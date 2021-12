El actor Chris Noth, Mr. Big de 'Sexo en Nueva York', acusado de agredir sexualmente a dos mujeres

Acaba de estrenarse el regreso de una de las series más míticas de la televisión: HBO Max está en pleno lanzamiento de And Just Like That. Uno de los personajes más iconicos de la misma es el encarnado por Chris Noth, Mr. Big o John James Preston para los amantes de la serie Sexo en Nueva York. Aunque su personaje siempre ha causado mucho recelo e incluso odiado al visualizar años después los capítulos de la serie, una reciente noticia podría ganarse muchos enemigos también fuera de la pantalla.

El actor acaba de ser acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, unos hechos ocurridos en 2004 en Los Ángeles y en 2015 en Nueva York. Así, su nombre se une a la lista de actores de Hollywood acusados de delitos de abusos sexuales a mujeres, que desde el arranque del movimiento MeToo no deja de aumentar. En un nuevo informe de The Hollywood Reporter, Kim Masters escribe que dos mujeres que usan los pseudónimos Zoe, de 40 años, y Lily, de 31, han compartido sus vivencias traumáticas con el actor.

"No estoy segura de cómo le va con este tipo de historias y cómo encuentra a las otras víctimas", escribía Lily en un correo electrónico a THR, que más tarde tuvo noticias de Zoe. Lily añadía: "Ver que estaba retomando su papel en Sexo en Nueva York hizo que me despertara algo. Durante tantos años, lo enterré", explicando porqué ha decidido contar ahora lo ocurrido.

La historia de Zoe

Según relata Zoe, cuando ella tenía 22 años trabajaba en una firma de alto nivel en Los Ángeles donde Noth realizaba negocios regularmente. "Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna forma consiguió mi número de la oficina y dejaba mensajes en mi teléfono del trabajo. Mi jefe me dijo: 'Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'". Según THR, "la exjefa (de Zoe) dice que le pareció extraño que Noth, que tenía 49 años en ese momento, obtuviera el número de Zoe y dejara esos mensajes, pero dice que no lo encontró alarmante". "Era el auge de Sex and the City", relata Zoe. "Él era como un dios para nosotros".

Al parecer, Noth invitó a Zoe a la piscina en su apartamento de West Hollywood, y después la besó, y "la atrajo hacia él". Según explica, la movió hacia la cama, le quitó los pantalones cortos y comenzó a "violarla por detrás". "Fue muy doloroso y grité: '¡Para!'”, cuenta Zoe, que afirma que no él no le hizo caso. "Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' Y él se rio de mí ", añade.

"Me di cuenta de que tenía sangre en la camisa. Salí de allí. Fui al apartamento de mi amigo (en el mismo edificio)", continúa. El amigo llevó a Zoe al hospital Cedars-Sinai, donde ella denunció que había sido agredida. “Tuve puntos de sutura. Vinieron dos policías. No dije quién fue ", relata al medio.

Según explica Zoe, después de lo ocurrido comenzó a tener pesadillas y flashbacks, lo que le impedía concentrarse en el trabajo. En 2006, buscó asesoramiento en el UCLA Rape Crisis Center. "Lo había enterrado todo el tiempo que pude, y luego realmente no me estaba yendo bien y finalmente fui al tratamiento que me recomendaron en la sala de emergencias”, cuenta.

La experiencia de Lily

Por su parte, Lily era camarera en la sección VIP del antiguo club nocturno número 8 de Nueva York en 2015 cuando conoció a Noth. "Me quedé realmente deslumbrada", relata. "Él estaba coqueteando conmigo, seguro. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado, lo cual es vergonzoso por mi parte admitirlo", añade.

Lily tenía entonces 25 años y Noth 60 cuando él la invitó a salir. Lily terminó yendo a su apartamento según recoge Indie Wire: "Estábamos escuchando música y tenía todos estos libros sobre arte y moda. Trató de besarme. Lo entretuve con cuidado. Es grande y parecía mayor. Siguió intentándolo, intentándolo y tratando, y yo debería haber dicho que no con más firmeza", recuerda. Según explica, lo siguiente que recuerda es ver como el actor se bajaba los pantalones y la forzaba a hacer una felación.

"Él estaba teniendo sexo conmigo en el respaldo de una silla. Estábamos frente a un espejo. Y yo lloraba mientras sucedía", relata la víctima, que afirma que "todos los sueños con esta estrella que amaba durante años habían desaparecido".

Noth responde

El actor ha querido responder a las acusaciones y envió esta declaración a THR: “Las acusaciones hechas contra mí por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, 'no' siempre significa 'no', esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

Aún queda un largo camino para confirmar los hechos a través de la vía legal, pero la acusación del actor llega en un momento en el que su carrera y figura estaba en el punto de mira al protagonizar una de las tramas más importantes del regreso de la serie.

