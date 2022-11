Los talibanes prohíben a las mujeres el acceso a jardines y parques de atracciones

Los talibanes afganos han prohibido a las mujeres entrar en los jardines y parques públicos de la capital, solo unos meses después de ordenar que el acceso sea segregado por género. Se habían instaurado días y horarios diferentes para hombres y mujeres.

"En muchos lugares se han violado las reglas", dijo el miércoles a la AFP Mohammad Akif Sadeq Mohajir, portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. "Había una mezcla y no se respetaba el hiyab [velo que cubre la cabeza y el cuello]. Por eso se ha tomado esa decisión en este momento", continuó, alegando que el gobierno llevaba 15 meses intentando gestionar la situación sin éxito.

Masooma, una residente de Kabul que pidió que solo se publicara su nombre de pila por razones de seguridad, había planeado llevar a su nieta a visitar el parque, pero le negaron el acceso, según declaró a Reuters. "Cuando una madre viene con sus hijos, hay que dejarles entrar al parque, porque estos niños no han visto nada bueno... tienen que jugar y estar entretenidos. Les insté mucho, pero no nos permitieron entrar al parque, y ahora estamos regresando a casa".

Algunos parques, como el de Zazaï, creado hace más de seis años, podía acoger hasta 15.000 visitantes un día de fin de semana. Su cogerente afirmó que no entendía esta decisión que le obligaba a poner fin a su actividad, en la que invirtió más de 11 millones de dólares y que contaba con más de 250 empleados. "Sin mujeres, los niños no vendrán solos", afirmó Habib Jan Zazaï. "Me hubiera gustado que los talibanes nos dieran razones de peso".

Esta prohibición se suma a una larga lista desde la llegada al poder del grupo en agosto del 2021: las mujeres ya tienen un acceso restringido a numerosos sectores profesionales y visten tapadas de pies a cabeza en todos los espacios públicos.

Según informa The Guardian, las niñas ya no tienen acceso a las escuelas secundarias en gran parte del país. En marzo, el mencionado Ministerio ordenó asimismo a todos los parques de atracciones de la ciudad de Kabul que segregaran al público por género.

[Las niñas no volverán al colegio en Afganistán: los talibanes cambian de opinión en pocas horas]



Por su parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado en numerosas ocasiones, que las mujeres ya no pueden trabajar, ni salir de casa, sin la compañía de un familiar que sea varón. "Los talibanes han violado ampliamente los derechos de las niñas y las mujeres", expresó en agosto en un comunicado.

La activista feminista afgana Munesa Mubarez acusó a los talibán de utilizar a las mujeres como herramienta para lograr rédito político. "Estas restricciones son como secuestrar a alguien y no cabe un enfoque religioso ni humanitario", ha señalado Mubarez en declaraciones a DPA recogidas por Europa Press.

Las reacciones de los gobiernos occidentales tampoco se hicieron esperar: avisaron de que el grupo tenía que revertir su curso sobre los derechos de las mujeres para llegar a cualquier reconocimiento formal. Los talibanes siguen alegando que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica.

