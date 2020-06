Cuatro autores abandonan la agencia literaria de J.K. Rowling por sus comentarios "tránsfobos"

La polémica en torno a J.K. Rowling sigue in crescendo. Varios autores han abandonado la agencia literaria que también representa a la creadora de la saga de Harry Potter como protesta a las declaraciones tildadas de "tránsfobas" en las que incurrió hace unos días. En total, cuatro escritoras y escritores han roto sus contratos con The Blair Partnership alegando que la bestseller británica no había demostrado un "compromiso con los derechos e igualdad transgénero".

La polvareda se remonta a principios de mes, cuando Rowling compartió un artículo de opinión en el que daba a entender que solo las mujeres menstrúan, provocando la ira de las comunidad transexual. La creadora escritora fue calificada de "feminazi", "perra", "bruja y "TERF" (feminista radical que excluye a los trans, en sus siglas en inglés) por defender que el sexo biológico de las personas es real y "no una ilusión".

También la semana pasada, la editorial Hachette, la misma que decidió no publicar las memorias de Woody Allen, comunicó a sus trabajadores que seguiría adelante con la edición del nuevo cuento infantil de Rowling después de recibir varias quejas. El sello indicó que negarse a trabajar en un libro porque una persona no estaba de acuerdo con las opiniones más amplias del autor era "contrario a nuestra creencia en la libertad de expresión".

The Blair Partnership ha representado a Rowling, una escritora reconocida mundialmente que ha vendido más de 500 millones de ejemplares, durante casi una década. Pero esta polémica les ha hecho perder a Fox Fisher, Drew Davies y Ugla Stefania Kristjonudottir Jonsdottir. La identidad del cuarto autor en cuestión permanece anónima. En un comunicado señalaron que estaban "tristes y decepcionados" y reclamaron a la agencia "reafirmar su postura ante los derechos y la igualdad transgénero".

"Después de nuestras conversaciones con ellos, sentimos que no podían comprometerse con ninguna acción que consideramos apropiada y significativa", ha señalado los escritores. "La libertad de expresión solo puede mantenerse si las desigualdades estructurales que obstaculizan la igualdad de oportunidades para los grupos infrarrepresentados son desafiadas y cambiadas".

Agresión sexual

La agencia literaria, por su parte, señaló: “Creemos en la libertad de expresión para todos; estos clientes han decidido irse porque no cumplimos con sus demandas para ser reeducados a su punto de vista. Valoramos todas las voces de nuestros autores y, como agencia, defendemos la igualdad y la inclusión ".

J.K. Rowling afirmó se ha defendido de todas estas acusaciones revelando que sobrevivió a la violencia machista en su primer matrimonio y a una agresión sexual durante su juventud. Eso, explicó, es lo que le ha llevado a mostrar públicamente su opinión sobre la cuestión del sexo biológico.

En un largo artículo publicado hace un par de semanas en su web, la autora británica señaló que cree que cambiar de sexo "será una solución para algunas personas con disforia de género", pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer.

"La explosión actual del activismo trans insta a la eliminación de casi todos los sistemas robustos que los candidatos para la reasignación tenían que pasar. Un hombre que tenga la intención de no operarse y no tomar hormonas puede ahora obtener un certificado de reconocimiento de género y ser una mujer ante la ley", escribió. Estas opiniones han generado las críticas, además, de los principales protagonistas de las películas de Harry Potter, como Daniel Radcliffe o Emma Watson.