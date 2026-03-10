National Geographic lo tiene claro: esta es la ciudad más bonita de España, una joya con palacios del siglo XVI

Hay lugares que no se visitan, se sienten. Ciudades donde las piedras parecen susurrar historias de poetas, astrónomos y reinas mientras el sol tiñe las fachadas de un dorado casi irreal.

España, con su largo catálogo de rincones declarados Patrimonio de la Humanidad, siempre pone difícil la elección de cuál gana en belleza.

Sin embargo, los expertos de National Geographic han afinado el radar para señalar una ubicación que no sólo destaca por su estética, sino por ser un museo vivo de la arquitectura plateresca y el epicentro del saber europeo.

Letras y leyendas

La elección no es casual. La armonía visual de un casco histórico bien conservado y la riqueza de sus monumentos son factores determinantes.

No basta con tener un monumento imponente. Se busca una atmósfera. Esa identidad única que hace que el viajero sienta que ha cruzado una puerta temporal hacia el Siglo de Oro.

En un país donde ciudades como Granada, Sevilla o Toledo suelen liderar las listas de viajes, esta joya del interior de la península ha logrado superarlas gracias a su elegancia.

Escribo de Salamanca. Apodada como "La Ciudad del Tormes" se ha alzado con reconocimiento de National Geographic hasta consolidarse como la ciudad más bonita de España para quienes buscan una mezcla perfecta entre historia, arte y vida.

La Plaza Mayor de Salamanca.

Su casco antiguo es un laberinto de torres y cúpulas. El testimonio vivo de una época en la que esta ciudad era, literalmente, el centro del pensamiento occidental.

Si Salamanca es el corazón de Castilla, su Plaza Mayor es el latido que lo mueve todo. Considerada por muchos como la plaza más impresionante de España. Este espacio barroco, diseñado por Alberto Churriguera en el siglo XVIII, es el punto de encuentro por excelencia.

Cuna del humanismo

Pero lo que realmente enamora a National Geographic son sus palacios del siglo XVI, como el Palacio de Monterrey, una referencia del plateresco español que inspiró la arquitectura de muchos otros edificios nobiliarios de la península.

Pasear por las calles de Salamanca es descubrir una colección infinita de detalles esculpidos en piedra. Desde la Casa de las Conchas, con sus más de 300 conchas de Santiago adornando la fachada, hasta las imponentes catedrales (la Nueva y la Vieja), que forman un conjunto arquitectónico único en el mundo.

La Casa de las Conchas, en Salamanca.

Una de las grandes curiosidades que siempre sorprende a los visitantes se encuentra en la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva. Entre los intrincados relieves de santos y motivos vegetales, destaca una figura moderna: un astronauta.

Aunque parezca un misterio propio de Cuarto Milenio, tiene una explicación artística. Durante la restauración de 1992, el cantero Miguel Romero decidió incluir este elemento (junto a un lince y un dragón comiendo helado) como firma de la época actual. Con ello, continuó con la tradición de dejar una huella contemporánea en las restauraciones históricas.

Otra leyenda imperdible es la de la famosa rana sobre la calavera en la fachada de la Universidad. Se dice que el estudiante que logre encontrarla sin ayuda aprobará todos sus exámenes. Más allá del mito, la fachada es una obra maestra del relieve que justifica, por sí sola, el viaje hasta la ciudad.

Salamanca no sólo es un destino monumental. Es una experiencia sensorial. La luz del atardecer sobre la piedra dorada le da el sobrenombre de "La Ciudad Dorada". Creando un escenario que parece sacado de una pintura de época.

Es esta cohesión estética, sumada a su vibrante oferta cultural y gastronómica, lo que ha llevado a National Geographic a situarla en la cima del ranking nacional.

Ya sea por sus bibliotecas centenarias, sus huertos renacentistas como el de Calixto y Melibea, o la majestuosidad de su Universidad (una de las más antiguas de Europa), Salamanca demuestra que la verdadera belleza reside en saber envejecer con la elegancia de los palacios que la custodian.