Stellantis nombra a Marta Navarro directora de la marca Peugeot en Europa

Marta Navarro es la nueva directora de la marca Peugeot en Europa. Así lo ha anunciado este jueves el grupo Stellantis a través de un comunicado.

Navarro asume el cargo de manera inmediata, el que se encontrará bajo el mando de Mauricio Zuares, director de Operaciones Comerciales en el Viejo Continente.

La nueva directiva es licenciada en Economía y Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con una sólida experiencia de más de 20 años en el sector. En este tiempo ha asumido puestos internacionales en mercados clave como España, Francia, Italia y Alemania.

Tras desarrollar diferentes puestos relacionados con la gestión de proyectos, planificación empresarial y dirección de operaciones en SEAT (Grupo Volkswagen), Renault y Jeep (Grupo FCA), Navarro se incorporó al grupo Stellantis tras su creación en 2021.

En su nuevo cargo, Marta Navarro tendrá la responsabilidad de consolidar y seguir desarrollando el rendimiento comercial de la marca. La directiva llega al puesto tras ocupar varios cargos directos en Peugeot.

La nueva directora de la marca en el continente europeo decía asumir el cargo "con gran entusiasmo, aportando la experiencia que he adquirido en el sector con el objetivo de fortalecer la relación con nuestros clientes y liberar todo el potencial de una marca tan histórica e icónica como Peugeot".

Asimismo, Maurizio Zuares, director de Operaciones Comerciales en Europa -y de quién dependerá Navarro- aseguró que la contribución de la nueva directiva "será clave para acelerar el desarrollo de Peugeot en toda Europa" y situar "las necesidades de los clientes en el centro de nuestra estrategia, fomentando una relación cada vez más eficaz y directa con nuestra red de distribución".