Enrique es mecánico y trabaja en un taller: "En 5 años nadie va a tener coche, lo que antes valía 80 euros ahora vale 180"

"Lo que antes era una operación de 20 minutos ahora son cinco horas", un problema que pone sobre la mesa Enrique Álvarez, mecánico.

Y es que los nuevos vehículos parece que no siempre facilitan el trabajo a los profesionales que los arreglan. En este contexto, el experto expone desde las redes sociales el laborioso proceso que debe realizar.

Algo que también se ve reflejado en los precios, ya que el aumento de horas empleadas también encarece la factura en la mano de obra, si antes una hora eran unos 40 euros, ahora eso se debe multiplicar por cinco.

Mecánica inspeccionando los frenos.

Del mismo modo ha sucedido con los recambios utilizados: "el motor de arranque antes valía 80 euros mientras que ahora son 180", esto se aplica a todas las piezas, y especialmente destaca aquellas de alta gama que ya tienen años, por lo que todo se multiplica.

De ejemplo pone a los faros LED, esclareciendo que en algunos casos no es posible abrirlos y no existe la posibilidad de repararlos por dentro.

Por lo que para cambiar una luz fundida es necesario sustituir el faro por completo, cuyo coste tal y como revela Enrique, puede llegar a ascender a los 2.700 euros.

Advierte con ello, que lo más probable es que ambos sistemas hayan funcionado durante el mismo tiempo y al estar desarrollados con la misma vida útil tal y como dice él esto supone que "dentro de una semana o un mes se le irá el otro porque está diseñado con las mismas horas de funcionamiento".

A ello se suma que los precios se han encarecido, hace años una bombilla de Xenon tenía un precio de 10 euros, mientras que a día de hoy ha aumentado a los 100 euros.

El incremento no se acaba en la iluminación o en el motor de arranque, el mecánico también lo expande al turbo o incluso a los inyectores.

Y por esta razón Enrique desde los Talleres Piba @talleres_piba_oficial afirma que "en 5 años nadie va a tener coche", y es que no todos los conductores podrán permitirse arreglar sus vehículos en caso de emergencia, o incluso muchos dejarán de lado los mantenimientos preventivos.

Algo de vital importancia para evitar imprevistos en carretera, Motortec declaró que en 2022 un 22% de los propietarios no revisan su vehículo según los tiempos estipulados por el fabricante, mientras que el 30% no siguen los consejos de los profesionales mecánicos.