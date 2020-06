La confesión más dura de JK Rowling por maltrato: "La cicatriz de la agresión sexual no desaparece"

"Las cicatrices dejadas por la violencia y la agresión sexual no desaparecen, no importa lo amado que seas y no importa cuánto dinero hayas ganado". La confesión es de la autora de Harry Potter, JK Rowling, que, tras más de dos décadas de vida pública, decidió desvelar que sufrió violencia de género dentro de su matrimonio y una agresión sexual cuando tenía 20 años.

"Me las arreglé para escapar de mi primer matrimonio violento con cierta dificultad, pero ahora estoy casada con un hombre verdaderamente bueno y con principios, segura y protegida de una manera que nunca en un millón de años esperaba estar. Sin embargo, las cicatrices no desaparecen”, cuenta la escritora. "Mi nerviosismo perenne es una broma familiar, y sé que es hasta gracioso, pero rezo para que mis hijas nunca tengan las mismas razones que yo para odiar los ruidos fuertes repentinos o encontrar personas detrás de mí cuando no las escuché acercarse”, señala.

Rowling no ahonda en los detalles de esas agresiones y destaca que no lo ha contado antes porque quería proteger a su hija, fruto de ese primer matrimonio. En entrevista al sensacionalista The Sun, el exmarido de la escritora ha reconocido la agresión y dice, además, no sentir remordimientos. "Abofeteé a JK y no me arrepiento", dice el hombre. La entrevista ha desatado las críticas de lectores indignados y el periódico se vio obligado a pedir disculpas.

Rowling y su exmarido en una imagen en The Sun.

“Nunca he hablado públicamente sobre la violencia de género y la agresión sexual y no es porque me avergüence de que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas. Además, tenía que proteger a mi hija de mi primer matrimonio y no quería reclamar la propiedad exclusiva de una historia que también le pertenece. Hace poco tiempo, le pregunté cómo se sentiría si fuera públicamente honesta sobre esa parte de mi vida, y ella me animó a seguir adelante”, cuenta en el texto.

Además de la violencia dentro de su matrimonio, la autora desvela que sufrió una agresión sexual cuando tenía 20 años. "Esa agresión ocurrió en un momento y en un espacio donde yo era vulnerable, y un hombre aprovechó esa oportunidad", señala en el artículo.

Acusaciones de transfobia

La escritora decidió escribir el artículo a raíz de la polémica que desató en Twitter tras un comentario que muchos usuarios tildaron de "transfobo", al defender que el sexo biológico de las personas "es real". Todo empezó cuando el sábado pasado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "esa gente que menstrúa" "solía tener un nombre", en alusión a la mujer.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Ese comentario fue considerado por algunos usuarios y organizaciones como discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como las personas transgénero o de género no binario, y también hacia las mujeres que por algún motivo no tienen la menstruación.

En el texto publicado en su página web, la escritora británica afirma que fueron estas agresiones de las que fue víctima durante su juventud las que le han llevado a mostrar públicamente su opinión sobre la cuestión de la prevalência del sexo biológico.

Rowling señaló que cree que cambiar de sexo "será una solución para algunas personas con disforia de género", pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer. "La explosión actual del activismo trans insta a la eliminación de casi todos los sistemas robustos que los candidatos para la reasignación tenían que pasar. Un hombre que tenga la intención de no operarse y no tomar hormonas puede ahora obtener un certificado de reconocimiento de género y ser una mujer ante la ley", escribió.

Además, criticó el Gobierno escocés que está estudiando presentar una ley para reconocer como mujeres a estas personas, lo que implicaría que, por ejemplo, pudieran acceder a todo tipo de instalaciones públicas femeninas. "Cuando abres las puertas de los baños y los vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer y, como he dicho, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas,entonces abres la puerta a todos y cada uno de los hombres que deseen entrar. Esa es la simple verdad", argumentó.

“Menciono estas cosas ahora no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido tildadas de intolerantes por tener preocupaciones en torno a los espacios de un solo sexo”, justificó en su escrito.

La escritora se defendió de quienes la atacan diciendo que quiere discriminar a las personas trans, señalando que, por haber experimentado la violencia, entiende lo que pueden llegar a sentir todas las personas que vivan situaciones similares. "Soy capaz de sentir esa sensación visceral del terror en el que muchas mujeres trans habrán pasado sus últimos segundos en la tierra, porque también he conocido momentos de miedo ciego cuando me di cuenta de que lo único que me mantenía con vida era el inquebrantable autocontrol de mi atacante”, escribió.

"Las personas trans necesitan y merecen protección. Al igual que las mujeres, es más probable que sean asesinadas por sus parejas. (…) Entonces quiero que las mujeres trans estén seguras. Al mismo tiempo, no quiero hacer que las niñas y mujeres biológicas estén menos seguras”, zanjó.

Críticas de los actores de sus sagas

La polémica ha desatado las críticas de varios de los protagonistas de las sagas de la escritora. Emma Watson y Daniel Radcliffe, actores de las varias entregas de Harry Potter, salieron públicamente en contra de la posición de la escritora.

"Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", escribió Watson en Twitter. "Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo les vemos, respetamos y amamos por lo que son".

Antes de que ella se pronunciara Daniel Radcliffe, se mostró enfadado con las palabras de la autora y afirmó que esperar que las afirmaciones de Rowling no "contaminen" la saga a ojos de sus seguidores. “Las mujeres transgénero son mujeres y cualquier declaración en sentido contrario borra su identidad y "dignidad, dijo el actor, precisando que se había sentido "obligado a decir algo" porque Rowling ha sido responsable del "curso que ha tomado su vida".

Daniel Radcliffe, JK Rowlng y Emma Watson.

Asimismo, el protagonista de otra de las franquicias de Rowling, Eddie Redmayne de “Animales fantásticos”, se pronuncio en la misma línea.

"El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural y, a lo largo de los años, he estado tratando de educarme constantemente. Es un proceso en marcha", reconoció en un comunicado a la revista Variety. "No estoy de acuerdo con los comentarios de JK Rowling. Las mujeres transgénero son mujeres, los hombres transgénero son hombres y las identidades no binarias son válidas", indicó. "Sé que mis queridos amigos transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es hora de dejar que lo hagan", zanjó.