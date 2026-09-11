Los expertos coinciden: "Este es el activo que corrige las arrugas y devuelve la luminosidad al rostro"

Con este lanzamiento, SkinCeuticals demuestra que para lucir una piel brillante y sin arrugas, no hace falta pasar por quirófano, sino confiar en la dermocosmética SkinCeuticals.

SkinCeuticals revoluciona el mercado con sus dos nuevos lanzamientos que prometen dejar una piel luminosa y jugosa sin necesidad de pasar por consulta.

La medicina estética está a la orden del día. Según datos de la Sociedad Española de la Medicina Estética, el 46% de la población española se ha realizado algún tipo de tratamiento y el 30% se lo plantea.

Sin embargo, el estándar de belleza ha cambiado; ya no se busca corregir una arruga, sino lograr una piel perfecta.

Una tendencia que también podemos observar en el maquillaje –basta un scroll en TikTok para comprobarlo–. Se busca alcanzar la codiciada glass skin, una piel traslúcida, jugosa, lisa y luminosa, como un cristal.

Para dar respuesta a esta exigencia sin recurrir al bisturí ni a las inyecciones, SkinCeuticals –la marca pionera del cuidado integral de la piel– lanza P-TIOX Crema.

Un producto de skincare medicalizado que traslada al terreno cosmético una de las grandes tendencias que domina hoy las consultas: los neuromoduladores.

Piel perfecta y el efecto filtro

P-TIOX Crema. SkinCeuticals.

Aunque este siga siendo el tratamiento número uno, hay otras técnicas que están empezando a coger fuerza, como el Baby Botox (logra un aspecto más descansado sin perder la expresión) o el Microbotox (diseñado para refinar la piel y aportar un aspecto más liso).

A partir de los 40 años, la actividad celular disminuye y las líneas gesticulares comienzan a transformarse en arrugas profundas. El objetivo de estos métodos es conseguir una piel de porcelana, eliminando esas líneas de expresión, minimizando poros y consiguiendo más luminosidad.

Inspirándose en esa piel perfecta y luminosa, nace P-TIOX crema, una crema antiarrugas de alta definición que actúa sobre el envejecimiento cutáneo.

Esta crema está diseñada para transformar la calidad del rostro y lograr esa piel efecto ‘filtro’.

El secreto de su eficacia está en la combinación estratégica de activos concentrados (que está pendiente de ser patentado en breve):

10% de Myrixin : Un complejo avanzado de péptidos – desarrollado en exclusiva para la marca –con un potente efecto botox-like. Su función principal es relajar la microcontracción facial para suavizar las líneas de expresión.

: Un complejo avanzado de péptidos – desarrollado en exclusiva para la marca –con un potente efecto botox-like. Su función principal es relajar la microcontracción facial para suavizar las líneas de expresión. Péptidos Glass Skin y niacinamida: Una unión orientada a devolver la transparencia y la claridad a la piel apagada, unificando el tono y aportando un brillo saludable desde el interior.

y niacinamida: Una unión orientada a devolver la transparencia y la claridad a la piel apagada, unificando el tono y aportando un brillo saludable desde el interior. LHA y tetrapéptidos: Ingredientes clave para afinar la superficie cutánea. Exfolian con suavidad, reducen el tamaño de los poros y mejoran la firmeza.

Eficacia testada también en la piel masculina

La alta eficacia de P-TIOX crema cuenta además con el aval de estudios clínicos realizados en hombres, respondiendo a las necesidades específicas de su piel.

El público masculino suele presentar una dermis más gruesa, con poros más marcados, mayor textura y tendencia a ser mixta o grasa.

Gracias a su capacidad para regular el sebo, P-TIOX crema se adapta a la piel del hombre, aportando una intensa hidratación y un acabado luminoso pero libre de brillos grasos.

Al mismo tiempo, su acción afinadora de poros y su potente efecto antiarrugas logran esa mejora en la calidad global del rostro que cada vez más hombres buscan en la cosmética médica.

El complemento ideal

Más allá de su uso diario, P-TIOX crema destaca por su perfil de sinergia médica. Ha sido testado clínicamente como el complemento ideal tras las inyecciones de toxina botulínica, ya que optimiza la calidad de la piel en las zonas donde la aguja no llega y prolonga los resultados del procedimiento.

Para potenciar al máximo el acabado, se sugiere combinar la crema con el P-TIOX Sérum.

Una dupla que promete corregir hasta nueve tipos de arrugas de expresión y lograr el efecto no makeup skin tan deseado.

Con este lanzamiento, SkinCeuticals demuestra que para lucir una piel brillante y sin arrugas, no hace falta pasar por quirófano, sino confiar en la dermocosmética.

"Los expertos coinciden: "Este es el activo que corrige las arrugas y devuelve la luminosidad al rostro", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con SkinCeuticals.