Arancha Martínez, premio a Mujer Innovadora de la UE por sus métodos para luchar contra la pobreza

Arancha Martínez, cofundadora y directora gerente de It Will Be, es una de las ganadoras de la edición 2020 del Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras. Con sede en Madrid, su empresa ayuda a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica, prestando apoyo a mujeres y niños vulnerables.

Junto a Arancha, son también merecedoras del premio: Madiha Derouazi (Suiza), fundadora de Amal Therapeutics, que desarrolla vacunas terapéuticas contra el cáncer, y Maria Fátima Lucas (Portugal), cofundadora de Zymvol Biomodeling, una empresa que desarrolla enzimas industriales diseñadas por ordenador mediante la aplicación de modelos moleculares.

Las ganadoras, elegidas por un jurado de especialistas independientes, fueron presentadas en las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación (que este año se celebraron íntegramente en línea). Las tres ganadoras recibirán un premio en efectivo de 100.000 euros por sus logros.

El premio «Innovadora emergente 2020», concedido a una innovadora excepcional de menos de 35 años, ha sido para Josefien Groot (Países Bajos), cofundadora de Qlayers, empresa que desarrolla microestructuras para aumentar la eficiencia de las turbinas eólicas. Josefien Groot recibirá un premio en metálico de 50.000 euros.

La comisaria Gabriel ha declarado: «Es un gran privilegio poder reconocer a estas innovadoras excepcionales. Hoy destacamos la labor de mujeres extraordinarias, que asumen la responsabilidad de comercializar innovaciones que mejoran nuestra vida cotidiana. Espero que, gracias a este premio, las ganadoras sigan motivando a muchas otras mujeres a crear empresas innovadoras en Europa».

Otras tres mujeres, cuyos perfiles valoró especialmente el jurado, recibieron una «mención especial» por sus logros. Se trata de Cécile Real (Francia), de Endodiag, empresa que desarrolla soluciones de diagnóstico precoz para la endometriosis, y, en la categoría de innovadoras emergentes, de Ailbhe Keane (Irlanda), fundadora y directora creativa de Izzy Wheels, que fabrica embellecedores de diseño para sillas de ruedas, junto con Rebecca Saive (Alemania), cofundadora de ETC Solar, que desarrolla una herramienta de impresión micrometálica en 3D para mejorar el rendimiento de las células de paneles solares.

Antecedentes

Aunque en Europa hay más mujeres que hombres, solo el 16% de las empresas emergentes europeas han sido fundadas o cofundadas por mujeres, y solo el 6% cuenta con equipos exclusivamente femeninos entre sus promotores. Diversos informes muestran que un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo y en los consejos de administración de las empresas aporta mayor creatividad, una visión más amplia en la toma de decisiones y un mejor rendimiento de los equipos.

Y, lo que es más importante, un mayor número de mujeres líderes significa más modelos para las niñas y las jóvenes, algo fundamental si queremos alcanzar la paridad de género en Europa.

Lograr una Unión de la Igualdad, que promueva la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, es una de las prioridades de la Comisión Europea. La Comisión está trabajando con los Estados miembros y los países asociados al programa Horizonte 2020 para superar los obstáculos al emprendimiento femenino y animar a más mujeres a crear sus propias empresas.

Los premios a las Mujeres Innovadoras de la UE, que se pusieron en marcha por primera vez en 2011, se crearon para concienciar sobre la necesidad de contar con más empresarias y crear modelos de referencia para mujeres y niñas.

Los premios se conceden cada año a cuatro empresarias con talento de toda la UE y de los países asociados que hayan fundado una empresa de éxito y hayan aportado alguna innovación.

Las tres ganadoras reciben 100.000 euros cada una, y otros 50.000 euros se conceden a una emprendedora emergente, de menos de 35 años. Las ganadoras son elegidas por un jurado de expertos tras una convocatoria abierta de candidaturas.

Este año se presentaron más de 200 solicitudes y fueron preseleccionadas 21 candidatas para la final.