Desmontamos las falsas creencias del poliamor: "Es un mito que todos sean orgías y tríos"

El concepto de relación amorosa está cambiando. Quizá es por la liberalización sexual que se ha experimentado en los últimos años o como consecuencia de un creciente escepticismo entre la población ante la idea de estar con una sola persona hasta que la muerte les separe -en 2021 los divorcios en España aumentaron un 12,5%, según el INE-. Sea como fuere, cada vez parecen surgir más formas de entender las relaciones, desde las parejas abiertas a los swingers o el poliamor.

Un estudio publicado en 2016 por el Journal of Sex and Marital Therapy reveló que uno de cada cinco adultos ha practicado la no monogamia consentida en algún momento de su vida. Unos datos que demuestran que, aunque cada vez se hable más de relaciones abiertas y poliamor, por el momento la gran mayoría todavía apuestan por la monogamia -al menos oficialmente-.

Pero ¿sabemos realmente qué significa tener una pareja abierta, ser un swinger o identificarse como poliamoroso? Todavía hay muchos tabúes a este respecto y muchas personas que se plantean este tipo de relaciones no saber realmente qué conllevan.

Cecilia Bizzoto, socióloga y portavoz de JOYclub España, la plataforma que pone en contacto a personas que buscan relaciones liberales, explica a MagasIN que uno de los prejuicios más recurrentes sobre las relaciones poliamorosas es que se trata simplemente de tener relaciones sexuales con muchas personas, cuando es algo que va más allá.

"Tener encuentros sexuales con mucha gente no es poliamor. Eso es tener relación abierta", sostiene. "Yo diría que ese es un gran mito, la creencia de que el poliamor son orgías, hacer tríos… También que las personas poliamorosas son menos comprometidas. La realidad es que el poliamor es un esfuerzo emocional muy grande. Así como cuando amas a una sola persona dejas todo tu corazón y toda tu vida en ella y te pueden hacer daño, porque es la realidad del amor, te puede pasar también en el poliamor".

Bizzoto afirma que el poliamor es una orientación relacional en la cual una persona puede no ser exclusiva, sexual y afectivamente. "Igual que tienes una orientación sexual o una identidad de género, también puedes tener orientación relacional. En el caso del poliamor, hay personas que están asociadas al deseo de vincularse de forma abierta, tanto en la sexualidad como en la afectividad".

Resalta que el tener relaciones sexuales con varias personas puede llamarse pareja abierta -si estás en una relación en la que ambas partes podéis tener sexo con otros y lo saben-, o simplemente soltería.

Por lo tanto, las relaciones poliamorosas implican volcarse completamente con más de una persona, "con la misma exigencia". Si una relación con una sola persona es difícil, con varias es aún más complicado. Por ello, Bizzoto sostiene que "requiere un gran trabajo emocional".

"Hay mucha gente que es atraída a este tipo de relaciones por estos titulares de: 'Si te haces poliamorosa follarás un montón' o estas ideas de 'vas a disfrutar muchísimo de tu sexualidad'. Pero creo que lo que tenemos que poner en alza es que quien llegue al poliamor debe venir con el objetivo de trabajar las emociones, de cuidar y dejarnos ser cuidadas", declara.

"Hay una cosa que siempre digo: la gente se cree que follas mucho, pero con el poliamor hablas un montón", comenta entre risas. "Por supuesto, se rompen las barreras sexuales y tú puedes tener sexo con múltiples personas, pero también se rompen las barreras afectivas".

Mitos del poliamor

Otra creencia equivocada sobre el poliamor es que las personas poliamorosas no tienen hijos o no van a construir una red familiar fuerte. "Yo conozco parejas y personas que tienen hijos e imagínate el grado de compromiso que es eso", expresa Bizzoto.

También suele prevalecer la idea de que no hay límites en el poliamor y es "un viva la Pepa". "Sí hay pactos de fidelidad, aunque no sean de exclusividad sexual. Hay límites y muchas veces es necesario poner en práctica unas normas para protegernos".

¿Celos en el poliamor?

Una de las preguntas más habituales sobre las relaciones poliamorosas es si se pueden sentir celos, igual que ocurre muchas veces en parejas monógamas. La respuesta por parte de Bizzoto es clara: por supuesto. Ser capaz de gestionar esas emociones negativas forma parte del esfuerzo y trabajo emocional que mencionaba antes.

"Muchas veces se percibe como si las personas poliamorosas fuéramos seres superfuertes, que no tenemos celos y no nos pasa lo que le pasa al común de los mortales. Creo que las personas que han abierto su relación sexualmente o han tenido alguna experiencia poliamorosa han sufrido celos e inseguridades, y es normal, por muy trabajada que estés".

Teniendo en cuenta todo el trabajo emocional que supone, ¿todo el mundo puede plantearse el ser poliamoroso? Opino que puede ser para todo el mundo, pero que no basta con desearlo. Puedes decidir de tener esa fantasía o esa forma ideológica de pensar, pero no necesariamente va a ser para ti o no en este momento de tu vida. Conozco muchísimos casos de personas que atraviesan duelos o momentos emocionalmente jodidos por empezar a tratar de vivir en el poliamor y piensan que lo deben hacer a costa de todo, aunque estén necesitando 17 sesiones de terapia por semana. Si lo tienes que sufrir así, quizá es que no es tu momento para involucrarte de esta forma.

Para quienes estén interesadas en el poliamor, Bizzoto recomienda estar dispuesta a trabajarse emocionalmente. "Puede ser con ayuda terapéutica o buscando lecturas, personas o grupos de apoyo. En toda España hay un montón de círculos de poliamorosos que buscan tener esos debates o diálogos, y también para buscar personas con la que empezar a construir tu experiencia".

La experta recuerda que durante toda la vida "nos han marcado una forma de vincularnos monógama y lo tienes que deconstruir", algo para lo que hace falta ayuda. "No es que lo tengas dentro de ti, sino que tienes que buscar lecturas y expertas en el tema. Debes estar dispuesta a trabajarte", subraya.

