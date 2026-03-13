¿Quién será la presentadora de 'Las Top 100' Mujeres Líderes?
La presentadora de la gala de 'Las Top 100' Mujeres Líderes será Helena Resano, periodista y comunicadora española de amplia trayectoria, reconocida por su experiencia en información y actualidad.
Será la encargada de conducir la ceremonia y guiar la cobertura en directo del evento desde el Teatro Real de Madrid, donde se reconocerá el liderazgo y talento femenino en España.
¿Qué actuaciones podremos ver?
En la gala podremos disfrutar de las actuaciones especiales de Daniela Blasco, Chenoa y Sole Giménez, quienes pondrán la nota musical al evento, acompañando la celebración del talento y liderazgo femenino en España.
Así se eligen a 'Las Top 100' de 2026: jurado, votaciones y lo que debes saber del 'ranking' en una XIII Edición de récord
Carta de Mercedes Wullich, presidenta de 'Las Top 100': "Estáis exactamente donde debéis estar"
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Chenoa, artista y compositora
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Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate
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'Las Top 100' 2026, en directo | ¿Cómo funciona el proceso de selección de 'Las Top 100'?
El proceso de selección de 'Las Top 100' Mujeres Líderes va más allá del voto popular. La decisión final recae en un jurado cuyos miembros se renuevan al 50% cada año para garantizar perspectivas frescas y evitar la repetición.
En esta XIII edición, el comité ha estado compuesto por 53 hombres y mujeres destacados del ámbito empresarial, mediático, cultural, investigador y otros sectores, incluyendo altos directivos de compañías como LVMH Iberia, Tendam o L’Oréal España y Portugal, responsables de fundaciones, editoras de medios, expertas en sostenibilidad, representantes del ámbito educativo y figuras del sector sanitario y tecnológico.
Los nombres del jurado se mantienen en reserva hasta la reunión en Madrid, que se realiza en sesión cerrada y ante notario, para preservar la neutralidad y evitar presiones externas. Durante la deliberación se valoran las candidaturas y, entre las cinco más votadas por el público, el comité tiene la última palabra para decidir quiénes forman parte del ranking.
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Gala de 'Las Top 100' | ¿Cómo surgió el ranking?
El ranking de 'Las Top 100' Mujeres Líderes nació en 2011 de la mano de Mercedes Wullich, con el objetivo de visibilizar el talento femenino y construir una sociedad basada en la igualdad.
Detectando un vacío evidente en los medios, donde apenas se recogían los nombres de las mujeres en puestos de poder a pesar de ocupar posiciones clave, Wullich decidió crear una plataforma que demostrara que estas referentes existían, tenían nombre y apellidos, y merecían estar bajo el foco.
Desde entonces, el ranking se ha consolidado como la referencia del liderazgo femenino en sectores como medios, empresa, cultura, ocio y deporte, función pública y directivas.
En 2022, la iniciativa dio un paso decisivo al integrarse en Magas, el vertical de mujer de EL ESPAÑOL, fortaleciendo su alcance gracias a la alianza entre Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del diario y editora de Magas y Lifestyle.
Hoy, 'Las Top 100' son mucho más que una lista anual: funcionan como un observatorio del talento femenino y una plataforma que genera conversación, eventos y redes durante todo el año.
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Meritxell Batet, jurista y ex ministra de Política Territorial y Función Pública de España
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Chenoa, Sandra Barneda y Roberto Brasero deslumbran en el photocall
Las personalidades Chenoa, Sandra Barneda y Roberto Brasero posaron ante el photocall, sumándose al desfile de invitados y aportando glamour y reconocimiento mediático a la gala.
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Ana Peleteiro, atleta
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Pedro J. Ramírez posa junto a José Creuheras y Columna Martí
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Pedro J Ramírez, director de EL ESPAÑOL
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Lucia Llano junto sus compañeras guardia civiles
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La gala de 'Las Top 100' 2026 | Cuca Gamarra y Begoña Villacís llegan al photocall
Acaban de llegar al photocall Cuca Gamarra y Begoña Villacís, sumándose al desfile de destacadas invitadas en la gala y aportando su presencia política al evento.
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Núria Parlón, consellera de Interior y Seguridad Pública, llega al photocall
También pasa por el photocall Núria Parlón, sumándose al grupo de destacadas invitadas y aportando su presencia institucional a la gala.
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'Las Top 100' 2026 | Ana Peleteiro deslumbra en el photocall de la gala
La atleta Ana Peleteiro ha pasado por el photocall, sumándose al desfile de invitadas y mostrando su elegancia y presencia en esta noche especial.
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La gala de 'Las Top 100' de 2026, en directo | Almudena Martorell y Carme Artigas desfilan por el photocall
Almudena Martorell, de Fundación A la Par, pasó por el photocall seguida de Carme Artigas, sumándose al desfile de invitadas y aportando presencia institucional y social a la gala.
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Carmen Salamero, del grupo LVMH, posa en el photocall
Carmen Salamero, representante del grupo LVMH, pasó por el photocall, sumándose al desfile de invitados y aportando un toque de elegancia corporativa al evento.
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La gala de 'Las Top 100' 2026 | Esther Cerdán, Laura Bernal, Loreto Ordóñez y Susana Pérez Iglesias desfilan por el photocall
Es el turno de las invitadas Esther Cerdán, Laura Bernal, Loreto Ordóñez y Susana Pérez Iglesias, quienes posaron con estilo ante el photocall, sumándose al desfile de asistentes que llenaban de elegancia la entrada al evento.
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Gala de 'Las Top 100' 2026 | Ana Núñez Milara deslumbra con un elegante look de Emporio Armani
La directora de Magas Ana Núñez Milara posó ante el photocall vestida con un sofisticado conjunto de Emporio Armani, sumándose al desfile de estilismos elegantes de las primeras asistentes a la gala.
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Samantha Vallejo-Nájera llega a la gala con su hija Cloe
La chef y jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nájera, llegó al photocall acompañada de su hija Cloe, luciendo un original bolso con forma de osito, sumando un toque divertido y familiar al elegante desfile de invitadas.
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La gala de 'Las Top 100' 2026 | La soprano Pilar Jurado deslumbra de rojo en el photocall
La reconocida soprano Pilar Jurado llegó al photocall luciendo un elegante vestido rojo, irradiando estilo y presencia mientras se sumaba al desfile de invitadas en la gala.
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Gala de 'Las Top 100' | Pedro J. Ramírez posa junto a José Creuheras y Columna Martí
El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, posó ante las cámaras junto a José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y de la corporación Atresmedia, y su esposa, Columna Martí, en un encuentro que reunió a destacados líderes del mundo de los medios y la comunicación.