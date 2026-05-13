Nissan recorta un 20% sus pérdidas en su ejercicio fiscal 2025 y prevé lograr beneficios este año tras los ajustes

Nissan cerró el ejercicio fiscal 2025 -comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026- con una mejora en sus pérdidas. La multinacional japonesa recortó sus números rojos un 20,5%, hasta situarlas en los 533.095 millones de yenes (2.885,4 millones de euros).

Nissan logró estos resultados tras la aplicación de un plan de reestructuración, denominado Re:Nissan, con el fin de recortar los gastos fijos y variables.

Entre los recortes fijos se prevé el cierre de siete fábricas en todo el mundo, así como la eliminación de 20.000 puestos de trabajo, tanto fijos como temporales, para el ejercicio fiscal 2027. Esta cifra supone eliminar el 15% de la fuerza laboral de la multinacional nipona.

Un recorte del que no se librará España. La automovilística japonesa prepara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 211 trabajadores en los tres centros que aún mantiene en Cataluña.

Durante el pasado ejercicio fiscal, Nissan logró recortar 200.000 millones de yenes (1.082,5 millones de euros) en costes fijos y otros 55.000 millones de yenes (297,7 millones de euros) en costes variables con este programa de reestructuración.

Durante el pasado ejercicio fiscal, Nissan logró un beneficio operativo de 58.005 millones de yenes (313,9 millones de euros), lo que supone un 16,9% menos en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

En lo que a rentabilidad se refiere, el margen de Nissan se recortó una décima hasta situarse en el 0,5%.

La automovilística logró estas cifras tras alcanzar una cifra de negocio de 12.007 billones de yenes (64.985 millones de euros), lo que supone un 4,9% menos en la comparativa interanual.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que las ventas de Nissan durante todo el ejercicio fiscal registraron un descenso del 5,8%, hasta las 3,15 millones de unidades. De hecho, la compañía no logró elevar sus entregas en ninguna región del mundo.

Esto también se dejó notar en la producción, la cual experimentó un descenso del 6,4%, hasta las 2,90 millones de unidades fabricadas.

Iván Espinosa, presidente y consejero delegado de Nissan, ha reconocido que "el año fiscal 2025 marcó un ejercicio de ejecución constante bajo el programa Re:Nissan, donde fortalecimos nuestros cimientos y comenzamos a ver un progreso tangible en nuestro desempeño financiero".

Vuelta a los beneficios

Lo cierto es que Nissan prevé volver a los números negros de cara al ejercicio fiscal 2026.

Así, la multinacional japonesa prevé que logrará un beneficio de 20.000 millones de yenes (108,2 millones de euros).

Asimismo, Nissan estima que su beneficio operativo alcanzará los 200.000 millones de yenes (1.082,5 millones de euros), al tiempo que se espera que la rentabilidad escale hasta el 1,5%.

En lo que a facturación se refiere, Nissan estima que alcanzará los 13.000 billones de yenes (70.364 millones de euros), lo que equivaldría a un alza del 8,2% en la comparativa interanual.