales.

Incluso han llegado a ser culpadas, especialmente en redes sociales, por los fallos de sus parejas en el terreno de juego. Un ejemplo lo saca a la luz Sara Sálamo, actriz, activista por los derechos de las mujeres y pareja del futbolista Isco.

Carreras propias

Y es que la práctica totalidad de las parejas femeninas de los futbolistas y otros deportistas ya tenían destacadas carreras profesionales antes de mantener relaciones sentimentales con ellos.

Ejemplo de ello son las destacadas carreras de mujeres como las anteriormente citadas, Edurne o Pilar Rubio, o Ana Lewandoska, recién llegada a España.

Edurne (pareja de De Gea) se dio a conocer en Operación Triunfo y desde entonces ha publicado siete discos, participado en series, películas y programas de televisión, en campañas publicitarias y cuenta con numerosos premios musicales.

Pilar Rubio (esposa de Sergio Ramos) ha realizado varios reportajes fotográficos para revistas. Además de haber llevado a cabo una carrera como modelo, su trayectoria profesional se ha centrado en la televisión. Ha realizado pequeñas incursiones en la gran pantalla y ha participado en algunos cortos, aunque destaca por su papel como colaboradora y presentadora de distintos programas.

Ana Lewandoska (esposa de Robert Lewandowski) fue una destacada karateca con un palmarés deportivo de 38 medallas entre campeonatos nacionales, europeos y mundiales. Además, es empresaria fitness, contando con varios libros, CDs y la marca Food by Ann. También tiene un pódcast en el que ayuda a sus seguidores a mantenerse en forma.

Y qué decir de una de las primeras mujeres en recibir el calificativo, Victoria Beckham (esposa de David Beckham), diseñadora, empresaria y cantante. Quien fuera integrante de las Spice Girls, es hoy popularmente conocida por sus diseños para su propia marca DVB (David Victoria Beckham).

A ellas podríamos sumar decenas de exitosas mujeres. Algunas, ya no son pareja de los deportistas, pero su carrera quedó en un segundo plano para la prensa cuando se conocieron sus relaciones sentimentales.

Ejemplo de ello son Shakira o Sara Carbonero. Shakira, quien recientemente se ha separado de Gerard Piqué, no solo es una de las cantantes y bailarinas más conocidas a nivel internacional. También es actriz y empresaria. La colombiana ha sido galardonada por las Naciones Unidas.

Sara Carbonero, por su parte, es una periodista y presentadora deportiva española, cuya carrera quedó en un segundo plano durante su relación con el exportero del Real Madrid, Iker Casillas.

Todas estas mujeres con exitosas carreras profesionales han aparecido en los medios 'compitiendo' por sus estilismos, mientras ellos competían en el campo de juego.

Y, cuando han aparecido en rankings de mujeres influyentes, se han utilizado imágenes en bikini como en el artículo El Ránking: las WaGs más influyentes de nuestra Liga del AS (2019).

En cualquier caso, todas ellas demuestran cada día que son mucho más que 'la pareja de'.

