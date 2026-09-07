Zaragoza vuelve a teñirse de rosa: la Carrera de la Mujer abre inscripciones para su edición de 2026

Imagen de una de las ediciones de la prueba. Cedida

Hay carreras en las que el cronómetro acaba siendo casi lo de menos. El próximo 8 de noviembre, miles de mujeres volverán a ocupar las calles de Zaragoza para correr, caminar y, sobre todo, compartir una de las citas deportivas más multitudinarias de la ciudad: la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana.

Las inscripciones para participar en esta nueva edición ya están abiertas a través de la página oficial de la prueba.

La capital aragonesa se convertirá así en la séptima parada del circuito nacional de 2026. Pero no hace falta ser una corredora experimentada ni perseguir una marca personal para colocarse el dorsal.

Una de las señas de identidad de esta cita es, precisamente, su carácter abierto: mujeres de diferentes edades y perfiles pueden completar el recorrido corriendo o caminando, acompañadas de amigas, madres, hermanas, hijas o compañeras. Una forma distinta de entender el deporte en la que cada participante decide cuál es su propia meta.

Zaragoza llega a esta nueva edición después de vivir en 2025 una convocatoria histórica. Entonces, 15.000 mujeres participaron, convirtiendo la prueba en una de las más multitudinarias de todo el circuito.

Detrás de esa imagen de miles de camisetas avanzando juntas existe también una importante vertiente social. La Carrera de la Mujer mantiene desde sus orígenes una apuesta por la promoción de hábitos saludables, la investigación contra el cáncer de mama, los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista.

En la Carrera de la Mujer, todos los perfiles son bienvenidos. Cedida

Por otro lado, la sección +SolidariAs contará este año entre sus proyectos protagonistas con Somos Más, Mujeres sobrevivientes de la violencia machista, una asociación aragonesa formada y liderada por víctimas que han atravesado situaciones de violencia de género.

La entidad celebra en 2026 su décimo aniversario y trabaja haciendo el acompañamiento en los procesos de recuperación.

Una de sus iniciativas principales es el programa Mentoras-Acompañantes, basado en el apoyo entre iguales, junto a proyectos de atención psicológica, prevención, formación y sensibilización. Además, la asociación estará presente en la Feria de la Corredora para acercar su trabajo a las participantes.

La solidaridad también tendrá otro nombre propio. Como en anteriores ediciones, podrán adquirirse dorsales 100% destinados a AMAC-GEMA, la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama.

El compromiso social no es un añadido puntual al evento. Durante 2025, el circuito destinó el 20% de los ingresos obtenidos mediante las inscripciones a diferentes causas, una iniciativa que volverá a mantenerse durante este año.

Una prueba donde no importa el tiempo que marque el cronómetro, sino lo que se logra incluso antes de cruzar la meta. Cedida

Desde que nació en 2004, la prueba ha conseguido además superar la barrera de 1,5 millones de participantes, una cifra que, de acuerdo a la organización, sitúa a la carrera como el mayor evento deportivo femenino de Europa.

Más de dos décadas después, la esencia continúa siendo prácticamente la misma: llenar las ciudades de mujeres que se mueven juntas por una misma dirección, aunque cada una tenga su propio motivo para hacerlo.

El 8 de noviembre Zaragoza volverá a convertirse en uno de esos escenarios. Se puede correr para superarse, caminar para disfrutar del ambiente, apuntarse con amigas o convertir la mañana en una pequeña tradición familiar. Porque aquí cruzar la meta importa, pero todavía lo hace más todo lo que ocurre antes de llegar hasta ella.

Por cuarto año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner y de esta manera acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren participar en el cambio.

Sigue el calendario oficial y no pierdas tu oportunidad de sumarte a esta acción con más de 20 años de historia.