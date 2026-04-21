Kia revisa su estrategia para 2030: elevará las ventas de modelos de combustión un 7% y recorta la de eléctricos un 20,6%

Kia Corporation, la firma automovilística surcoreana perteneciente al Grupo Hyundai, ha recortado sus previsiones de venta de cara al final de la década. Y lo ha hecho de una forma drástica. Sobre todo, en lo referido a las matriculaciones de vehículos eléctricos.

La multinacional surcoreana estima que sus ventas mundiales en 2030 alcanzarán los 4,13 millones de unidades. Una cifra que supone un recorte del 1,4% en comparación con sus propias previsiones realizadas en 2025, así como un descenso del 4% frente a las cifras que se manejaban en 2024.

Este recorte en las ventas también afecta a los modelos eléctricos. Ahora, la multinacional surcoreana prevé comercializar un millón de vehículos eléctricos para 2030.

Un guarismo que supone un recorte del 20,6% en comparación con las estimaciones que tenía el año pasado y un 37,5% menos frente a las previsiones de 2024.

De hecho, la compañía planea lanzar al mercado 14 nuevos modelos completamente eléctricos hasta el final de la década.

La de Kia ha sido la última revisión estratégica llevada a cabo por una automovilística. Previamente hicieron lo propio grupos como Ford, General Motors o Stellantis.

Eso sí, Kia ha elevado la previsión de ventas de modelos de combustión para 2030. Si el año pasado estimaba que vendería 1,85 millones de unidades con esta tecnología, ahora se eleva un 7%, hasta alcanzar los 1,98 millones de unidades. Todo ello debido "al diferente ritmo de electrificación en los mercados globales", según destaca la compañía.

Así, Kia desplegará en el mercado nueve modelos de combustión. Pero también lanzará 13 modelos híbridos, la tecnología más demandada en el Viejo Continente. Unos lanzamientos que le permitirán llegar a los 1,1 millones de unidades comercializadas en 2030.

Para el presente ejercicio, Kia estima que las ventas de modelos híbridos alcanzarán las 690.000 unidades, un 21% del total. Y buena parte de culpa la tendrá el Seltos, un modelo con el que la multinacional surcoreana prevé comercializar 100.000 unidades.

Con todo, la firma estima que sus ventas mundiales este año se situarán en las 3,35 millones de unidades, un 7% más frente a 2025. De este monto, 400.000 unidades serán de eléctricos, es decir, un 12% del total.

Alza de los ingresos

Con estas previsiones, Kia estima que su facturación crecerá este año un 7,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 122,3 billones de wones (unos 70.500 millones de euros).

Asimismo, la multinacional surcoreana prevé mejorar un 12,4% su beneficio bruto, hasta alcanzar los 10,2 billones de wones (5.878 millones de euros).

Una mejora que estará respaldada por el aumento de los volúmenes de ventas, la mejora del mix

de producto, los precios medios de venta más elevados y las reducciones de costes.

En lo que a rentabilidad se refiere, Kia prevé situarla este año en el 8,3%, lo que equivaldría a un alza de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior.

Ahora bien, la automovilística surcoreana espera que la rentabilidad escale hasta el 10% para 2030. Ese año, Kia prevé alcanzar una facturación de 170 billones de wones y lograr un beneficio operativo de 17 billones de wones.

Además, el plan quinquenal hasta 2030 de la compañía contempla unas inversiones de 49 billones de wones (28.247 millones de euros), lo que supone 7 billones de wones más en comparación con el plan quinquenal 2025-2029.

De esta cantidad, 21 billones de wones (12.104 millones de euros) se destinarán a negocios de crecimiento futuro, como la electrificación, la conducción autónoma y la robótica, lo que representa un incremento del 11% respecto al plan anterior.

En definitiva, las revisiones estratégicas de las automovilísticas están a la orden del día. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta la inestabilidad a la que se enfrenta el sector en un momento en el que se transforma hacia el eléctrico.