Jesús, mecánico: "Si dejas las ruedas torcidas al aparcar, estás forzando los componentes internos del coche"

En la autoescuela te enseñan a circular y a aprobar el examen práctico, pero casi nunca te explican qué hábitos diarios debes seguir para que tu vehículo no acabe prematuramente en el taller.

Dejar las ruedas rectas al estacionar es uno de esos grandes olvidados, pero no es el único detalle que marca la diferencia. Jesús, mecánico, da algunas claves con las que poder alargar la vida de los componentes del vehículo.

"Cuando se gira al máximo la dirección, hay un montón de elementos que quedan contraídos o estirados", explica el mecánico desde sus propias redes sociales, donde muestra consejos para todo tipo de conductores.

Imagen de las ruedas de un vehículo. Istock

Al mantener esta tensión innecesaria durante horas, las gomas se agrietan y se deterioran mucho antes, lo que a la larga, produce averías costosas en la dirección y otros elementos, a consecuencia de dejar entrar la suciedad.

El segundo de los consejos que da el experto es pisar el embrague tanto al arrancar como al parar el motor. Y es que aunque el coche esté en punto muerto se sigue liberando un gran esfuerzo hacia la transmisión y a su vez, al embrague bimasa. "Lógicamente no va a hacer que te dure toda la vida, pero sí vas a estar mucho más tiempo sin pasar por el taller", aclara tajante.

Recuerde que al arrancar, las prisas tampoco son buenas, se deben dar unos segundos de respiro antes de girar la llave del todo. Es importante dar el contacto y esperar a que desaparezcan los testigos luminosos.

En ese pequeño espacio de tiempo se realiza un escaneo de seguridad verificando que todo se encuentra en perfecto estado justo antes de arrancar por completo.

Además, cuando ya esté todo listo para empezar a rodar es importante esperar unos treinta segundos, ese margen, ayuda a la bomba para que pueda distribuir el aceite por todo el motor lubricándolo correctamente, se evita que las piezas metálicas se rocen entre sí en seco.

"Cuando inicies la marcha trata al coche como si se fuera a romper", explica el experto. Con ello, el mecánico se refiere a que cuando el motor está frío, el desgaste de las piezas internas es mucho más elevado.

Por esta razón durante los primeros ocho o diez minutos de iniciar el viaje, recomienda conducir de forma extremadamente suave y evitando a su vez los acelerones bruscos, esperando a que el motor alcance la temperatura óptima para circular con normalidad y poder exigirle potencia.