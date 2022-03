5 de 8

1. Por fortuna, han sido pocas las trabas que he tenido a lo largo de mi vida por ser mujer en el mundo laboral. Pero sí que me gustaría destacar algunos tratos que he tenido que sí que he considerado que han sido muy inadecuados y que mis compañeros de trabajo no han padecido. En antiguos trabajos, mis superiores me han pedido que me arreglara más y me maquillara cuando tuviera que acudir a ciertos eventos. Unas peticiones que me han dejado anonadada, ya que soy una persona que siempre ha cuidado mucho su imagen y nunca he acudido a un evento con ropa informal o con un aspecto desaliñado, ni mucho menos.

2. Creo que sí que hemos avanzado en materia de igualdad respecto a las últimas décadas. Cada vez son más las mujeres que ascienden a niveles más altos de empresas y toman posiciones de liderazgo. Sin embargo, sí que considero que todavía queda mucho por hacer. Ya que, por desgracia, todavía las mujeres tienen que afrontar ciertas limitaciones por el simple hecho de ser mujeres. Unas limitaciones impuestas por nuestra cultura.

3. Estamos en una época complicada. Es muy difícil para los jóvenes (hombres y mujeres) acceder a un puesto de trabajo con un horario y unas condiciones laborales aceptables. Es por eso, que me gustaría decirle a todas esas chicas jóvenes que tienen la oportunidad de tener un trabajo por su apariencia en lugar de por su formación que tengan cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque eso es "pan para hoy y hambre para mañana". Aceptar un puesto de trabajo porque eres mona y quedas bien en pantalla en lugar de por tu formación y experiencia laboral, te puede hacer perder el tiempo. Y sí, es complicado decir que no a un puesto de trabajo hoy en día. Pero es justo en este tipo de ofertas en las que tenemos que darnos a valer y huir de la sexualización de nuestra imagen. Simplemente por vender más. Esto nos alejaría de nuestras metas laborales y perderíamos el tiempo en un trabajo que sólo nos quiere por nuestra cara bonita y no por nuestra formación, aquella en la que tanto hemos invertido.

4. Este 8M tenemos que hacer especial hincapié en dar visibilidad a las mujeres racializadas y a las minorías. Además de dar voz a todas aquellas, que, durante la pandemia, tuvieron que dejar de lado sus trabajos para atender a sus hijos. No somos sólo nosotras las que tenemos que faltar al trabajo para cuidar de nuestros hijos porque estén enfermos o porque tengan que hacer una cuarentena. Y no podemos normalizar que se nos critique por no hacerlo.