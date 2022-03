Las mujeres que compiten con los grandes de la radio: PodWoman celebra su segunda edición

PodWoman tiene como fin último visibilizar el trabajo de las mujeres en el podcasting, pero además persigue ser un punto de formación e inspiración para todas aquellas mujeres que estén pensando en lanzar su propio podcast por primera vez. Por ello, el lema de PodWoman es 'La voz la ponemos nosotras'.

Desde que empezó en este mundo en el año 2013, Santonja asistía a celebraciones relacionadas que se hacían por aquel entonces como las jornadas nacionales de podcasting, JPod, y algunas otras iniciativas. Pero, en todas ellas, encontraba un porcentaje muy bajo de participación de las mujeres. Por esto, decidió crear en colaboración con su productora este evento. "Tenía la idea de hacer algo similar pero enfocado a que nos reuniéramos las mujeres con nuestras problemáticas reales y así diéramos visibilidad a otras creadoras, habláramos también de nuestra presencia en el medio y demás".

Cristina Mitre, periodista y creadora del famoso blog The Beauty Mail, resalta la importancia de dar visibilidad a temas de la salud de la mujer que en otros medios generalistas no tienen. "Por ejemplo, la endometriosis, una enfermedad invisible e infradiagnosticada, que afecta entre el 5 y el 20% de las mujeres en edad fértil. ¿Quién puede dedicarle una hora y media a cubrir este tema? Primero, hay que tener la sensibilidad y segundo, un formato que te permita explicar y acercar el tema de manera amena pero sin perder rigor, para que lo escuche incluso quien no sufre la enfermedad".

Antonio Terrón

Con la experiencia de su podcast personal 'El podcast de Cristina Mitre', nos cuenta que la mujer tiene mucha importancia en este formato: "Creo que algo diferencial de los podcasts es su capacidad de crear comunidad. Se genera una gran conexión, incluso emocional, con la audiencia. También, propiciada por la redes sociales, que son una extensión más del formato y que ayudan a que el anfitrión del programa conecte, incluso más, con su audiencia y con sus intereses".

Valeria Vegas ha sido otra de participantes del evento. La periodista, autora de novelas célebres como Vestidas de azul, destaca las habilidades del género femenino en el podcasting. "Yo creo que demuestra que hay mujeres que son muy buenas comunicadoras y que saben narrar muy bien historias, momentos y entrevistar. Parece un tópico porque también hay hombres haciendo podcasts, pero creo que es un territorio de la mujer como aquello que pasaba con las radionovelas de los 50 o 60, las novelas femeninas. El público, sea hombre o mujer, lo percibe de una manera distinta si lo hace una mujer".

Mista Studio

Para la periodista, la clave del éxito es la originalidad que desprende el formato por no haber tenido esta presencia en otros medios tradicionales como la radio y la televisión. Además, reivindica que es un espacio abierto a un público de todas las edades. "Pensé que era un formato consumido por gente joven. Luego cuando recibí el feedback me di cuenta de que no, que había gente que superaba de 45 años para arriba. Pero me sorprendió mucho. A mí no me da la sensación de que tenga un público cerrado de cierta edad, cada vez se está abriendo más", declara.

Las dos ponentes coinciden en la importancia de este evento. "Se crea conversación, se aprende y se inspira a todas aquellas personas que quieren apostar por el podcast pero que quizá aún no se han atrevido, porque creen que técnicamente es complicado. Para mí, personalmente, es una oportunidad maravillosa para aprender de otras compañeras", nos cuenta Cristina Mitre. "Es necesario para seguir valorando no tanto a las comunicadoras, sino el contenido de lo que hacemos", dice Valeria Vegas.

La ganadora, Martina Castro

A lo largo de toda la programación del PodWoman, se ha anunciado el nombre de la ganadora de esta edición. Marina Castro ha sido galardonada por su extraordinaria carrera, al ser pionera en el podcasting en habla hispana, y destacar especialmente el gran año que tuvo su productora Adonde Media en 2021.

"Martina es un ejemplo y una inspiración para todas las mujeres que nos dedicamos al mundo del podcast. Su talento, perseverancia y calidad humana la han convertido no solo en un referente del podcasting, sino también del emprendimiento y el liderazgo", afirma Maria Santonja.

Martina Castro es fundadora, productora de podcast y CEO de Adonde Media. En sus 15 años de carrera, ha producido y editado contenido de audio galardonado en los Estados Unidos y América Latina. Además de ello, trabajó en la Radio Pública Nacional de Estados Unidos y fue cofundadora y productora principal de Radio Ambulante, un podcast de periodismo narrativo en español.

Nuevos proyectos

En esta jornada, hemos podido conocer una sorpresa de la mano de la plataforma de contenidos, Amazon Music. 'Señoras con visón' es el nombre del primer podcast original de la plataforma protagonizado por cuatro actrices, Nata Moreno, Celia Pastor, Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo.

Producido por El Terrat, el próximo 11 de marzo se estrenará este proyecto, que contará con un episodio semanal en el que las cuatro protagonistas hablarán de los temas cotidianos en la vida de una mujer. De esta manera, intentarán dar respuestas a preguntas tan repetidas como "¿De qué hablan las mujeres cuando van al baño?".