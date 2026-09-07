Cuerpo asegura que el Gobierno hará "todo el esfuerzo necesario" para mantener la marca Seat

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que el Gobierno hará "todo el esfuerzo necesario" para mantener la marca Seat, después de que la pasada semana el grupo Volkswagen, al que pertenece, admitiera que baraja su desaparición.

Durante su intervención en 'Los Desayunos de Efe y RTVE', Cuerpo ha indicado que el automóvil es un sector donde la transformación hacia el vehículo eléctrico ha pillado a muchos países con el pie cambiado.

Eso sí, ha destacado que España, "en cierto modo, ha conseguido adelantarse", entre otras cosas, gracias a las inversiones del Plan de Recuperación a la descarbonización de la industria y a la apuesta por el vehículo eléctrico.

Según el ministro, esto ha hecho que muchas grandes compañías, como Volkswagen, estén diciendo que "sus empresas, sus industrias, sus fábricas más eficientes son las españolas".

"Y esto es un elemento de garantía para que pueda permanecer Seat en nuestro país y pueda permanecer el empleo, no sólo el empleo de las grandes fábricas de automóviles, sino de todo el sector que va con ellas, por ejemplo, la parte de componentes, donde España es también líder a nivel mundial", ha asegurado.

El vicepresidente primero ha insistido en que Seat es una marca "tradicionalmente española", aunque pertenezca a Volkswagen, y que es importante mantener este sello "genuinamente español". "Por supuesto, nosotros pondremos todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca", ha defendido.

Por otra parte, ha avanzado este lunes que sus previsiones "internas" apuntan a que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, "en línea con lo esperado".

PIB e inflación

"Se mantiene el pulso de crecimiento y eso apunta a ese 2,6% que tenemos de cara al conjunto del año", ha subrayado el ministro, que "por ahora" se siente "cómodo" con las previsiones del cuadro macroeconómico que se presentaron el pasado mes de junio.

En este contexto de subida de los precios, y preguntado por si el Ejecutivo se plantea prorrogar las medidas anticrisis para paliar el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra entre Irán y Estados Unidos, Cuerpo ha recordado que ya hay medidas en marcha y que, si es necesario prolongarlas en el tiempo, "se seguirá acompañando" a familias y empresas, como ya dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Veremos cómo evoluciona este mes de septiembre, pero si es necesario, ya lo dijo el presidente del Gobierno, no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante estas subidas", han sido las palabras del ministro.

En el marco de estas ayudas, Cuerpo ha recordado que desde el pasado 1 de septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida del precio de este combustible en el mes de julio.

Presupuestos

"Tenemos ahora mismo en marcha unas medidas de protección, en este caso a los hogares y empresas, ante la subida de los carburantes", ha insistido.

Y ha añadido que "estas medidas estaban previstas para ir desapareciendo poco a poco si la situación se normalizaba y tenían una cláusula para que, en caso de desarrollos negativos o de crecimiento de los precios por encima de un umbral, se activaban las medidas de apoyo. Y es lo que ha sucedido en este mes de septiembre con respecto al gasoil, donde se ha subido la subvención hasta 20 céntimos",

Preguntado por si el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 antes de finales de este mes, Cuerpo se ha limitado a señalar que se hará "lo antes posible".