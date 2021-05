Victoria de Saboya, así es la adolescente 'influencer' que aspira a ser la primera reina de Italia en mil años

Tiene solo 17 años, pero Victoria Cristina Chiara Adelaide Maria ya acumula más de 50,3 k seguidores en Instagram y protagoniza los últimos titulares de la prensa italiana.

¿La razón? Podría convertirse en la primera mujer en mil años en recibir la autoridad para liderar la familia y reclamar la monarquía extinta después de que Víctor Manuel de Saboya, el hijo del último rey del país, haya elegido a su nieta adolescente para que eventualmente dirija la Casa de Saboya.

A través de un decreto formal emitido en 2019, el duque de Saboya modificó la ley que durante siglos había negado la sucesión al trono en el linaje a herederas mujer. “Fue el mejor regalo que pudo darme”, dijo Victoria, quien ahora tiene 17 años.

La Daenerys italiana

El centro de la polémica está protagonizado por un clan rival que también reclama el trono. Una rama de los Saboya no mira con tan buenos ojos este relevo generacional, y algunos miembros como el príncipe Amadeo de Saboya Aosta ha mostrado su rechazo y ha calificado de "totalmente ilegítimo" esta sucesión.

Lo que se espera de ella es que reclame una monarquía ya extinta, un objetivo que parece muy complicado para la familia Saboya. Para Victoria de Saboya convertirse en reina es todo un reto. “Italia no es realmente progresista. Pero aprenderán", afirmaba.

Ante este posible cambio, Los Aosta han recurrido a una “Junta del Consejo de Senadores del Reino” no autorizada, y que también se conoce como “La consulta”, ya que consideran que la ascensión de Victoria es inválida, sobre todo cuando la monarquía no está todavía restaurada.

La lucha entre ambas familias es una cuestión que incluso crea divertimento a la sociedad italiana y francesa, ya que han sido numerosas las ocasiones en las que han terminado en peleas físicas o verbales al coincidir en actos o eventos importantes.

La república italiana

El hecho de que Italia sea una república desde hace 75 años, crea un descontento entre la sociedad italiana ante este cambio monárquico y el regreso de la familia.

"Los Saboya, como aristócratas recientemente ilustrados, insisten en que el dinero no tiene nada que ver y que solo tienen motivaciones altruistas para cambiar el orden de sucesión, como fomentar los valores de la Unión Europea y promover los derechos de las mujeres", explicaban desde el medio The New York Times.

La reina María José, abuela de la próxima heredera es una fuente de inspiración para la familia que la definen como "una gran antifascista". Aunque otros miembros de la familia también ponen el foco en figuras como la reina Isabel en el Reino Unido, como muestra del empoderamiento femenino y de que las monarcas tienen una buena aceptación de cara a Europa.

Reina de Instagram

Nacida en 2003 en Ginebra, Suiza, es la mayor de las dos hijas de Clotilde Courau, actriz francesa, y Manuel Filiberto de Saboya, que posee el título honorario de príncipe de Venecia.

Como toda adolescente de su tiempo es muy activa en redes sociales y la posible primera reina de Italia ya ha comenzado a hacer "campaña" a través de su cuenta de Instagram.

Utilizó esta red social para lanzar un mensaje en defensa de los derechos de los estudiantes en escuelas privadas de Francia, un discurso dirigido al presidente Emmanuel Macron y que ya acumula casi 300.000 visualizaciones.

Aunque continúa estudiando, afirma que su sueño es convertirse en diseñadora de moda. Un oficio que debería compatibilizar con sus labores de reina en caso de hacerse real su objetivo. “No quiero parecer diferente. Soy Victoria", declaraba la joven.

El resto de la familia también está vinculada al mundo de las cámaras, ya que quieren lanzar una serie estilo The Crown para dar a conocer la historia de los Saboya, y además suelen acudir a programas de televisión con bastante frecuencia.

Manuel Filiberto de Saboya, su padre, es muy conocido en el mundo de las finanzas y ha participado en programas de televisión y en anuncios de publicidad, y posee una cadena de restaurantes con el fin de llegar con ella hasta Estados Unidos, Japón, Medio Oriente e Italia. “Tengo grandes expectativas en lo que mi hija Victoria podrá hacer”, expresaba Manuel Filiberto de Saboya al periódico italiano Il Corriere della Sera.