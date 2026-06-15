Kia PV5: la apuesta eléctrica de la firma surcoreana en su entrada al segmento de los vehículos comerciales

Disponible con tres tipos distintos de carrocería (pasajeros, carga y chasis cabina), el modelo ofrece una autonomía eléctrica de hasta 416 kilómetros.

La industria del automóvil vive un momento de transformación sin parangón. La electrificación se ha alzado como la principal tecnología a la hora de descarbonizar las flotas.

Este proceso de transformación no sólo abarca a los turismos, sino que también implica a los vehículos comerciales. Un modelo de negocio en el que Kia ha querido estar presente. La firma surcoreana lanzó al mercado español el PV5, su primer vehículo comercial ligero eléctrico, a finales de 2025.

Un modelo con el que Kia quiere ir más allá de los turismos y consolidarse como un proveedor de soluciones de movilidad sostenible, tanto para particulares como para empresas. No es de extrañar si se tiene en cuenta el auge del comercio electrónico, cuya distribución está obligada a electrificarse para acceder al centro de las grandes ciudades.

Vista tres cuartos trasera del Kia PV5.

El PV5 es un vehículo comercial de tamaño medio y el primer modelo de producción que se estrena bajo la estrategia empresarial global Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia.

Dicho vehículo cuenta con tres opciones de carrocería distintas: pasajeros, con capacidad para transportar hasta a siete personas; cargo, que ofrece hasta 5,1 m3 de capacidad; y chasis cabina, que ha sido desarrollada para admitir una amplia gama de configuraciones de conversión.

En lo que a batería se refiere, todas las versiones del Kia PV5 están equipadas con una química níquel-manganeso-cobalto (NMC) con capacidades de 51,5 kWh o 71,2 kWh. Además, para la versión cargo, hay una opción de batería de ferrofosfato de litio (LFP) de 43,3 kWh. Además, todas las versiones montan un motor delantero eléctrico de 120 kW que produce 250 Nm de par.

Esto le permite desarrollar al modelo, dependiendo de la configuración elegida, ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 416 kilómetros, lo que garantiza su idoneidad tanto para entregas urbanas de última milla como para operaciones regionales más largas.

El Kia PV5 cuenta con tres versiones de carrocería distintas: pasajeros, cargo y chasis cabina. Kia

Asimismo, el modelo admite una carga rápida en corriente continua de hasta 150 kW, lo que le permite recargar del 10% al 80% en 30 minutos.

No sólo eso, ya que Kia también ha desarrollado soluciones de recarga para las bases de las flotas empresariales. Estas funciones permiten reducir el coste de la energía mediante la tarifa nocturna, disminuyen la dependencia de las infraestructuras públicas y pueden integrarse en sistemas energéticos inteligentes para maximizar la reducción de los costes energéticos.

Interior modular

El diseño exterior del modelo también desempeña un papel fundamental en la seguridad. Tanto que se ha puesto especial ahínco en mejorar la visibilidad frontal y lateral, con una altura optimizada de la base del parabrisas y de la línea de la cintura.

Si las opciones de carrocería son amplias, el interior no iba a ser menos. El interior del Kia PV5 adopta un concepto de caja abierta que proporciona un espacio versátil al tiempo que ofrece una innovadora gama de soluciones de almacenamiento inteligentes.

Las tres variantes están equipadas con una zona del conductor optimizada para adaptarse a sus necesidades.

El diseño geométrico de la cabina garantiza un uso eficiente del espacio, mientras que la línea de cintura ultrabaja proporciona una visibilidad óptima, complementada con zonas de almacenamiento en la parte superior e inferior del salpicadero.

Puesto de conducción del Kia PV5. Kia

El modelo también permite a los usuarios crear configuraciones y soluciones a medida.

En particular, Kia ha introducido 'Kia AddGear' para el PV5, que permite a los clientes personalizar el interior con accesorios modulares, semejantes a los muebles a medida. Este sistema permite añadir o modificar fácilmente los componentes, incluso después de la compra del vehículo, mejorando la experiencia de propiedad.

A nivel tecnológico, el PV5 cuenta con una gran pantalla poco común en otros vehículos comerciales ligeros, que incluye un cuadro de instrumentos de siete pulgadas y una pantalla de navegación de 12,9 pulgadas.

Cabe mencionar que el sistema de infoentretenimiento que monta el Kia PV5 está basado en el sistema operativo Android Automotive. Una solución que permite ofrecer una gama más amplia de servicios de aplicaciones y mejorar la usabilidad para los clientes corporativos.

En definitiva, Kia se adentra en el segmento de los vehículos comerciales. Una estrategia que, en pleno auge del comercio electrónico, parece estar llamada a ser una nueva fuente de ingresos. Y lo hace con soluciones completamente eléctricas para dar soluciones tanto a los particulares como a las flotas corporativas. Una gama, la eléctrica de Kia, que está formada por siete modelos (seis turismos y el PV5).