¿Quién será la presentadora de 'Las Top 100' Mujeres Líderes?

La presentadora de la gala de 'Las Top 100' Mujeres Líderes será Helena Resano, periodista y comunicadora española de amplia trayectoria, reconocida por su experiencia en información y actualidad.

Será la encargada de conducir la ceremonia y guiar la cobertura en directo del evento desde el Teatro Real de Madrid, donde se reconocerá el liderazgo y talento femenino en España.

¿Qué actuaciones podremos ver?

En la gala podremos disfrutar de las actuaciones especiales de Daniela Blasco, Chenoa y Sole Giménez, quienes pondrán la nota musical al evento, acompañando la celebración del talento y liderazgo femenino en España.

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