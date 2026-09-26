Entrará en vigor a partir del 1 de octubre: los ayuntamientos podrán cobrar más por aparcar en la calle a los coches grandes

En el modelo urbano actual, donde la seguridad peatonal y la protección de los nuevos colectivos vulnerables son una prioridad, el espacio en la vía pública es cada vez más codiciado. Una tensión que se debe, en parte, al progresivo aumento de tamaño en los coches más modernos.

Por esta razón el Real Decreto 518/2026 en el que se reforma el Reglamento General de Circulación detalla que a partir del próximo 1 de octubre los ayuntamientos quedan legalmente habilitados para variar el precio del estacionamiento teniendo en cuenta criterios específicos como, las dimensiones, contaminación y límites en los tiempos de estacionamiento.

En conversación con Sara Soria, especializada en motor y seguridad vial desde coches.net nos explica que los principales afectados serán SUV de tamaño grande o con siete plazas.

Máquina para el pago de estacionamiento. Istock

Este cambio cobra especial relevancia con el incremento de los vehículos en los entornos urbanos. "El tamaño pasa a ser un criterio de disuasión al igual que lo fueron y son las emisiones contaminantes con las etiquetas medioambientales", explica Soria.

El aumento en el tamaño de los vehículos no es una percepción, ya que desde el año 2000 los SUV se han convertido en los favoritos, algo que demuestran organizaciones como Transport & Environment (T&E). "Cada año, un coche nuevo crece en promedio 1,2 cm de largo y 0,5 cm tanto de ancho como de alto", detalla Soria.

De hecho, como afirma la misma organización no solo ha aumentado el ancho, también el alto del capó, estos centímetros de más se traducen en un mayor riesgo para peatones y ciclistas. "Cada 10 centímetros de altura se eleva un 27% la probabilidad de muerte", aclaran desde RTVE.

Por esta razón, solicitan a la Comisión Europea que se limiten las dimensiones de los vehículos. Los fabricantes, por el contrario, defienden que los modelos cumplen estrictamente con todas las normas de seguridad y equipamientos para evitar accidentes.

Al ser una normativa voluntaria, los ayuntamientos podrán decidir sobre su territorio.

¿Pero qué pasa con los conductores, influirá esta modificación a la hora de adquirir un nuevo vehículo? Sara Soria, lo tiene claro. "No creo que suponga ningún cambio destacado. Sobre todo teniendo en cuenta que las tarifas no serán más caras que un parking subterráneo".

Y es que el arraigo de este tipo de modelos en el mercado actual es fuerte. Según los datos de ANFAC y analizados por coches.net, los SUV grandes representan el 25,9% de las ventas acumuladas de coches entre los meses de enero y agosto.

La medida no es nueva, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya la puso sobre la mesa en su momento, con la diferencia de que ahora sí llegará a aplicarse. El objetivo será gestionar de forma más eficiente el espacio público y redistribuir de manera más equitativa las plazas de estacionamiento.