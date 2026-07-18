Juan, mecánico: "El aire acondicionado se repara antes de cargarlo, salvo que la fuga sea pequeña y aguante el verano"

Con las olas de calor, el interior del coche puede transformarse en una sauna, especialmente cuando se ha estacionado al sol. Ese es el momento en el que se enciende el climatizador, pero a veces descubrimos que no enfría.

Como advierte Juan, mecánico (@lasoluciondelautomovil), debido al constante movimiento del vehículo es habitual que el circuito pueda perder estanqueidad, lo que significa que el gas se está escapando por pequeñas fugas. "El aire acondicionado se repara antes de cargarlo, salvo que la fuga sea pequeña y aguante el verano", explica.

El experto explica que si ocurre esto, a veces sale más económico simplemente recargarlo para pasar el verano, que reparar todo el sistema. Este tipo de fugas reduce la capacidad de enfriamiento y en el peor de los casos puede llegar a dañar el compresor, el cambio de esta pieza parte desde los 450 euros.

¿Ventanillas bajadas o aire acondicionado?

Aunque, si tu sistema funciona correctamente, activar el aire acondicionado nada más entrar al vehículo no siempre es eficaz al instante. Además, encenderlo de golpe supone un gasto de combustible adicional e innecesario.

Para no forzar el sistema existen varias alternativas útiles para los conductores, como bajar las ventanillas antes de encenderlo. Ventilando así el habitáculo y dejando que salga todo el aire caliente del interior.

Para detectar una fuga

El síntoma más evidente es que no enfríe, que solo eche aire frío durante unos minutos antes de salir caliente o por supuesto, que no salga nada de aire. A ello se suma una mancha de agua en el habitáculo, esta suele estar en la alfombra del copiloto, es una señal inequívoca de la existencia de una fuga que debe repararse cuanto antes para evitar daños mayores.

Aunque no es tan sencillo, ya que para detectar el punto exacto donde se encuentra es necesario que profesionales realicen pruebas exhaustivas. Para recargarlo se debe crear un vacío en el circuito y comprobar el estado de todas sus piezas. Una vez realizado se procede a la recarga.

Aunque las recargas no suelen tener costes elevados, para evitar este tipo de situaciones los mantenimientos son vitales. De hecho, los fabricantes recomiendan realizarlo una vez al año o cada 20.000 kilómetros aproximadamente, al igual que el filtro se debe sustituir cada 15.000 kilómetros, aunque todo depende del uso que se haga del vehículo y de la calidad de sus piezas.

Desde Stellantis recomiendan ponerlo en marcha durante 10 minutos cada dos semanas, tanto en verano como en los largos inviernos. Esta es una forma sencilla de alargar la vida del sistema.