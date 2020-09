Muere la cantante Helen Reddy, autora del inolvidable himno feminista 'I Am Woman'

La cantante australiana Helen Reddy, que se convirtió en un icono feminista a principios de los años setenta con su reivindicativa canción "I Am Woman" (soy mujer) murió a los 78 años, según anunció su familia en un comunicado.

"Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida madre, Helen Reddy, la tarde del 29 de septiembre en Los Ángeles. Era una madre y abuela maravillosa y una mujer realmente formidable. Nuestros corazones están rotos, pero nos reconforta saber que su voz virá siempre", anunciaron sus hijos, Traci y Jordan, en la página oficial de Facebook de la cantante.

Nacida en 1941 en Melbourne, Reddy estuvo desde el principio vinculada al mundo del espectáculo, ya que sus padres eran actores y ella los acompañaba en sus giras de vodevil por la geografía australiana, subiendo a los escenarios desde los cuatro años.

A mediados de los sesenta, ganó un concurso de talentos en Australia cuyo premio era un viaje a Nueva York y en 1966 viajó a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera como cantante pop y actriz de televisión.

La australiana dio el salto a la fama internacional en 1972 con la canción "I Am Woman", en la que proclamaba con orgullo "soy fuerte, soy invencible, soy mujer", que le valió un premio Grammy a la mejor interpretación femenina y al número 1 de la lista de ventas.

La canción se convirtió en un himno instantáneo del movimiento feminista de la época y la hizo una estrella que realizó giras por todo el mundo durante la primera mitad de los años setenta, aunque su fama fue disminuyendo gradualmente a partir del principio de la siguiente década.

Durante los años siguientes, la cantante protagonizó diversas apariciones en programas de televisión y musicales , además de grabar varios discos, pero nunca logró repetir el éxito de "I Am Woman" y, en 2002 anunció su retirada de los escenarios, aunque volvería a ellos en 2012 antes de retirarse definitivamente tres años después.

Aquí la letra completa de su gran hit:

I am woman, hear me roar

In numbers too big to ignore

And I know too much to go back an' pretend

'Cause I've heard it all before

And I've been down there on the floor

No one's ever gonna keep me down again

Oh yes, I am wise

But it's wisdom born of pain

Yes, I've paid the price

But look how much I gained

If I have to, I can do anything

I am strong

(Strong)

I am invincible

(Invincible)

I am woman

You can bend but never break me

'Cause it only serves to make me

More determined to achieve my final goal

And I come back even stronger

Not a novice any longer

'Cause you've deepened the conviction in my soul

Oh yes, I am wise

But it's wisdom born of pain

Yes, I've paid the price

But look how much I gained

If I have to, I can do anything

I am strong

(Strong)

I am invincible.

Traducción:

Soy mujer, escúchame rugir

demasiado alto para ser ignorada

Y sé demasiado como para volver a fingir

Porque lo he oído todo antes

Y he estado ahí abajo en el suelo

Nadie me va a mantener abajo de nuevo

Oh, sí, soy sabia

Pero es sabiduría nacida del dolor

Sí, he pagado el precio

Pero mira cuánto gané

Si tengo que hacerlo, puedo hacer cualquier cosa

Soy fuerte (fuerte)

Soy invencible (invencible)

Soy mujer

Puedes doblarte, pero nunca romperme

Porque sólo sirve para hacerme

Más decidida a lograr mi objetivo final

Y vuelvo aún más fuerte

Ya no soy una novata

Porque he profundizado en la convicción de mi alma

Oh, sí, soy sabia

Pero es sabiduría nacida del dolor

Sí, he pagado el precio

Pero mira cuánto gané

Si tengo que hacerlo, puedo hacer cualquier cosa

Soy fuerte (fuerte)

Soy invencible (invencible)

Soy mujer

Soy una mujer, mírame crecer

Me veo de pie a pie

Mientras extendía mis brazos amorosos a través de la tierra

Pero sigo siendo un embrión

Con un largo camino por recorrer

Hasta que haga entender a mis hermanos

Oh, sí, soy sabia

Pero es sabiduría nacida del dolor

Sí, he pagado el precio

Pero mira cuánto gané

Si tengo que enfrentarme a cualquier cosa

Soy fuerte (fuerte)

Soy invencible (invencible)

Soy mujer

Oh, soy una mujer

Soy invencible

Soy fuerte