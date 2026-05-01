Esta es la mejor zona de aguas termales de España: con propiedades curativas, gratis y para visitar cuando quieras

La cultura de los spa de bienestar y saunas es una de las responsables de que Finlandia sea uno de los países más felices del mundo. Con más de 3 millones de saunas para 5 millones de habitantes, estos lugares no son un lujo, sino una forma de vida esencial para la relajación, la salud y la felicidad de los finlandeses.

En España, aunque el termalismo no esté tan arraigado como en otros países, existe una riqueza termal que destaca a nivel europeo, con más de un centenar de balnearios y cientos de manantiales repartidos por todo el territorio. Lo interesante es que muchos de estos espacios no son privados, así que basta con llevar bañador, toalla y saber dónde encontrarlos para disfrutar de sus beneficios.

De todos los que existen, las Termas de O Muíño da Veiga, situadas a orillas del río Miño en Ourense, son una de las más valoradas. Se trata de un espacio termal gratuito y natural de acceso libre, reconocido por sus piscinas de piedra y entorno paradisíaco.

Termas de O Muíño: el paraíso termal gratuito

Hablar de termalismo en España es hablar inevitablemente de Ourense, una provincia que ha sabido convertir sus aguas en uno de sus mayores tesoros. En este contexto, las Termas de O Muíño destacan como uno de los enclaves más especiales, no solo por la calidad de sus aguas sino también por su entorno natural, que parece diseñado para desconectar del mundo.

Situadas a orillas del río Miño, muy cerca de un antiguo molino de madera que le da nombre, estas termas forman parte del conocido Paseo Termal de la ciudad. Se trata de un recorrido que combina naturaleza, bienestar y paisaje, donde el sonido del agua y la vegetación crean una atmósfera difícil de igualar.

El complejo cuenta con una gran poza de unos 200 metros cuadrados, acompañada de otras más pequeñas que permiten repartir a los visitantes sin perder esa sensación de calma. A pesar de su aspecto natural, sorprende la intensidad de sus aguas, que emergen a temperaturas que oscilan entre los 65 y 72 grados, aunque se regulan para el baño. Este detalle es clave, porque habla de una riqueza geotérmica poco común en Europa.

Más allá del placer inmediato, lo que realmente distingue a estas aguas es su composición. Son de mineralización débil, alcalinas y con propiedades bicarbonatadas-sódicas, además de contener flúor y sílice, lo que las convierte en una opción muy valorada para aliviar problemas articulares, mejorar afecciones cutáneas o simplemente reducir el estrés acumulado.

Además, una de las grandes ventajas de O Muíño es que no hay que pagar entrada, no hay horarios restrictivos en el sentido tradicional, y el acceso es completamente libre, lo que permite disfrutar del lugar en diferentes momentos del día.

Su fama es tal que revistas como Trendencias las han señalado como una de las mejores zonas termales gratuitas del país. Son un ejemplo de cómo la naturaleza puede ofrecer bienestar sin artificios, sin masificación excesiva y sin necesidad de grandes infraestructuras.

Termas de O Muíño, Ourense.

Y aunque Galicia lleva la delantera, no es la única región donde el agua caliente brota con propiedades terapéuticas. En La Rioja, las Pozas de Arnedillo ofrecen una alternativa igualmente interesante junto al río Cidacos, con aguas que superan los 50 grados y una composición rica en minerales.

Más al sur, en Granada, los baños de Alhama aportan una experiencia distinta, rodeada de montaña y con temperaturas más suaves, mientras que en Murcia, los lodos del Mar Menor añaden el factor terapéutico del barro.