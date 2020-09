El grito desesperado de Teresa Rodríguez ante las críticas a Kichi por cogerse la baja por paternidad

Nos pasamos la vida pidiendo coherencia a nuestros políticos y cuando uno tiene un gesto medianamente acorde con lo que predica, lo machacamos. Al menos, eso ha debido pensar la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por las críticas en la prensa ante la decisión de su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de cogerse 12 semanas de baja por paternidad.

"Kichi no puede atender a su familia cuando tiene una compañera convaleciente de una cesárea con una niña de 18 meses y un bebé recién nacido. Ese Kichi supongo que pensarán que debería tener servicio en casa para criar a sus hijos y limpiar su casa o que se las apañe la madre, ¿no? Ese trabajo que no se valora porque como no se ve, no existe", denuncia en una carta en Facebook la diputada andaluza.

Rodríguez denuncia que quienes han criticado a Kichi por dejar a un alcalde sustituto durante este tiempo "en un momento especialmente difícil para la ciudad" lo que pretenden es cuestionar el ejercicio del derecho al permiso de paternidad por parte del alcalde.

Efe

"Lo dicen, pero sin decirlo. Algo hemos avanzado. Parece dar reparo, en principio, (aunque mañana seguro que sale alguien más a calentar el ambiente) cuestionar ese derecho para los padres pero también para las madres y los hijos", advierte.

En su argumento, Rodríguez recuerda que cuando nació su primera hija, Aurora, Kichi, "contra mi criterio", no se cogió ni un solo día del permiso de paternidad: "Es curioso que nadie le dedicó a ello un artículo, una tribuna o una noticia: 'El alcalde no solicita permiso de paternidad para atender a su hija recién nacida y su familia'. Podría haber sido un titular crítico, pero nadie lo escribió".

La diputada de Adelante Andalucía insiste en que Cádiz ha votado y querido un alcalde que "cobra su sueldo de profesor y dona el resto a causas sociales", que "vive en la Viña en un piso de clase obrera", que "renuncia a una cómoda vida de profe de secundaria para entregarse dos legislaturas" y que parece ahora que "doce semanas de paternidad, lamentablemente para mí pendiente Kichi del teléfono todo el día, eso sí es un crimen".

En su alegato, Teresa Rodríguez recuera que la anterior alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, fue "legítimamente diputada en Cortes, senadora y durante cuatro años también diputada andaluza (tres cargos a la vez) ininterrumpidamente" y calcula que estaba fuera de la ciudad dedicada a otros muchos asuntos dos días a la semana durante veinte años: "297 semanas trabajando en cosas que no son de la Alcaldía".

Por eso, cree que los que están cuestionando el derecho de Kichi, lo que hacen realmente es cuestionar el permiso de paternidad en sí: "Como parte interesada, como mujer, como madre recién parida con las entrañas aún abiertas, como feminista, yo maldigo la mala leche y el cinismo de quien se permita cuestionar el derecho que asiste al padre de mis hijas, como a cualquier padre, de estar doce escasas semanas cuidando de los suyos en estos momentos tan bonitos pero también tan duros para una familia. En su caso, cuidando y con el móvil siempre en la famosa oreja".