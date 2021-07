España es el país europeo que más prostitución demanda y las redes estallan: “País de puteros”

"En España hay una clara demanda de prostitución. Somos el primer país a nivel europeo que más demanda a mujeres y a niñas para ser explotadas en nuestras calles, polígonos industriales y pisos particulares". Con esta contundencia ha hablado Rocío Mora, directora de APRAMP, durante una entrevista este viernes en el Canal 24 Horas por el Día Mundial Contra la Trata.

"Somos también el tercer país que más demanda a nivel internacional. Creo que esto es lo que nos debería hacer reflexionar sobre cómo acabar con esta grave violencia sobre las mujeres y con la esclavitud del siglo XXI", ha añadido Mora.

Tal y como ha afirmado la directora de la ONG contra la trata, APRAMP, según datos de la ONU, España cuenta desde hace varios años con el deshonroso primer puesto en el ranking europeo de consumo de prostitución. Sus palabras han hecho estallar en las redes sociales, ya que la prostitución supone en la gran mayoría de los casos la trata y explotación de personas, principalmente mujeres y niñas.

Tenéis que escuchar a Rocío Mora de @APRAMP hablando sobre los factores de riesgo para las víctimas de la explotación sexual. España es el 1er país en demanda en Europa y el 3ro a nivel mundial.

"País de puteros", ha reaccionado en Twitter la directora Leticia Dolera, que no podía disimular su asco por estos hechos. "España. De toda Europa. Los que más. Los primeros. Por delante", ha añadido. En la misma línea ha contestado la actriz Sara Sálamo: "Qué ascazo. País de puteros".

Los datos están ahí, y son escalofriantes: el 39% de los ciudadanos en España han demandado alguna vez servicios de prostitución, tal y como recoge APRAMP en la guía sobre la trata de personas con fines de explotación sexual publicada el pasado octubre. Asimismo, más de 40 millones de mujeres y niñas son víctimas de trata para la explotación sexual en el mundo y más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata. "Piensa en ello la próxima vez que vayas de putas", ha añadido Dolera.

Rocío Mora ha explicado también que "no hay perfiles de mujeres" que sean víctimas de trata, pero sí factores de riesgo. "El factor de riesgo es ser mujer, tener una edad que no supere los 25 años y haber nacido en países de origen donde hay una extrema vulnerabilidad como una guerra, no tener trabajo, una falta de igualdad de oportunidades y, desde luego, no tener acceso a la posibilidad de poder vivir. Un valor de atracción absoluto es migrar a Europa, que es el sueño de miles de mujeres que son captadas, trasladadas e introducidas en España".

Mientras las víctimas son mujeres, la mayoría de demandantes de prostitución son hombres de entre 35 y 55 años.

Ley contra la trata

Al igual que estas artistas, cientos de personas se han apresurado a criticar la situación de la prostitución en España y a pedir más dureza contra los proxenetas y puteros.

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en redes sociales que "avanzamos en la legislación de una necesaria Ley de Trata que proteja a mujeres y niñas y les garantice el acceso a todos sus derechos". "La trata de personas en todos sus fines tiene rostro de mujer", ha escrito.

La trata de personas en todos sus fines tiene rostro de mujer. Avanzamos en la legislación de una necesaria Ley de Trata que proteja a mujeres y niñas y les garantice el acceso a todos sus derechos. #DíaMundialContralaTrata https://t.co/5Rt3vEdlLM — Irene Montero (@IreneMontero) July 30, 2021

Defensora del abolicionismo, Montero inició en marzo, a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, los trabajos para elaborar una Ley Integral Contra la Trata. Esta ley implicaría actuar contra "organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación".

Aunque todavía no se ha presentado ningún borrador de la ya conocida como ley Irene, sí se ha avanzado que una de las medidas que se barajan es la recuperación de la figura de la "tercería locativa", que hace mención al local que se proporciona a la persona prostituida para que mantenga relaciones con sus clientes. Sin embargo, el equipo de Montero todavía no sabe cómo llevarla a la práctica.

