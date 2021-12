Muere bell hooks, la escritora pionera del feminismo antirracista

La escritora y pionera del feminismo antirracista, bell hooks, ha fallecido este miércoles en su casa de Berea (Kentucky) a los 69 años, ha informado su familia. Asimismo, Berea College, la universidad en la que daba clase desde 2004, ha lamentado su muerte y ha explicado que llega "después de una enfermedad prolongada".

"Berea College está profundamente entristecida por la muerte de bell hooks, profesora distinguida residente en Estudios de los Apalaches, autora prodigiosa, intelectual pública y una de las principales académicas feministas del país", ha escrito la Universidad.

Gloria Jean Watkins (Hopkinsville, Kentucky; 1952-Berea, Kentucky; 2021) adoptó el pseudónimo de bell hooks en honor a su bisabuela materna Bell Blair Hooks, a quien admitaba mucho porque "era conocida por su lengua fuerte y audaz". Además, decidió escribir su nombre en minúsculas para diferenciarse de ella.

Proveniente de una familia de clase trabajadora, fue educada en escuelas públicas segregadas racialmente. En 1973, obtuvo su licenciatura en inglés de la Universidad de Stanford y más tarde realizó un máster en la Universidad de Wisconsin-Madison. En 1983, consiguió un doctorado en Literatura por la Universidad de California.

Con los años se convirtió en un icono feminista y una pionera del feminismo antirracial, ampliando así el movimiento más allá de las mujeres blancas de clase media. Escribió más de 40 obras, entre las que se incluyen ensayos, poesía y libros para niños. En ellas aborda temas como la sexualidad, la masculinidad negra, las desigualdades de raza, género y clase, el patriarcado, el impacto histórico del sexismo y el racismo en las mujeres negras o la devaluación de la mujer negra.

bell hooks. Wikimedia Commons

Algunas de las más famosas son Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism (1981), que "examina la naturaleza del feminismo negro bajo la lupa del sexismo y la esclavitud", tal y como informa Efe. También abordó esta misma temática en otros libros como Feminist Theory: From Margin to Center y Feminism is for Everybody.

bell hooks también dio clase en diferentes instituciones como la Universidad del Sur de California, la Universidad de California, Santa Cruz, la Universidad Estatal de San Francisco, Yale, el Oberlin College o el City College de Nueva York. En 2014 fundó el Instituto Bell Hooks, ubicado en Berea College.

Reconocimientos del feminismo

bell hooks ha sido citada durante muchos años como una pionera entre las mujeres feministas afroamericanas y muchos activistas han lamentado su fallecimiento. "bell hooks es una de las críticas culturales más influyentes de nuestro tiempo. Ha conseguido una audiencia mundial durante más de 40 años con conocimientos únicos sobre temas como el amor, la raza y el poder", declaró Neil Chethik, director ejecutivo del Carnegie Center for Literacy and Learning.

"El paso de las campanas duele profundamente. Al mismo tiempo, como ser humano, me siento muy agradecido de que le haya dado a la humanidad tantos regalos. Ain't I a woman: Black women and feminism es uno de sus muchos clásicos. Y All about love me cambió. Gracias, bell hooks", ha compartido Ibram X. Kendi, autor de How to Be an Antiracist, en las redes sociales.

Bolu Babalola, autora de Love in Color, ha dicho: "bell hooks escribió directamente por y para mujeres negras, y es algo hermoso que todos puedan aprender de ella. Su amor lleno de alma para nosotras fue evidente en su trabajo".

""Soy un infractor habitual de las reglas"... ¡Gracias bell hooks por darnos permiso para abrazar nuestro valor, nuestra verdad y nuestra voz! Gracias por animarnos a romper las reglas. Descansa bien hermana. Eras un regalo", ha escrito la actriz ganadora de un Oscar, Viola Davis.

Desde España, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que "hoy ha fallecido una de las escritoras más brillantes del feminismo interseccional". "Gracias por todo el legado que nos dejas, bell hooks. Te leeremos siempre para recordarte", ha escrito en Twitter.

