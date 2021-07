María Valero: "Si tengo estrías las muestro, no me importa, me quiero de esa manera"

"Me lo merezco. Por soy, porque estoy, porque existo, porque viví, porque aguanto y porque camino. Por los que me quieren y por los que no, por mis sueños y por mis miedos, merezco", escribe en la contraportada de su primer libro María Valero (Valencia, 1995).

Ver el vaso medio lleno es una de sus especialidades, y no solo empapa de buena vibra los teléfonos móviles de sus seguidores a través de Instagram, sino que ahora la influencer y humorista ha querido reflejarlos en formato físico.

Este es su primer libro y lejos de ser el típico manual de autoayuda con tintes de Mr. Wonderful, en él Valero ahonda en los complejos y las imperfecciones para encontrar en ellos la belleza. Así nace, Wabi-Sabi (Penguin Random House), cuyo título lleva también grabado con tinta en su cuerpo y con el que descubrió el significado positivista que escondía este término estético japonés.

Portada del libro 'Wabi-Sabi' de María Valero. Penguin Random House

¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

Desde hace bastantes años escribo pequeños textos y poesías para mí, para desahogarme y dejar ir esas cosas que me hacen daño. Este año mi repre me dijo que podríamos hacer un libro con esos textos y me pareció una buena idea.

Por qué has acudido a la cultura y lengua japonesa, ¿era complejo encontrar un término en castellano?

Acudí a la palabra wabisabi porque hace unos años me la tatué y siento que es una palabra que refleja muy bien mi forma de ver la vida. Siempre intento sacar las cosas buenas y positivas a las cosas que me pasan negativas, ver lo bueno dentro de lo malo. Es decir, sacar esa belleza de las imperfecciones. Cuando escribí el libro y fui viendo todos los textos que tenía, me di cuenta de que siempre era sacar la parte buena de lo malo y pensé que seria ese el título.

En el universo de Instagram parece que no hay cabida a las imperfecciones. ¿Has sentido esa presión al formar parte de la comunidad?

No he sentido mucho esa presión porque al final me dedico al campo del humor y siempre muestro de forma natural todo, no suelo editar mucho mis fotos, no uso Photoshop. Subo stories y recién levantada, con gafas o sin maquillaje y mi público está acostumbrado a eso así que nunca he recibido criticas sobre mi físico. Si tengo estrías las muestro, no me importa, me quiero de esa manera.

¿Entonces no suele afectarte mucho un comentario de hate en un post de Instagram?

Nada, le bloqueo y ya está. Al final es como si fuera la vida real, donde si alguien me molesta pues le ignoro o no quedo con esa persona, y en las redes intento hacer lo mismo. Es mejor pasar y curarte tú de las cosas malas, seguir tu vida y no darle importancia. Solo tomo en serio las críticas de la gente que admiro o que quiero.

¿Cuál es la imperfección más bella para ti? ¿Hay algo con lo que te cueste aún romper?

Varias. Físicas siempre me han dado mucho complejo mis estrías, o mis pies, pero ahora me da igual. Cuando te haces mayor no le das importancia a este tipo de cosas, todos somos humanos y tenemos defectos, y las estrías las tenemos todo el mundo y es algo bonito.

Hay que estar felices de estar sanos y vivos, eso es lo importante. Y a nivel interior o más personal, pues tengo muchos defectos como todos (ríe). Soy un poco pasota y mandona, pero también hago chistes de esas cosas e intento mejorar. No hay que darle tanto bombo a las cosas que hacemos mal, sino enfatizar las cosas buenas.

La escritora e influencer María Valero. María Valero

¿En qué momento haces un "clic" y cambia tu mentalidad para ver lo bonito dentro de las imperfecciones?

