El bulo machista en el bloqueo al Canal de Suez: culpan a la primera mujer capitán de Egipto

En las últimas semanas, se ha extendido en Egipto la noticia falsa de que Marwa Elselehdar, la primera mujer capitán de barco del país, ha sido la culpable del bloqueo del Canal de Suez. Decenas de trolls han compartido en las redes sociales una captura de pantalla manipulada de una entrevista a la capitán publicada en marzo en Arab News, para difundir el bulo de que ella era la que estaba al mando del barco Ever Given, encallado más de una semana en el Canal de Suez y que ha bloqueado gran parte del comercio internacional.

Cuando ocurrió el accidente, Marwa Elselehdar, de 29 años, se encontraba como primera oficial del buque Aida IV en Alejandría, a cientos de kilómetros del Ever Given. Por eso se quedó sorprendida cuando comenzó a leer noticias falsas que la culpaban de lo ocurrido.

Según explicó a la BBC se sorprendió al ver esos bulos y comenzó a preocuparle que pudiesen afectar a su reputación como profesional. Esas 'noticias' podrían ensuciar su trayectoria, que tanto esfuerzo le había costado conseguir.

"Sentí que fui blanco de estos rumores tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura", declaró a la BBC. Algunas personas incluso comenzaron a crear cuentas falsas de Elselehdar en Twitter y, finalmente, ella se vio obligada a subir un vídeo a Instagram refutando todos los rumores.

Por suerte, tanto los medios de comunicación, como Arab News, del que se manipuló el titular de la entrevista para crear el bulo, como colegas de profesión, apoyaron a Elselehdar y desmintieron todo lo ocurrido. Así, la capitán ha utilizado sus redes sociales, donde acumula cerca de 60 mil seguidores, para agradecer el apoyo y los esfuerzos de todos para aclarar lo sucedido.

La primera capitán

Desde niña a Marwa Elselehdar le gustó el agua, nadar y la navegación. Al crecer decidió seguir los pasos de su hermano y matricularse en la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo en Egipto para unirse al Departamento de Transporte y Tecnología Marítimos.

Tal y como contó a Arab News, su madre y su hermano la apoyaron en su sueño de convertirse en capitán de barco. Y su padre, aunque era más reticente al inicio, no se opuso a su decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marwa Elselehdar💫مروة السلحدار (@marwa.elselehdar)

Así, aunque dicho departamento estaba limitado a hombres, presentó su solicitud, que evaluada personalmente por el presidente de la academia. Puesto que nunca había aplicado una mujer, quería asegurarse de que no había ningún problema legal a la hora de admitirla.

Finalmente, fue aceptada. Superó las pruebas físicas y médicas, así como las entrevistas personales y se pudo incorporar al departamento. Se convirtió así en la primera mujer en entrar y la única entre 1.200 estudiantes.

“Enfrenté dificultades para adaptarme, especialmente durante el primer año, pero el estímulo de quienes me rodeaban, y mi propia capacidad para creer en mi sueño, me ayudaron a superar estos desafíos y me gradué en 2013 ”, declaró a Arab News.

Al graduarse se unió a la tripulación del Aida IV como segunda oficial y para la ceremonia de inauguración del nuevo Canal de Suez, solicitó registrarse como parte de la tripulación para liderar la nave en la ceremonia de apertura.

Durante la celebración, el Aida IV fue el primer barco en cruzar la nueva ruta de navegación, con Elselehdar como la capitana egipcia más joven y la primera en cruzar el Canal de Suez.

En 2017 fue galardonada por el presidente Abdel Fattah El-Sisi por el Día de la Mujer. Elselehdar se tomó dicho reconocimiento como "una demostración del interés del Estado en empoderar a las mujeres egipcias y colocarlas en posiciones de liderazgo". "Recientemente, las mujeres egipcias han comenzado a participar en muchas ocupaciones que tradicionalmente estaban dominadas por los hombres", aseguró a Arab News.

Actualmente, Elselehdar trabaja en un barco propiedad de la Autoridad Egipcia para la Seguridad Marítima, afiliada al gobierno egipcio y gestionada por la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo, y para la que a veces tiene que realizar largos viajes donde es la única mujer.

“Al principio fue algo difícil, pero luego nos convertimos en un solo equipo y dividimos las tareas en partes iguales. Y debido a la duración de estos viajes, todos nos convertimos en hermanos ”, explicó en su entrevista.