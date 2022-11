8 de 10

O’Keefe es una de las pintoras contemporáneas que más me ha impactado personalmente. Adentrarse en las obras de esta artista norteamericana es un viaje a lo espiritual, desde sus famosas y coloridas flores a sus retratos de Nuevo México o de Nueva York (ciudad en la que he vivido y que me hace ver con otros ojos).

El verano pasado tuve la suerte de visitar la exposición de su obra en el Museo Thyssen-Bornemisza y me pareció un auténtico regalo para los sentidos.