Creo que fue cuando salí del círculo de vida en mi pueblo, el salir de la casa de mis padres. El ir a la universidad, escoger que quería estudiar, fue como empezar a ser más yo y no tanto lo que se esperaba de mí. Ahí empecé a despreocuparme de lo que pensara la gente porque sabía que podía encontrarme con personas que de verdad me quisieran. Sentía que antes tenía que cumplir con lo que la gente esperaba de mí, era como un bicho raro, y al salir de esa zona de confort, sentí que eso cambiaba.

En la contraportada escribes "aquí encontraras todas mis lágrimas y todas mis sonrisas", ¿qué es lo que hace llorar y reír a María Valero?

Pues me hace llorar desde una pelea con un amigo de toda la vida, hasta perder un ser querido, o el gran desamor o cosas que nos entristecen porque nunca nadie nos ha ayudado a entenderlas y vivirlas. Pero igual que eso me ha hecho llorar mucho, todo me hace feliz, tener una familia y amigos increíbles, poder haber encontrado a alguien que me quiera de verdad, pequeñas cosas que voy consiguiendo por mí misma.

Usas el humor como herramienta de trabajo y para transmitir mensajes, ¿de qué forma puede ayudarnos el reírnos a superar estos complejos?

Creo que si te tomas todo con humor y te ríes de ti misma, vale menos lo que los demás te puedan decir. Si ya lo dices tú y lo exteriorizas de esa forma, nadie puede decirte nada malo, porque saben que no te van a hacer daño. Creo que es un arma muy fuerte para dejar que las cosas de los demás no te afecten. Yo me río de mí misma constantemente, es una especie de terapia para pensar que ya vendrá lo bueno al día siguiente.

Continuando con el humor, ¿qué opinas de toda la polémica que está surgiendo alrededor del machismo que hay en la industria española?

Mi opinión al respecto es que eso de que las mujeres no somos graciosas es un comentario de antaño. Conozco a un montón de cómicas que son increíbles y súper graciosas. El problema no está en que nosotras no seamos graciosas, el problema está en que la mayoría del público español se ríe con chistes machistas y racistas y clasistas. La mayoría del público se sigue riendo con chistes que a las mujeres no nos hacen gracia, y creo que nuestro humor es más inteligente que el público medio español, por eso en muchos sitios no se atreven a contratarnos, porque el público tiene que ser más inteligente para entendernos que el típico señor que se ríe de un chiste machista o de negros.

¿Has sentido que por el hecho de ser mujer has tenido menos facilidades para trabajar?

En mi caso no he sentido que tuviera menos oportunidades que otros compañeros de profesión, pero sí noto que se crítica más mi humor por parte de los hombres. He tenido comentarios de hombres a algún video que está hecho con un humor más vinculado a la mujer, porque son cosas que me pasan a mí y las mujeres se sienten identificadas. Pero todos los comentarios negativos que me llegan respecto a mi humor son de hombres, tampoco les culpo porque ellos no los pueden entender al no estar en mi piel. El problema lo tienen ellos, no yo.

Con este libro das un paso en otro terreno complicado como es el mundo literario, y pasas del mundo virtual al de los libros, ¿qué te aporta ese sector?

La literatura y lectura para mi es una forma de potencia habilidades y de dejar volar mi imaginación y desconectar. Leer siempre te va a ayudar a ser mejor. Me parece súper bonito cuando alguien te deja un libro y tiene cosas marcadas o subrayadas, porque así ves realmente el alma que deja esa persona en él. Puedes ver las cosas que son importantes para él o ella, lo que le ha llamado la atención

¿Es por eso por lo que has dejado espacios en blanco para que rellene el lector? ¿Quieres que sea activo y forme parte del proyecto?

Al ser un libro tan reflexivo y sobre sentimientos, me parecía muy interesante que el propio lector hiciese una valoración personal de sí mismos o que intentasen como reflejar su vida en alguno de los textos, lo dejasen ahí escrito y que después de un tiempo puedan volver a ello para releerlos. Porque con el paso del tiempo cambiamos y seguro que lo leen desde otro punto muy distinto, y es precioso ver ese avance.

