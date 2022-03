La importancia de ser real: la ilustración de Alba Lez para mujeres auténticas

"El poder que tiene lo real", así define Alba Lez esta ilustración y el mensaje que quiere alcanzar con ella. Muchas de las viñetas de la ilustradora española reflejan la necesidad de vivir sin miedo, abandonando cánones, etiquetas y restricciones. Pues como ella misma dice: "necesitamos ser reales y estar cómodas con nosotras mismas. Divertirnos y potenciar todo lo que nos haga bien".

La ilustradora española cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram, la red social donde comparte muchos de sus trabajos. Allí, siempre hay hueco para el humor gráfico y la visibilización. Combina el cómic con el marketing, dos ramas que le ayudan a comunicarse con un público que, cada vez más, comparte cada una de las historias de su protagonista.

¿Por qué la ilustración puede convertirse en una gran herramienta de lucha?

La ilustración es una herramienta de comunicación muy poderosa. Siempre ha estado en nuestras vidas, desde las cavernas. Y es muy interesante cómo se ha ido adaptando a nuestros tiempos. Ahora subes una ilustración y puede recorrer el mundo. En general, es poderosa, enfocada a la reivindicación de los derechos y la igualdad de género.

Ilustración. Alba Lez

Me parece importante porque se han podido representar y tangibilizar muchas situaciones que no se detectaban como líneas rojas y ahora sí.

¿Por qué eligió el camino de la ilustración?

Dibujo desde pequeña, siempre me ha gustado. Elegí este camino porque siempre tenía muchas cosas en la cabeza y me frustraban muchas situaciones. Primero intenté escribir todos los días, pero no hubo manera. Aunque sí era capaz de ilustrar todos los días y de ahí llegué al cómic. Era rápido, había lugar para los errores, podía parodiar, ser empática, exagerar y darle la vuelta a situaciones cotidianas.

¿Ha encontrado con alguna dificultad u obstáculo en tu carrera por ser mujer?

Sí, claro. He estado en reuniones donde la única mujer era yo. Y aunque era yo la que hablaba y daba la información clave, miraban a mi compañero hombre y le hacían las preguntas a él. Y él me las hacía a mí (todos en la misma sala). Trataban de buscar en él la veracidad de lo que yo dijera.

También he oído a hombres de edad más avanzada que la mía decir: 'Una niñata como esta no me va a decir a mí qué tengo que hacer yo con mi empresa'. Y no sólo hacia mí sino hacia cualquier otra compañera.

"He estado en reuniones donde la única mujer era yo y aunque era la que hablaba hacían las preguntas a mi compañero"

Además, cuando tenía 23 años trabajé en una empresa donde el sueldo era tan pequeño que casi ni se veía y cuando intenté hablar sobre ello me dijeron: 'esto es una ayudita para tu casa, seguro que están orgullosos de ti'.

¿Ha sentido el techo de cristal o dificultad para conciliar vida familiar y profesional?

Por el momento no. Tengo mucha flexibilidad. En mi equipo actual, y desde hace años, somos en su mayoría mujeres. No siento que no pueda crecer más, al revés, necesito seguir evolucionando. Y sé que puedo hacerlo y que no habrá problemas.

En este sentido, ¿estima que hemos avanzado en algo en los últimos años?

Sí, creo que hemos avanzado mucho. Pero también sé que queda mucho camino por andar. Nos siguen violando, nos siguen asesinando, seguimos teniendo miedo al volver a casa de noche y sigue habiendo manadas.

"Nadie tiene que vivir con miedo ni siendo algo que no quiera ser"

¿Qué consejos le daría a las mujeres del futuro y a las niñas de hoy?

Que pueden ser lo que quieran ser. Que no tienen que aceptar etiquetas sociales. Que también pueden llegar a la luna. Que son la otra mitad de la población, igual de capaz, igual de válidas y necesarias. Que se lo graben en el ADN. Que no se pongan límites.

¿Qué reivindicará este 8 de marzo?

Que no se invisibilice la violencia machista. Que se imparta educación afectivo-sexual donde se hable de las diversidades sexuales y las identidades o expresiones de género. Que a la mierda los estereotipos. Que abajo la prensa que busca el clic a base de titulares machistas. Que sí al aborto. Igualdad de salarios y reparto de responsabilidades.

Igualdad para todas las personas porque es lo justo. Porque lo necesitamos. Porque nadie tiene que vivir con miedo ni siendo algo que no quiera ser.

